Madagaszkáron már nincs ivóvíz, ugyanakkor Velence egyre inkább víz alá kerül. A pénzes magyarok távoli luxusnyaraló-szigete, a Maldív-szigetcsoport kezd eltűnni, mert az óceán visszaöleli magába. La Palmán ömlik a láva, házakat, életműveket hamvaszt el, új szigetnyelv jön létre. Az elmúlt nyáron Földünk több helyén mértek tartósan 50 foknál melegebbet. Erdőtüzek Görögországban, Szibériában, Brazíliában. Ég a föld, közös otthonunk. Közben sok tízezer éves gleccsertakarók olvadnak el, fogynak el, az északi és a déli sarkköri hatalmas jéghegyek is erősen fogynak. Sárlavinák, mérhetetlen áradások mindenfelé.

Pál apostol Igéjének fájdalmas üzenete bőrünkig ér:

A teremtett világ nyög és sóhajt és várja Isten fiainak megjelenését (Róma 8,19.22).

Úgy vélem, a COP26 klímavilágcsúcs sok ezer résztvevője azok közé tartozik, akik meghallották a teremtett világ nyögését és sóhajtozását és tenni akarnak azért, hogy Isten alkotása, amelyre a creatio roppant folyamata során legalább hétszer kimondotta maga az Alkotó: „ez jó” (olvassuk el a Biblia 1. fejezetét!), ne váljék életpusztító tüzes kemencévé, földi pokollá.

Mit jelent a COP26?

A „COP” rövidítés a „Egyezmény-Partnerek Konferenciáját” jelenti. A „partnerek” alatt az a 197 ország értendő, amelyek csatlakoztak az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményéhez (UNFCCC). Az első klímakonferenciát 1995-ben Berlinben tartották. A 2021. október 31. és november 12. között megrendezésre kerülő csúcstalálkozót eredetileg 2020 áprilisára tervezték, de a koronavírus-járvány miatt azt idén őszre kellett halasztani. Melyek a COP26 céljai?

Az UNFCCC négy átfogó témát határozott meg a COP26 számára: 1. globális klímasemlegesség a 21. század közepére és a 1,5 fokos felmelegedési cél betartása; 2. a közösségek és a természetes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések; 3. a finanszírozás pontosítása és világméretű összehangolása; 4. szorosabb nemzetközi együttműködés a teremtett világ védelméért.

Példaértékű a Skót Református Egyház részvétele

Az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozásról szóló konferenciája az Egyesült Királyságban valaha megrendezett legnagyobb nemzetközi csúcstalálkozó, amelyre a világ minden tájáról érkeztek küldöttek, diplomaták, állam- és kormányfők, tudósok, kampányolók, aktivisták, vállalkozók, emberi jogi szervezetek és fejlesztési civil szervezetek képviselői. A 2015-ös párizsi megállapodás óta a COP26 a legfontosabb találkozás a klímavészhelyzet megvitatására. Ez fontos lehetőség arra, hogy terveket dolgozzanak ki arról, hogyan korlátozzák a globális felmelegedést 1,5 fokra.

Mivel a COP26 Skóciában zajlik, az egyházakat, kivált a nemzeti többségű egyházként szolgáló Skót Református Egyházat különösen érdekli, hogy mi történik.

Részt vett az előkészületekben, nagy lehetőségnek tartja, hogy megossza hitbeli látásait Isten teremtett világa integritásának megőrzéséről. Az egyház támogatja a vendéglátást, az alkalmi istentiszteletek tartását és az érdekképviselet körüli munkát.

Saját terveiket is kidolgozták, hogy nettó nulla szén-dioxid-kibocsátású szervezetté váljanak, amit a Skót Zsinat 2030-ra el akar érni.

Az egyházak számára a közösségi médiában használható képeket, valamint plakátokat és transzparenseket terveztek, letölthető formában sokszorosítanak.

Vendégszeretet

A világ soha nem látott módon jött el Glasgow-ba. A város templomai hónapok óta készültek erre. Különösen népszerűsítették a Human Hotelt, azt a projektet, amely lehetővé teszi a szabad szobával rendelkező glasgow-i emberek számára, hogy szállást kínáljanak az éghajlati igazságosságért küzdőknek a világ minden tájáról. Maga a COP-csúcs a Skót Vallásközi Hétre esik, és számos személyes és online eseményt terveznek, hogy összehozzák az embereket, megosszák egymással ötleteiket, megismerjék a különböző vallásokat és kultúrákat, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos tapasztalataikat, tevékenységüket.

