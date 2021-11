Portálunkon augusztusban beszámoltunk a Somorjáról Kitelepített Magyarok Emlékművének felavatási ünnepségéről, melyen Kövér László, a Magyar Országgyülés elnöke mondott beszédet, melyre pár nappal később Ivan Korčok két felháborító facebook bejegyzésben reagált. Szerinte Budapestről egyfolytában üzengetnek és felvilágosítás-szerű impulzusok érkeznek a közös történelemmel kapcsolatban, ezért a szlovák külügy nevében Ivan Korčok határozottan elutasítja, hogy Kövér László Szlovákiában prezentálja a saját történelemlátását.

De a két bejegyzés több, irritáló, felháborító és a jószomszédi viszonyt zavaró, ellehetetlenítő megjegyzést is tartalmazott, melyre a fiatal somorjai vianovások ki is térnek közleményükben. Eszerint a szervezet felháborítónak tartja, hogy Ivan Korčok diplomáciai botrányt próbál csinálni a Somorjáról Kitelepített Magyarok Emlékművének avatásán Kövér László által elmondott beszéd miatt, ahelyett, hogy szembenézne a történelmi tényekkel, és azon dolgozna, hogy végre törölje el a Beneš-dekrétumokat, hogy anyagilag és erkölcsileg kárpótolja a felvidéki magyarokat az 1945 és 1949 közti megaláztatásért.

Lipcsey György alkotása a somorjai kitelepítettek és deportáltak tragédiájának állít emléket

„A Somorjáról Kitelepített Magyarok Emlékművének megvalósításán szervezetünk 2016 vége óta dolgozik. A megvalósításához szükséges pénzt somorjai és más felvidéki városok polgárai, és tisztségviselői gyűjtötték össze, a körülötte lévő területet pedig Somorja városa rendezte, Nagyszombat megye támogatásával“ – írják a közleményben.

Az emlékmű a Somorjáról kitelepített magyaroknak állít emléket, és elsősorban a somorjai magyaroknak készült, de ez az emlékmű azoké a kitelepített és deportált magyar családoké is, akiknek a leszármazottai ma olyan településen élnek, ahol nincs — és a demográfia, valamit a jelenlegi vezetés miatt soha nem is lesz — hasonló emlékmű. Az avató-ünnepségen is jeleztük, hogy ez az emlékmű az ő kitelepített őseik szimbolikus együttérző átölelése is.

„Korčok öreg rókának számít a diplomácia terén, így valószínűleg tudja, hogy mit miért csinál. De amit megengedett magának az avatás után megírt bejegyzésében, az már mindennek a teteje: soviniszta, benešista uszítás.

Nagyon fel voltunk háborodva a bejegyzések olvasásakor, s most, hogy újra felelevenítjük a témát, ismét nehéz nyugodtnak maradni… Nem tudom, honnan veszi a bátorságot, hogy megmondja, használhatjuk-e a Felvidék megnevezést, vagy hogy mit mondhat Kövér László házelnök úr, s mit nem, de az biztos, hogy Korčok augusztusban túlment egy határon. Ezért is fogalmaztunk meg egy közleményt, melyet akkor elküldtünk minden felvidéki magyar és szlovák portálnak, nyomtatott és online médiának, s természetesen a külügynek is, ahonnan máig nem érkezett válasz. De mi nem hagyjuk ezt ennyiben, ezért négy hónappal az avatás után új, most már ajánlott levélben is elküldjük a közlemény szövegét a külügyminiszternek“ – nyilatkozta portálunknak Méry János, somorjai önkormányzati képviselő, a Via Nova Somorja Ifjúsági Csoport elnöke, aki az avatás után a Kossuth rádióban válaszolt Haják Szabó Mária kérdéseire.

Azt nem tudni, hogy az ezúttal postán elküldött közleményre válaszol-e majd a külügyminisztérium, de Méry elmondása szerint van otthon elég borítékja és festéke is a nyomtatójában arra az esetre, ha újra és újra el kellene küldeni a levelet.

Felvidék.ma