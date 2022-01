Születésének 120. évfordulóján Jávor Pálra, a magyar hangosfilm első férfisztárjára emlékezik a Dankó Rádió. A művészt dalaival, színésztársai visszaemlékezéseivel és archív felvételekkel idézi meg a rádióadó, sőt, a vele készült egyik utolsó interjúból is adnak részletet.

1902. január 31-én, éppen 120 éve született minden idők egyik legismertebb és egyik legkedveltebb magyar színésze, az első magyar férfi filmsztár, Jávor Pál. A Dankó Rádióban ezen a napon több alkalommal emlékezik rá legismertebb dalaival és a színésztársaival készült interjúrészletekkel. Archív felvételeken beszél róla több pályatársa, köztük Bodrogi Gyula, Bilicsi Tivadar és Neményi Lili. Felesége, Landesmann Olga elmeséli megismerkedésük történetét, így képet kaphatunk arról is, hogyan szórakoztak és randevúztak a fiatalok a 30-as években.

„Két évig kért, de én nem akartam hozzámenni egy színészhez.

A végén aztán mégis ez történt, megállapodtunk abban, hogy megesküszünk. Nagyon jól és szépen éltünk. Pali nem volt bohém, néha ivott, de próba és színház előtt soha. Lelkiismeretes, olvasott ember volt. Az egész lénye nagyon polgári volt, semmiféle sztárallűrjei nem voltak. Végtelenül szerény ember volt, a külsőségekre nem adott.

Volt egy szép autónk és egy házunk, ezzel elégedett is volt. Rengeteget dolgozott, borzasztóan fárasztó élete volt. Mindig azt mondta, hogy akinek jól megy, az nem él” – mondta róla a felesége, Olga egy korábbi rádióinterjúban, ami a nap folyamán a Dankó Rádióban is hallható lesz. De maga Jávor Pál is megszólal az emlékadásban: egyik utolsó rádióinterjúja is elhangzik majd, amelyet halála előtt mindössze egy hónappal adott. Tolnay Klári visszaemlékezése révén megtudhatjuk azt is, mi volt Jávor Pál utolsó kívánsága – ahogy az is kiderül, teljesült-e.

A Dankó Rádió mellett a közmédia több csatornája megemlékezik a halhatatlan művészről: a legendás Jávor Pál-filmek közül a Dunán látható február 6-án az Egy csók és más semmi, de a Duna World is több filmjét műsorra tűzi a héten.

(MTVA)