Klíma-istentiszteletek

Számos gyülekezettel azon dolgoztak, hogy lehetőséget teremtsenek az imádkozásra, az istentiszteletre és a lelki élet gyakorlására a COP26 ideje alatt és a klímaválság kapcsán. Tagjai a Glasgow Churches Together (Glasgow Egyházai Együtt) COP26 Koordinációs Csoportnak, és Skócia minden egyházában népszerűsítik és bátorítják a gyülekezeteket, hogy gondolkodjanak együtt és imádkozzanak a COP26-ért.

Klímavasárnapokat szerveztek és tartanak a Churches Together (Egyházak Együtt) Nagy-Britanniában és Írországban lévő sok ezer közösségével. Az istentiszteleti anyagokat a Scotland Eco-Congregation (Skóciai Öko-Gyülekezet Mozgalom) készítette. A Trinity College Glasgow egy COP26 ingyenes online tanfolyamot tart Faith Hope and Climate Change (Hit, remény és klímaváltozás) címmel. Online és személyes részvételre is alkalmat kínáló istentiszteleteket szerveznek a COP26 ideje alatt. A nemzetek klímavasárnapi istentiszteletéhez hasonlóan, amit szeptember 5-én rendeztek a glasgow-i katedrálisban, novemberben is megrendezik szerte az országban, Írországban és az Egyesült Királyságban.

Közbenjáró imák

A világ más tájain élő keresztyénekkel együtt felemelik imában hangjukat azokkal és azokért, akik leginkább szenvednek a globális felmelegedés, a tengerszint emelkedése és a szélsőséges időjárás miatt. Gyakran azok szenvednek a leginkább, akik a legkevésbé járultak hozzá a szén-dioxid-kibocsátáshoz, és akik a legkevésbé képesek alkalmazkodni vagy mérsékelni a bekövetkező változásokat.

Ez az igazságosság kérdése, így a teremtés integritása iránti keresztyén felelősség és aggodalom párosul az embertársaink iránti méltányosság világméretű igényével.

Ettől a felelősségtől és együttérzéstől indíttatva, a Skót Egyház Nemzeti Közgyűlése (zsinata) ökumenikus partnereikkel együttműködve felszólítja saját nemzeti kormányukat és a kormányokat, hogy tanúsítsanak bátor vezetést, s fejezzék ezt ki azzal, hogy a jövő nemzedékek és a bolygó jólétét a rövid távú szempontok fölé és elé helyezik. Gondoskodjanak a kormányok arról, hogy az éghajlatváltozás által leginkább sújtott területeken élő emberek és közösségek segélykiáltását meghallják és komolyan vegyék.

A COP26-on létrejött megállapodások révén szánják rá magukat összehangolt együttműködésre. Tegyenek eltökéltebb és hatékonyabb lépéseket a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére, hogy a felmelegedést az iparosodás előtti szinthez képest legfeljebb 1,5 fokkal lehessen korlátozni. Hagyják abba a fosszilis tüzelőanyag-termelés támogatását. Új finanszírozási források létrehozását tartsák elsődlegesnek az éghajlattal összefüggő veszteségek és károk enyhítésére, s hatékonyabban segítsenek azoknak, akik már szenvednek a súlyos következményektől. Ehhez a gazdagabb országoknak forrásokat kell félretenniük a szegényebb országok megsegítésére.

Öko-Hungáriáért is

A COP26 glasgow-i világtalálkozóján az egyházak topon vannak. Jó lenne, ha példájuk más egyházakat, kiállásuk, napi lelki és nevelői, veszélyeket és lehetőségeket tudatosító és a modern média révén a nyilvánosságban is visszhangzó szolgálatuk a teremtett világ védelméért főként a politikai döntéshozóknál tettekre sarkalló hatásokat hozna.

Aki hallja, mit üzen a Lélek a klímaválságba sodort világnak, az már ma elkezd imádkozni az ökológiai reformációért, a környezetkímélő egyetemes szemléletváltásért, új viselkedéskultúra megteremtéséért.

Öko-Hungáriáért is! Az idő sürget! Ahogyan Boris Johnson brit miniszterelnök fogalmazott: egy perccel vagyunk a 24. óra előtt! S ha tudnám is, hogy holnap vége a világnak, ma még ültetnék egy almafát! (Luther Márton)

(Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma)