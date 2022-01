A kormány jóváhagyta a koronavírus új, omikron nevű variánsára reagáló intézkedésjavaslatokat. Bevezetésre kerül az „OP plusz” rezsim. Az „OP plusz” kategóriába azok a személyek fognak tartozni, akik már felvették mindhárom adag védőoltást a COVID-19 betegség ellen, továbbá azok, akik az elmúlt 180 napban átestek a betegségen és felvettek két dózist, valamint azok, akik duplán oltottak és teszttel is rendelkeznek.

Utóbbi esetben 72 óránál nem régebbi PCR vagy 48 óránál nem régebbi antigénalapú tesztet kell felmutatni. Az új rezsim a 2 évnél idősebb, 12 év és két hónapnál fiatalabb gyerekeket is érinti, tőlük tesztet kérhetnek. A teljesen oltott, teszttel is rendelkező, 12-18 év közötti tinédzserek is az „OP plusz” kategóriába tartoznak.

Az új rezsim a rendkívül kockázatosnak ítélt tömegrendezvényekre vonatkozik, például az esküvőkre, torokra, ünnepségekre, bálokra, diszkókra, közétkeztetési létesítményekben tartott összejövetelekre. Az ilyen rendezvényeken legfeljebb 20 fő vehet majd részt, és kötelező lesz őket nyilvántartásba venni. Kizárólag „OP plusz” rezsimben működhetnek az edzőtermek, wellnessközpontok, élményfürdők, gyógyfürdők is (hacsak nincs orvosi javallat).

Az ilyen szolgáltatóegységek belső terében egyszerre legfeljebb 50 személy, vagy 15 négyzetméterenként egy személy tartózkodhat.

Csak „OP plusz” rezsimben működhetnek a szálláshelyek is, de ez esetben nem korlátozzák a vendégek számát. A szállodák „alap rezsimben” nem működhetnek.

Az „OP” kategóriába azok a teljesen oltott személyek tartoznak, akik esetében az utolsó dózis felvétele óta legfeljebb kilenc hónap telt el. Ez vonatkozik a harmadik adagra is. Ugyanebbe a kategóriába tartoznak azok a személyek is, akik az elmúlt 180 napban estek át a COVID-19 betegségen, és utána felvették a vakcina első adagját, továbbá azok, akik az elmúlt 90 napban estek át a betegségen (ebben az esetben nem kérik az oltást), a 12 évnél fiatalabb gyerekek, valamint azok a személyek, akik számára ideiglenesen vagy tartósan ellenjavallt a védőoltás, nekik az erről szóló dokumentum mellett tesztet is fel kell mutatniuk.

Az „OTP kategóriába” a teljesen oltott vagy teszttel rendelkező személyek, illetve azok tartoznak, akik az elmúlt 90 napban vészelték át a betegséget. A gyógyultak esetében a pozitív PCR-teszt a mérvadó.

Az „alap” kategóriába mindenki beletartozik, az oltottságra, kórelőzményre, teszteredményre való tekintet nélkül.

Január 19-től az iskolai szemafor szerint folytatódik a jelenléti oktatás az óvodákban, az alap- és középiskolákban, valamint a speciális iskolákban. 12 évnél és két hónapnál fiatalabb gyerekek esetében ajánlott, ennél idősebb gyerekek esetében kötelező az „OTP rezsim”. A nyelviskolák, művészeti alapiskolák, szabadidőközpontok is csak „OTP rezsimben” működhetnek.

Az egyetemisták csak „OP rezsimben” vehetnek részt jelenléti oktatáson. A diákotthonokban csak jelenléti oktatáson részt vevő hallgatókat szállásolhatnak el.

A múzeumok, galériák, kiállítótermek, könyvtárak csak „OP rezsimben” tarthatnak nyitva.

(TASR/Felvidék.ma)