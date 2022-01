Tavaly novembertől egy új egészségügyi szolgáltatást vezettek be a párkányi rendelőintézetben. A hiperbár oxigénterápiás kezelés – az Oxi plus – még kevésbé ismert tájainkon, Magyarországon inkább. A déli körzetben legközelebb Érsekújvárban vehető igénybe a hiperbár oxigénkamra.

A hiperbár oxigénterápiás kezelés során 100%-os oxigént lélegzünk be magas nyomású keszonkamrában. A nyomásnövekedés hatására több oxigén oldódik a vérplazmában és a test megszokott oxigénszintje a sokszorosára nő. Az oxigén így a csökkent vérellátású szövetekbe is eljut. A megnövekedett oxigénszint serkenti a kapillárisok újraképződését, a sérült szövetek és szervek regenerációját, segít a fertőzések megelőzésében és leküzdésében, csökkenti a gyulladást és jelentősen felgyorsítja a gyógyulási folyamatokat.

Nő a szervezet saját antioxidáns működése, valamint a keringő őssejtszám. Felhasználási körét a European Underwater and Baromedical Society (EUBS) konferenciákon határozza meg a bizonyítékokon alapuló orvoslás elveinek betartásával.

Hiperbár oxigénterápiát elsősorban olyan krónikus betegségek gyógyítására alkalmaznak, melyek okozója az elégtelen vérkeringés, ilyen például a cukorbetegek lábszárfekélye, vagy a nehezen gyógyuló sebek. HBOT hatására hajszálér-újdonképződés indul be, a sebek gyógyhajlama megnő.

Jelentősen lerövidítheti a terápia a rehabilitációs időt a csont- és ízületi sérülések esetében, ezért az élsportban is előszeretettel alkalmazzák. Plasztikai vagy helyreállító beavatkozások után is segítséget jelent, mert a terápia elősegíti a műtéti heg gyorsabb és szebb gyógyulását.

Az oxigén bizonyos kórokozókra nézve is pusztító hatással bír, így a fertőzések (anaerob baktérium, Lyme-kór), gyulladások (pl.: lágyszövet ízület, csontgyulladás) kezelésére is széles körben alkalmazott. Mindezek mellett jelentős ödémacsökkentő hatással bír.

Az antibiotikumok is csak oxigénnel megfelelően ellátott szövetekben képesek hatásukat kifejteni. Kutatásokból ismert, hogy a csontvelő őssejttermelése is megemelkedik. Szintén hajszálér újdonképződés fokozó hatásával érthető meg a szerepe olyan neurológiai betegségeknél, mint a zajtrauma okozta akut fülzúgás.

Mindezen információkat részben az internetről, illetve Pavelka Eriktől és a fiától, Enricótól tudtam meg, akik Párkányban ezt a vállalkozást működtetik. Teszik ezt azért, mert a déli régióban az átlagosnál magasabb a daganatos és egyéb megbetegedések aránya. Ehhez igazították a szolgáltatás kedvező árát is.

Pavelka Erik és fia ismertették mindazon betegségeket, melyekre a leginkább gyógyító hatással van a terápia. A leghatásosabb az autista gyerekek gyógyításánál, de az alábbi problémáknál is eredményekről számolnak be a kezeltek.

Az oxigénterápia az alábbi problémáknál segíthet: agyrázkódás, agysérülés, csont- és szövetkárosodás, cukorbetegség, daganatos és bőrbetegségek, fertőzések, gyulladások, migrén, krónikus fejfájás, sportolók és az idősebb korosztály oxigénellátásának javítása, koronavírus-fertőzés utáni kezelés és egyebek.

Megtudtam, hogy az ünnepek előtt már sokan igénybe vették szolgáltatásukat, melynek pozitív hatásáról számolnak be pácienseik. Érdemes felkeresni, megismerni az egyórás kezelés helyszínét, tájékozódni a szolgáltatásról. Bővebb információt a Facebook-oldalukon találhat az érdeklődő, belejelentkezésre ugyanott vagy a 421 908 550 701-es telefonszámon van lehetőség.

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)