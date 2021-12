Somorja városa évek óta azon dolgozik, hogy minél jobban és hatékonyabban tájékoztasson a helyi történésekről, hiszen a város fejlődik, az utak tiszták, a zöldövezetek jó állapotban vannak, a még megmaradt régi épületeket folyamatosan újítják fel, de az utóbbi években az ezekről való hatékony tudósítás picit akadozott.

Orosz Csaba megválasztása óta Hideghéthy Csaba, Duducz Tibor és Méry János képviselők a városi cég igazgatójával, Nagy Józseffel – aki szintén képviselő – együtt azon dolgoztak, hogyan tegyék hatékonyabbá az információk lakossághoz való eljutását, valamint hogy a városról szóló hírek minél jobban terjedjenek a közösségimédia-platformokon is. Ennek a munkának a része volt, hogy 2019-től a város Facebook-oldala kedvelőinek száma majdnem megnégyszereződött, és hogy az Instagramon is megsokszorozódott a kedvelők száma.

A város havilapja, a Somorja és Vidéke most ráadásul a múlt héten rövid hírösszefoglalóval jelentkezett a Facebook-oldalán. A hírek a You Tube videómegosztó portálon is megtekinthetők, ide kattintva. A tervek szerint a híradó havi/kétheti rendszerességgel fog tájékoztatni városunk aktuális történéseiről.

Az említett személyek közül a fejlődés motorja mindenféleképpen Hideghéthy Csaba, az MKP helyi képviselője volt, aki szívén viselte a város kommunikációjának hatékonyabbá tételét és folyamatos ötleteivel, javaslataival segítette annak fejlődését. Őt kérdeztük:

A 2018-as megválasztásodkor az egyik fő célodnak azt tűzted ki, hogy javíts Somorja város kommunikációján, segíts abban, hogy az elért eredményeket minél jobban eljuttassuk Somorja lakosaihoz, mindenfajta platformon. Miért tartottad ezt fontosnak?

Azért tartottam fontosnak a kommunikáció javítását, mert úgy éreztem, hogy annak ellenére, hogy Somorja honlapja 2018 előtt is teljesen korrekt volt a lehetőségekhez mértem, ma már az emberek többsége inkább a szociális hálókon tájékozódik, s itt jobban hozzájutnak egy adott város tevékenységéről szóló információkhoz. Somorján a Facebook- oldal működése szinte a nullával volt egyenlő, ezért fontosnak tartottam, hogy ezen a platformon is kommunikáljunk, jól megszerkesztett bejegyzések segítségével.

Hogyan kívántál ebben segíteni? Mik voltak a kezdeti meglátásaid?

Mikor bekerültem ebbe a politikai körforgásba, akkor talán az első vagy a második találkozón szó volt arról, hogy mit ért el a város az elmúlt 4 évben. Én itt élek a városban, mindig itt éltem, de amit én akkor ott hallottam, minden tételre csak kapkodtam a fejem, s mindegyikre azt mondtam, hogy tényleg ez is, jé, ez is, meg ez is megvalósult. S ha nincsenek ezek a dolgok lekommunikálva, akkor az emberek ezeket sokkal inkább figyelmen kívül hagyják, nem veszik észre. S azt gondoltam, hogy bár rengeteget tesz a város, de ha ezeket az eredményeket nem kommunikálja le, „nem dicsekszik vele“, akkor az emberek nem figyelnek fel rá, s az nem jó. Ezért kezdtem el foglalkozni ezzel a témával intenzívebben.

Milyennek látod a jelenlegi helyzetet, mennyire kielégítő, s az elmúlt 3 évre visszatekintve, hogy látod, mennyire volt eredményes az a munka, amit ezért az ügyért végeztél?

A jelenlegi helyzetre azt mondanám, hogy egy klasszikust idézzek: nem jó, de nem reménytelen. Különben én szoktam összehasonlításokat végezni más városok kommunikációja és a miénk kommunikációja között, s azt kell mondanom, hogy 13 ezres városhoz képest a weboldalunk színvonalas, a Facebook-oldalra gyakran kerül tartalom. Szóval nem mondom, hogy kielégítőnek tartom ezt az állapotot, mindig van hova fejlődni, de a 13 ezres lélekszámú városokhoz képest magas színvonalon van, úgy gondolom.

Három, illetve két év alatt, amióta komolyabban foglalkozunk a Facebook- oldallal, elértük azt, hogy Somorja vezető hírportáljává váljunk.

Van egy ellenzéki hírportál, mely már nem nagyon aktív, s egy nemzeti konzervatív is, mely szintén csak elvétve oszt meg tartalmakat. A város oldala jelenleg 7500 kedvelőnél tart, több mint 300 százalékkal gyarapodott, tehát fejlődünk szép lassan. A városnak van Instagram-oldala is, amit közel 1300 ember követ, ami – úgy gondolom – egy korrekt szám. Ezt főleg a fiatalok követik. A Facebookon megmaradt a 35 feletti korosztály, emellett a Somorja és Vidéke ONLINE is elindult, s reméljük, hogy folytatódni fog, ami persze a város vezetésén múlik. Szóval fejlődünk ilyen téren is.

Mik a lehetőségek, s mik a terveitek a közeljövőben?

A tervek közé tartozik egy mobilapplikáció üzembe helyezése, mely sokkal gyorsabb kommunikációt tesz lehetővé a város és a lakosság között.

De persze ebben a Somorja és Vidéke ONLINE hírműsorban óriási a potenciál, nem szeretném itt részletezni, de simán el tudnám képzelni, hogy ez nem egy havonta megjelenő hírösszefoglaló lesz, hanem akár heti szinten foglakkozik a Somorján történtekkel, ahol majd népszerűsíthetjük akár a helyi vállalkozókat is, aminek köszönhetően azt is el tudom képzelni, hogy teljesen önfenntartóvá válhatna ez a platform. De ez egyelőre még a jövő kérdése, a lényeg, hogy elindult, tapasztalatokat pedig akkor szerez az ember, ha csinálja, s nem azzal, hogy beszél róla.

Orosz Csaba polgármester a kezdetektől támogatta az említett képviselők javaslatát.

„Megválasztásom után óvatosan ugyan, de elkezdtük az újítást. Valaki jobban bízott a tervezett változtatásokban, valaki kevésbé, de végül mindenki belátta, hogy szükség van a kommunikáció javítására. A weboldal nem működött rosszul, de a közösségi médiában alig voltunk jelen. Az emberekhez szinte csak a Somorja és Vidéke havilapunk jutott el. A cél az volt, hogy amíg nincs városi tv, addig is legyen valamilyen online tartalom, amivel tájékoztatni tudjuk az embereket a történésekről. Szerencsére megtaláltuk a megfelelő embereket erre a feladatra, elindult a munka, s még mindig vannak olyan dolgok, amiben fejlődni lehetne. Nehéz terep ez, hiszen olyan világot élünk, hogy jelen kell lenni minden közösségimédia-platformon, ahova olyan tartalmat szeretnénk feltölteni, mely érdekes, minőségi, és informálja a lakosokat: hogy első kézből tudják meg, mi történik a városban“ – nyilatkozta Orosz, akit a Magyar Közösség Pártja színeiben választottak meg a ma már megközelítőleg csak 50 százalékban magyar városban, egy olyan testülettel, melynek 19 tagjából 18 az MKP-frakció tagja ma is.

(Felvidék.ma)