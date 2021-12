Lendületes zenei válogatások traptől a csárdásig, humoros magánszámok és persze a több mint 35 éve elmaradhatatlan rádiókabaré is garancia arra, hogy a rádióhallgatók pezsgő hangulatban töltik majd az év utolsó napját.

Pezsgős beszélgetésekkel várja a hallgatókat e napon a Kossuth Rádió már 13 órától. A Buborék a pohárban című műsorban a nézők megismerhetik a magyar pezsgőkészítés történelmét, és megtudhatják, miként használja fel a gasztronómia ezt a különleges italt. Nincs szilveszter Rádiókabaré nélkül.

A Kossuth Rádió hagyományos évzáró műsora 1985 óta hallható. Idén szilveszterkor két adással is várják a hallgatókat, 18 órától egyórás, a közelmúlt szilveszteri pillanataiból összeállított válogatással készülnek. 21 órától pedig a közel három órán át tartó szilveszteri Rádiókabaré következik, egészen az éjféli gongütésig.

A két kabaré között szilveszteri operettparádéval kedveskednek a hallgatóknak. A műsorban olyan legendás előadók énekelnek, mint Honthy Hanna, Rátonyi Róbert, Latabár Kálmán és Feleki Kamill.

A Bartók Rádióban a Muzsikáló Délután jelentkezik különkiadással, 15 órától ifj. Bazsinka József műsorvezető és vendégei várják a hallgatókat, majd 22:25-től az Éjszakai jazzklub szilveszteri adásával búcsúztatják az óévet.

A Dankó Rádióban már reggel 8 órakor elkezdődik a reggeli házibuli Tarnai Kiss Lászlóval és vendégeivel. Dócs Péter, Kalina Enikő, Blaskó Bernadett, Csuti Csaba, Nemes Ildikó élő produkciókkal is szórakoztatja a hallgatókat. A 12:30-kor kezdődő Jó ebédhez szól a nóta is szilveszteri hangulatban telik. Az este pezsgését a 23 órakor kezdődő Parno Graszt-koncerttel fokozza a rádió, éjfél után pedig lendületes magyar- és cigánynóták, csárdások diktálják az újévi tempót.

A Petőfi Rádió is lendületes zenékkel várja hallgatóit szilveszterkor, amelynek legújabb elektronikus zenei mixműsora, a Petőfi Elektrik egy ünnepi különkiadással jelentkezik. December 31-én 18 órától másnap hajnalig a műsor rezidens DJ-i hozzák el az elmúlt év legnagyobb klub- és fesztiválzenéit, pörgetik a jobbnál jobb mixeket. Az ország elismert lemezlovasai és producerei az általuk képviselt stílusokból válogatnak, így lesz trap, hip-hop, rnb, disco, drum and bass, house, techno és future sounds is. Érkezik Yeromos, Izil, DJ Gozth, Ian Autorun, JumoDaddy, Peter Sharp, valamint Sanfranciscobeat & Gabor Kraft is saját zenei mixükkel.

A felejthetetlen pillanatokhoz válogatta óévbúcsúztató televíziós műsorait a közmédia

Az év utolsó napját szeretné teljessé tenni a közmédia szilveszteri televíziós műsorkínálatával: széles, minden műfajt átfogó programmal készül csatornáin. Ebben az igazi gálahangulattal, varázslatos Las Vegas-i show-val fűszerezett óévbúcsúztatóban kabarétól az operáig, romantikus filmtől a krimiig mindent megtalálnak a nézők.

A Duna Televízió már délután elkezdi megalapozni a szilveszteri hangulatot, a 15 órakor kezdődő 2007-ben készült Különös szilveszter című vidám, zenés óévbúcsúztató műsorban kabaré-, operett- és világslágerekkel hangolódhatunk az éjféli koccintásra. A zenés alapozás után jöhet a humor, amelyről 19:45-től Fábry Sándor, majd rögtön utána a Bagi-Nacsa páros gondoskodik. Az év utolsó napjának utolsó órái igazi gálahangulatban telnek a Duna Televízión, ahol a nézők 22:10-től a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház Szilveszteri gáláját láthatják, amelyben az operett- és musicalslágerek mellett ismert könnyűzenei dalok is elhangzanak, köztük a Különös szilveszter. Az éjjel pedig itt nem ér véget, hiszen az új évet egy hatalmas házibulival indítja a csatorna.

A Duna Worldön is a zenéé és a könnyed szórakozásé lesz a főszerep december 31-én este. 19:05-től a zseniális szövegíró, Szenes Iván örökzöld slágerei csendülnek fel. A zenés szilveszteri műsor után 22:30-tól egy álbűnügyi komédia szolgáltat izgalmat, humort és fülbemászó muzsikát. A Könnyű kis gyilkosság című 1967-es magyar tévéjátékban ugyanis olyan sztárok fakadnak dalra, mint Darvas Iván és Tordai Teri, mindezt egy lebilincselő krimiben. Éjfél után sem ül le a hangulat, hiszen a Szilveszteri nótacsokorban a Magyar Televízió nótaműsoraiból kapnak szilveszteri összeállítást a csatorna nézői.

Az M5 kulturális csatorna ünnepi műsorai között 20:50-től érkezik az Egy szerelem gasztronómiája című 2017-es magyar zenés film. Az édes-romantikus gasztrovígjáték után pedig a világhírű Cirque du Soleil 1998 óta műsoron lévő egyik legnépszerűbb, számtalan díjjal elismert produkcióját láthatják. Az „O” cím onnan ered, hogy ugyanígy ejtik a francia eau, azaz víz szót is, mely a darab játékterét adja. A speciálisan az előadás igényeihez igazított Las Vegas-i Bellagio színházban, 1,5 millió gallon vízzel feltöltött medencében, akrobaták, szinkronúszók és búvárok közreműködésével jön létre a lélegzetelállító élmény. A zenés filmek sora az új év első perceiben Georges Bizet operájának csodálatos filmváltozatával folytatódik, a Carmen című 1984-es filmben a címszerepben Julia Migenes mellett Plácido Domingót láthatjuk.

Az M2 Petőfi TV műsorai is szilveszteri kiadással jelentkeznek, az Akusztik legendákban a Beatrice várja a nézőket 20:05-től. 22:20-tól az Én vagyok Te! zenészeivel lehet hangolódni az új évre. Egy maratoni koncerten újraélhetjük az első évad legizgalmasabb pillanatait. Vad gitárszólók, pörgős dallamok, mély érzelmek és koccintás a műsorvezetőkkel a szilveszteri műsorban.

(MTVA/Felvidék.ma)