Folytatódik a Magyarság Háza Szabadegyetem előadássorozat, a november 25-ai eseményen Vajdaság kerül a középpontba. Dr. Klamár Zoltán Kik és milyenek vagyunk – A soknemzetiségű Vajdaság címmel a szegedi REÖK épületében tart előadást.

„Napjaimban az állandóságot a reggeli-délelőtti böngészés jelenti, amikor a számítógép képernyőjét bámulva, a világhálón a hazai újságokat, folyóiratokat olvasom. Az otthoni hírek, események a szellemi otthon építőkövei, melyek elsőbbséget élveznek, mert virtuálisan ugyan, de mégis visszatükrözik Bácska, Bánság és Szerémség – vagyis az otthon valóságát! Otthont írok és gondolok, noha a szemlézést Kartalon követem el, hiszen lassan egy emberöltő óta vagyok anyaországi vendégmunkás, de az otthon valósága számomra most is a határon túli Vajdaság. Ha úgy tetszik, identitásom építőköveit rakom össze az olvasottakból, s teszem ezt nap nap után. Barátaim levelei is a fent jelzett folyamat részét képezik, mert a környezet és a napi gondok folyton kikezdik nagytáji önazonosságomat. Van tehát javítgatnivalóm bőven… Persze nem minden érhető el a világhálón, vagy az is lehet, én vagyok ügyetlen, hiszen ennek a számítógépes csodának a használatát folyamatosan tanulom, de nem tudom sikerül-e megtanulnom mindazt, ami ahhoz kell, hogy magabiztosan kezeljem, kiigazodjak a net útvesztőiben.”

(Felvidék.ma)