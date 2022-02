Fotó: Magyar7

Az állampolgársági törvény módosításánál maradva Kolek Zsolt azt írja KÖZÉLET rovatunkban, hogy bármilyen összetételű kabinet is nyúl a jogszabályhoz, valahogy mindig benne marad a felvidéki magyarságot sújtó rendelkezés. „A múlt szerdán elfogadott módosítás könnyítést jelent azoknak, akik tartósan külföldön élnek, de a szülőföldjén maradó felvidéki magyarok számára továbbra sem teszi lehetővé, hogy felvegyék a magyar állampolgárságot, anélkül, hogy elveszítsék szlovák honosságukat. Vagyis múlt szerda óta még nyilvánvalóbb, hogy a szlovák állampolgársági törvény kettős állampolgárságot sújtó szankciói kifejezetten a felvidéki magyarok ellen irányulnak.“

Belgák vagyunk az orosz–ukrán konfliktusban, vagyis mi, Közép-Kelet-Európa nemzetei. Nekünk, „belgáknak” pedig egyetlen célunk lehet: ameddig csak lehetséges, kimaradni ebből az egész őrületből.

Teljesen úgy sem lehet. Félő, ha nem a vérünket, akkor a pénzünket kell majd feláldoznunk a nagyhatalmi érdekek oltárán, olvasható Pomichal Krisztián külpolitikai jegyzetében.

A járvány megváltoztatta pénzügyi szokásainkat is, ez nyilvánvaló, az azonban különös, hogy a növekvő árak és szűkösebb lehetőségek ellenére kevesen gondolnak a jövőre. Arra, hogy tartalékot képezzenek, mondta Zsupcsan Zoltán pénzügyi tanácsadó, akivel Rajkovics Péter beszélgetett.

Nem tudtam, nem emlékszem, nem érdekel … három évvel a történtek után csak ezt tudja mondani az utókonfiskációkat végrehajtó Földalap egykori vezető képviselője, akit a Bugár Béla vezette Most–Híd párt ültetett a posztra, írja Somogyi Szilárd a TÉMA rovatban.

A választási rendszer átalakítása nem jár automatikusan előnyökkel, ahogy azt petíciójában állítja a Szlovákiai Falvak és Városok Társulása. Pontosabban népszavazás kiírását kezdeményezik, amelynek célja a kerületek szerinti választási körzetek bevezetése. A társulás pontos, szakmailag kidolgozott anyagát még nem láthattuk, így a sötétben tapogatózunk, állapította meg Őry Péter, a Pro Civis elnöke, de a lehetséges modelleket felvázolja tanulmányában, amelyet lapunkban is megtalálják a HÁTTÉR rovatban.

Doktor úr, a maga szája sose fáj? A lap főmunkatársa, Kövesdi Károly azt írja, „nem kis megrökönyödéssel olvashattuk Hunčík Péter cikkét a Denník N magyar kiadásában. (Választások Magyarországon és a végeken.) Szerinte „a szlovákiai magyar választónak tudnia kell, hogy amikor majd a Szövetség nevű pártra adja le szavazatát, akkor ez nemcsak az ő etnikai állásfoglalása lesz, hanem egy súlyos Európa-ellenes lépés is”.

Dr. Horkay Tamás A magyar zene trianoni sípja című, a Lavotta János Kamarazenekar legújabb CD lemezét, megszületésének körülményeit ismerteti. A kamarazenekar a trianoni határok által megcsonkított, hajdani zempléni megyeszékhelyen Sátoraljaújhelyen, a szlovák–magyar határ anyaországi oldalán tevékenykedik, s a CD-én minden elszakított területről egy-egy zeneszerző művei hangzanak fel.

A Leporolt históriák sorozatban Förster Aurél, az anekdotázó politikusról ír Lacza Tihamér. Íme az egyik gyüngyszem: Széchenyi István gyakran járt a pestmegyei közgyűlésekre, s egy alkalommal végighallgatta nagy ellenfele, Kossuth Lajos lángoló szónoklatát, amelynek persze hihetetlen sikere volt. Kossuth után szólásra emelkedett Besze János. Széchenyi, amikor látta, hogy Besze János felállt, fogta a kalapját és kifelé indult. Valaki megkérdezte a barátai közül: Miért mégy el? Ezt már nem hallgatom – mondta csendesen Széchenyi. Ananászra nem eszem pacalt.”

MÚLTUNK rovatunkban Babucs Zoltán hadtörténész Mednyánszky Cézárt, az 1848/1849-es magyar függetlenségi háború emigrációba kényszerült, reményvesztett nemzedékének képviselőjét mutatja be, aki a közöny és a kétségbeesés mocsarából az önpusztításban látta a kiutat, és alig harminchárom évesen vált meg az életétől. Írásának címe: Mint oldott kéve.

Tájaink

A TÁJAINK rovat Kaszmán Zoltán Gondtalanul kóborló kutyák című körképével indul. Mint írja a kutyatartásról szóló 2017. január 1-jétől hatályos törvény szerint veszélyesnek számít minden olyan kutya, amely embert harapott vagy sebesített meg anélkül, hogy megtámadták vagy provokálták volna. A jog tehát nem tekinti veszélyes kutyáknak a falkába verődő, éhes kóbor állatokat. Azok a lakosok, akik egy-egy séta alkalmával találkoznak velük, másképpen vélekednek erről… Példának okáért a Lévai járás településein nézett körül szerzőnk.

