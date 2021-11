A Smer-SD vezetője és parlamenti képviselője, Robert Fico véleménye szerint meg kell büntetni az újságírókat és a nyomozókat a felvételek tartalmának kiszivárogtatása miatt. Ezt a TA3 A politikában című műsorában jelentette ki.

Hozzátette, tudja, melyik rendőr áll a vadászlakban készült felvételek tartalmának kiszivárogtatása mögött, ahol a Smer párt tagjai találkoztak az ismert ügyek vádlottjainak ügyvédeivel.

„Ezt ki kell vizsgálni, mi konkrét személyek elleni vizsgálatot javasoltunk, mert végre meg kell büntetni az olyan embereket, mint Tódová, vagy az általunk megnevezett nyomozók“ – mondta Fico, hozzátéve, hogy újságírói körökből származnak az információi.

Az említett kamerafelvételek 2021 júliusa és szeptembere között készültek egy Léva közelében található vadászházban, ahol állítólag teljesen véletlenül rögzítették a Smer vezető politikusait – a rendőrség ugyanis a Nyitra Megyei Bíróság engedélyével azért szerelte fel a megfigyelőberendezést, mert a környéken zajló orvvadászat ügyében nyomoztak. Azt gyanították, hogy a hétvégi házban dolgozzák fel az illegálisan elejtett vadakat, és állítólag nem is sejtették, hogy ott Ficóék is rendszeresen találkoznak.

A felvételek Robert Fico (Smer), Robert Kaliňák (Smer), Norbert Bödör apja, Miroslav Bödör, Marek Para ügyvéd, valamint Tibor Gašpar fia, Pavol Gašpar találkozóit rögzítették. Leginkább az embereik ellen zajló büntetőügyek megakadályozásáról tárgyaltak, de szóba került például az is, hogy Fico hogyan hamisította a PCR-tesztjét, hogy koronavírusosan is hazautazhasson Görögországból. Itt esett szó arról is, hogy a nyaralása alatt aranyat és nagy mennyiségű készpénzt loptak el tőle a pártházból, amit azonban nem jelentett a rendőrségen, mert – mint később nyilatkozta – nem látta értelmét. De szó esett többek között arról is, hogy elintézte, az ügyészjelölt barátnője a nemzetbiztonsági átvilágítás előtt előre megkapja a kérdéseket.

(NZS/Felvidék.ma/Webnoviny.sk)