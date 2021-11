A Szövetség képviselői Rimaszombatban tartottak sajtótájékoztatót, s meghívták a régióba azt a 76 „hősnek” mondott parlamenti képviselőt, akik megszavazták és ezzel második olvasatba utalták a vitatott kórházreformot.

A Szövetség tisztában van azzal, hogy az egészségügy reformjára nagyon nagy szükség van, s láthatjuk, hogy az emberek elégedetlenek az ellátás minőségével, ugyanakkor nagy a felháborodottság a kórházreform miatt is.

Rimaszombatban ez konkrétan azt jelentené, ha az ötödik kategóriában maradna, akkor az elfekvő részlegek működnének csak és semmilyen aktív ellátás nem lenne – hívta fel a figyelmet Juhász Péter főorvos.

„Az emberek félnek. Ugyanis most, amikor az egészségügyi ellátás értéke megnőtt, azt hallják, hogy elveszíthetik kórházaikat. Bizonytalanok, hiszen csak félinformációk jutnak el hozzájuk. Ezért emelték fel a hangjukat a petíciók aláírásával itt, Rimaszombatban és Királyhelmecen is, mert úgy érezték, az ő hangjuk nem hallatszik el Pozsonyig, ott senki sem kíváncsi a véleményükre” – szögezte le Forró Krisztián, a Szövetség elnöke.

Forró Krisztián kifejtette, hogy a választási kampányok során sok párt járja be a régiókat, ígér sok szépet és jót, de amikor érdemben tehetnének az emberekért, akkor elfelejtik a régiókat.

„Sajnos a jelenlegi kormányra is érvényes, hogy a déli régiókban élő emberek véleményét nem hallgatja meg. Az egészségügyi miniszter kilátásba helyezte, hogy több kórház vezetőjével is találkozik, de a mi kórházaink, amelyekre leminősítés vár, nem szerepelnek a listáján” – hívta fel a figyelmet Forró Krisztián.

Majd így folytatta: „Azért állunk ma itt, hogy ide is meghívjuk a miniszter urat, Rimaszombatba, Nagykürtösre, Királyhelmecre és Felsővízközre is, hogy az ott működő intézmények vezetőivel is üljön le egy tárgyalóasztalhoz még azelőtt, hogy a törvényét a parlament második olvasatban is megtárgyalja.”

Továbbá a több mint 70 ezer tiltakozó nevében ezekbe a régiókba, amelyekről a szlovák kormány megfeledkezett, meghívták azokat „hősöket” is, akiket Eduard Heger nevezett így a csütörtöki szavazást követően, amikor a kórházreformra rábólintottak.

„Azért hívjuk ezen parlamenti képviselőket ide, hogy megnyugtassák a déli és keleti járások lakóit, hogy a tervezett reform után minden polgár egyforma színvonalú és minőségű ellátásában részesül majd” – nyilatkozta Forró Krisztián.

Felhívták a figyelmet arra, hogy ismét megmutatkozott, hogy a kormány és a 76 „hős” képviselő semmibe veszi a déli és keleti települések lakóinak a véleményét.

Mózes Szabolcs, a Szövetség alelnöke kifejtette, hogy azok a valódi hősök, akik ezekben a régiókban is helytállnak, ahová nagyon kevés fejlesztés érkezett az elmúlt harminc évben.

„Azok a hősök, akik aláírásokat gyűjtenek, s azok a hősök, akik aláírják ezeket az íveket. A több mint 70 ezer aláírás azt mutatja, hogy a kórházaknak meg kell maradniuk és ne legyenek leminősítve. Lehet, hogy Pozsonyban az íróasztaltól jó ötletnek tűnik, hogy egy nyugdíjas Besztercére vagy Kassára menjen kivizsgálásra. Ezek azt bizonyítják, hogy nem a régióból szerzik a tapasztalataikat” – mondta el Mózes Szabolcs.

Mózes leszögezte, hogy szerinte a reformnak arról kellene szólnia, hogy fejlesztésre kerüljön sor. A kormány elmulasztotta a konkrét tervek benyújtását.

Cziprusz Zoltán megyei és városi képviselő a rimaszombati petíciós bizottság nevében fejtette ki egyet nem értését a törvénymódosítással kapcsolatban. Mint mondta, Rimaszombatban és környékén több mint 36 ezer aláírást gyűjtöttek azért, hogy a rimaszombati kórház maradjon meg a jelenlegi kategóriában.

Elmondta, hogy a miniszter nem fogadta a petíciós bizottságot, ezért meghívják őt ide, Rimaszombatba a 76 képviselővel egyetemben, hogy beszélgessenek el az emberekkel.

„Mi nem szeretnénk egy olyan törvénymódosítást, ahol a konkrétumok nincsenek lefektetve. Külön megdöbbentő, hogy a királyhelmeci származású Gyimesi György is támogatta ezt a törvényt. Elég már abból, hogy ez a kormány mindent le akar nyomni az emberek torkán a „lebo Fico, lebo maffia” kifogással. Nem szeretnénk, hogy visszatérjen Fico, de pont ez a kormány tesz meg mindent, hogy azok a pártok erősödjenek, s esetleg visszajöjjenek a hatalomba” – hívta fel a figyelmet Cziprusz Zoltán.

Cziprusz leszögezte, egy jól érthető, kiszámítható és előrelátható következményeket hozó egészségügyi reformot támogatnak.

Furik Csaba, Kisgéres polgármestere a királyhelmeci petíciós bizottság nevében szólt, amely közel 18 ezer aláírást gyűjtött össze.

Kifejtette, egy állami kórházat próbálnak megmenteni, amelynek az elmúlt évtizedekben nem volt semmilyen adóssága sem. Olyan laborral rendelkeznek, amely ugyanúgy megállja a helyét, mint például a kassai.

Furik hozzátette, keleten is várják, hogy a kormányból valaki leüljön velük. „Nyitottak vagyunk, s alkalmasak arra, hogy tárgyaljunk arról, mi lesz a kórházaink, a bodrogközi és az ungvidéki emberek sorsa.”

„Délkelet-Szlovákia csücskében élünk, s ha a királyhelmeci kórházat megszüntetik, akkor tőlünk minden következő kórház 55-60 km-re lesz. Azt szeretnénk, ha kórház és a rendelőintézetben azok az osztályok, amelyek jelenleg is működnek, megmaradnának” – szögezte le Furik Csaba.

(HE/Felvidék.ma)