Benčík Tibor deméndi plébános, a lévai római katolikus magyar hívek lelkiatyja már tavaly meghirdette hívei számára a 2022-es naptári évre a lévai Reviczky Házban havi rendszerességgel megrendezésre kerülő, felnőtteknek szóló hittanórákat, melynek első összejövetelére január 11-én 18 órai kezdettel került sor. Tibor atyát és a nagyon szép számban megjelent érdeklődőket a Reviczky Ház idei első közösségi eseményén Ševeček Judit és Müller Péter köszöntötték.

A hittanóra előtt egy nagyon kedves esemény zajlott le, a lelkiatya házszentelésben részesítette a lévai magyarok közösségi házát.

A házszentelés szertartása közben Tibor atya többek között hangsúlyozta: „Ma is, mint minden házszenteléskor, azért könyörgünk, hogy „maradj velünk, Urunk”, mert szeretnénk érezni, tapasztalni az Úr jelenlétét, nemcsak a templomban, házainkban, de itt, a lévai magyarok egyik fontos találkozási helyén, a Reviczky Házban is.

Az a hit, hogy nem vagyunk egyedül, megerősít és örömmel tölt el bennünket. A ház soha ne legyen üres, töltse be Isten jelenléte.

Ezért szenteljük meg a Reviczky Házat is. Továbbá a házszentelés egy újévi lelkesítő, jó szándékot, egységet és szeretetet megújító családi és közösségi áldás is, áldás a lévai magyarokra. Istenre bízzuk nemcsak magunkat, szeretteinket, otthonunkat, de a lévai Magyar Házat és az itt tevékenykedő és ide betérő minden kedves barátunkat. Ugyancsak így év elején újra Isten gondviselésébe ajánljuk egyéni és helyi magyar közösségünk kibontakozódó élettörténetét, melynek jó része ennek a háznak a falai között alakul és történik meg majd.“

Tibor atya azt is kiemelte, hogy hitünk nem magánügy, hiszen jelentős és jótékony következményei vannak saját életünkre és szeretteink életére, vagy arra a mikro- és makrotársadalomra is, amelyben élünk, így a házszentelés egyben egy kifelé megvalósuló hitvallás is, és látható nyoma is marad az ajtófélfán: 20 + C + M + B + 22. Ez különleges jelentést és tartalmat hordoz, mégpedig Krisztus áldásának hitelesítését a ház idei betérő vendégei előtt, amire az ezt nem ismerők biztosan rá is fognak kérdezni.

A rövidítés értelme: Christus Mansionem Benedicat!, azaz „Krisztus áldja meg az otthont!” S ez az áldás adjon védelmet a lelki kísértésekkel szemben, tisztítsa meg otthonaink és a Reviczky Ház életterét is, s legyen egyfajta nagytakarítás a szellemi tartományban.

A közös imák után a szertartás zárásaként Tibor atya végigjárta a Reviczky Ház valamennyi helyiségét, hogy szenteltvízzel hintse azokat, illetve a ház fő helyiségeinek bejárati ajtófélfáin szentelt krétával maga írta fel a házszentelés idei 20 + C + M + B + 22 jelét.

A hittanóra keretén belül Tibor atya először ismertette az éves oktatási tervet, s annak témáit, majd rövid bevezető után az alapvető hitigazságok tárgyalásával kezdte meg az első hittanórát. Az előadást élvezetessé tették Tibor atya témához kapcsolódó történetei, melyeket szolgálata alatt élt át. Végezetül pedig szabadon kérdezhettek az érdeklődők a lelkiatyától.

A következő hittanórára február 15–én kerül sor 18 órai kezdettel a Reviczky Házban.

(MP/Felvidék.ma)