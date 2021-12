Bővelkedett fontos sporteseményekben a 2021-es év. Elég, ha csak a foci Eb-t és az olimpiát említjük, máris mindenki szeme előtt megjelenik Milák Kristóf szenzációs úszása vagy a magyar válogatott elképesztő küzdelme a halálcsoportban, a Forma-1 pedig még decemberben is tartogatott izgalmakat. Ilyen kiemelkedő pillanatok felidézésével és élő közvetítésekkel is várja nézőit az M4 Sport karácsony és újév között.

Újraélhetjük az év legfontosabb sporteseményeit december 24. és január 1-je között az M4 Sporton.

A magyar válogatott labdarúgó Eb-mérkőzéseit, az olimpiai érmeket és minden idők legizgalmasabb F1 szezonját is.

December 24-én 17:30-tól Milák Kristóf – A jóslat című saját gyártású filmjét tűzi ismét műsorára az M4 Sport. A közmédia sportcsatornájának stábja négy éven keresztül kísérte Milák Kristóf felkészülését, versenyeit, kezdve felnőtt magyar bajnoki címének megnyerésétől a tokiói olimpiai győzelemig. A film máshol nem látható felvételekkel mutatja be, miként teljesítette be a jóslatot és emelkedett fiatalon az úszólegendák közé Milák Kristóf.

Az idei évre halasztott 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság fontos mérkőzéseinek ismétlése is elkezdődik december 24-én. Este, 19:30-tól a magyar–francia csoportmérkőzést élhetik újra, másnap, december 25-én 17:15-től a német–magyar összecsapást ismétli a csatorna, végül december 26-án az Olaszország–Anglia Eb-döntő zárja a focis csúcspillanatokat. A labdarúgás klubszintű megmérettetésének izgalmait a Bajnokok Ligája jelenti, amelyet 2024-ig követhetnek a focirajongók az M4 Sporton. Bár a 2021/22-es szezon BL-győztes csapatának kiléte még a jövő zenéje, ahogy az is, hogy a címvédő Chelsea meddig menetel az egyenes kieséses szakaszban, de az már sporttörténelem, hogy miként győzte le a Manchester City-t a 2021-es döntőben. Ennek ismétlését láthatják az M4 Sport nézői december 30-án 21 órától.

December 25-én a nyár másik régen várt sporteseményének egyik csúcspontját láthatják a nézők. A tokiói olimpián írt sporttörténelmet Szilágyi Áron. 19:15-től a csatorna bemutatja a háromszoros olimpiai bajnok menetelését az ötkarikás játékokon, benne a férfi kardvívás egyéni döntőjét. December 28-án 21:15-től a női, majd utána a férfi vízilabdázók olimpiai bronzmérkőzését ismétli a sportcsatorna a tokiói visszatekintőben.

Minden idők legizgalmasabb Forma–1-es szezonja sem maradhat ki az éves sporttörténeti események leltárából. Átlagosan csaknem félmillió magyar követte a 2021-es szezon futamait az M4 Sporton, az elmúlt három év legnézettebb idénye volt a mostani. Bár a világbajnoki cím sorsa a száguldó cirkusz legutolsó állomásán dőlt el, a szezon legnézettebb futama a Magyar Nagydíj lett. Ennek ismétlését december 28-án 15:20-tól tűzi műsorára az M4 Sport.

2021 legnagyobb sporttörténeti pillanatait a december 29-én 19 órakor kezdődő Sport 2021 című műsorban külön is felidézi a csatorna. Nemcsak bejátszókat és interjúkat láthatnak a nézők, hanem olimpiai bajnokok is érkeznek a stúdióba Petrovics-Mérei Andreához, köztük a Lőrincz testvérek, Nagy Viktor és Tótka Sándor is. Ilyen átfogó visszatekintést az adott sportévről most először készít az M4 Sport.

Az új év első napján rögtön a gázra tapos a sportcsatorna, hiszen január 1-jén 19:30-tól a Forma-1 kerül a középpontba. Petrovics-Mérei Andrea, Wéber Gábor és vendégeik a stúdióban vitatják meg a teljes 2021-es szezont. Felidézik a futamokat, a történéseket, elemzik minden idők legizgalmasabb szezonját.

Az ünnepi időszakban a visszatekintések mellett íródó sporttörténelemről sem maradnak le az M4 Sport nézői, élőben láthatják a női kosárlabda és kézilabda, valamint férfi jégkorong bajnoki közvetítéseket is.

További részletek az m4sport.hu oldalon.

Sporttörténeti pillanatok, élő közvetítések december 24. és január 1. között az M4 Sporton!

(MTVA/Felvidék.ma)