A betegek gyors felépülését segíti a párkányi rendelőintézet fizioterápia és rehabilitációs részlegének felújítása és korszerű eszközei. A cél ugyanis, hogy a páciensek minél előbb komfortosan érezzék magukat és visszatérhessenek munkájukhoz, írja Bokor Klára.

Egy közösség életében nagyon fontos, hogy legyenek olyan fáklyavivők, akik utat mutatnak a fiatalabb generációnak. Ilyen a feketenyéki Losonszky Margit, akinek hitvallása, hogy az egyetemes magyar kultúrát mindannyiunk kötelessége megőrizni, ápolni s továbbadni. A Csemadok Életmű Díjával kitüntetett közösségszervezővel Szomolai Andrea beszélgetett.

Hamarosan visszatérhetünk a korábbi közösségi élményeinkhez, ebben reménykedik Venyercsan Pál, a Pozsonyi Liszt Intézet igazgatója. Sok kisebb-nagyobb közösség veszítette el a járvány miatt rendszeres találkozóinak színterét. Az évek során a Pozsonyi Liszt Intézetnek is kialakult a maga közössége, amelynek tagjai rendszeresen eljártak az intézet rendezvényeire egy-egy kulturális élmény reményében, de azért is, hogy egymással találkozzanak, írja Dunajszky Éva.

Melyik középiskolát válasszam? „Már kilencedikes vagyok, és egyre szorul a hurok, ahogy közeledik a határidő, mit ajánlotok, hol tanuljak tovább?” – több tucat ilyen és ehhez hasonló kérdést fogalmaznak meg a tanácstalan diákok ezekben a hetekben. A pedagógusok és a pszichológusok egyöntetű véleménye, hogy az iskolaválasztás legfontosabb szempontja a diák érdeklődési köre, képességei és személyisége. A Losonci járás adta lehetőségeket térképezte fel Agócs Szvorák Emese.

Lássunk tisztán! Ez a címe Molnár Gabriella cikkének, amelyből megtudjuk, hogy Varga Mária nagykaposi szemorvoshoz nemcsak Ung-vidékről járnak sokan, hanem a Bodrogközből is. „Igazi megtiszteltetés számomra, hogy az eltelt idő alatt pácienseim a bizalmukat és elégedettségüket úgy fejezik ki, hogy jó néhány családban már a harmadik generációnak lehetek a szakorvosa” – mondta a népszerű orvos.

A Kubinyi és az Asbóth család nyomába eredtek a losonci Phoenix Lutetia Polgári Társulás és a Losonci Anziksz blog idei első sétáján. A videfalvai kastéllyal, annak jeles tulajdonosaival, a Kubinyi és az Asbóth családdal ismerkedhettek meg a résztvevők. Élményeikről számol be Virsinszky Tamás.

Nagy-Miskó Ildikó egy új sportágról, illetve annak népszerűsítéséről tudósít.

Tájainkon is hódító újára indult a 2006-ban Olaszországban megalkotott baskin, amelynek mottója: „Egy sport mindenkinek!”. Nemrégiben a sportágat bemutató workshopot tartottak felvidéki tornatanároknak a búcsi Katona Mihály Alapiskolában.

A csallóközi Phoenix RT zenekar már másodszor jutott be a magyarországi DAL elnevezésű tehetségkutató versenybe, és idén a harmadik válogatón szerepeltek. A továbbjutás ugyan elmaradt, de rengeteg tapasztalattal gazdagodott a háromtagú zenekar. Az élményekről és a Levegőt! című dalukról Győrög Mártonnal beszélgetett Reczai Lilla.

A velencei karnevál mesevilága tárul azok elé, akik megtekintik a kassai MaJel Rovás Központban nyílt kiállítást. A jelmezek készítője Katona-Kovács Tünde, akinek a szívügye minden ruha, s vallja, a velük való munka minden perce élvezet. Egy véletlennek köszönhetően 2011-ben volt először Velencében, s azóta minden évben visszatér, de már saját kosztümben, tudjuk meg Fábián Gergelytől.

Kávézó

Az irritábilisbél-szindrómával és tüneteivel foglalkozik Domonkos Andor kutatóorvos. A betegség nehezen felismerhető, tünetei miatt egyéb betegségekkel összekeverhető, ezért is fontos, hogy pontos legyen a diagnózis, ami a felsoroltak miatt nagyon nehéz, viszont egyre gyakoribb.

Bokor Klára folytatja élménybeszámolóját Comore – a Hold ismeretlen szigetei címmel, ahol sok a természeti szépség és a szemét, de alig van turista.

„Egy regionális járattal repülünk Anjouan szigetére, amelyet az unió legszebb szigetként tartanak számon. Korábban az utasoknak megvolt a választása, hogy rozoga, tengerre nem alkalmas motorcsónakon utazzon át a szomszédos szigetekre, de a rossz biztonsági mutatók miatt ezt a kormány leállította.”

A gyertyafaragás a leglátványosabb kézműves foglalkozások egyike, hiszen 10-15 perc alatt egy hozzáértő mester keze alatt egészen különleges dísztárgyak születnek, amelyek nagy örömet szereznek a készítőnek és a megajándékozottnak egyaránt – vallja a bodrogközi Bélyben élő Buzogány Katalin a HOBBI rovatban.

Rossini hústekercs és citromtorta szerepel az Íz-lelőben Szabó B. Csilla tálalásában.

Vas Gyula tesztelte a Renault Arkana E-TECH Hybrid 145 autót, a sportos hibrid változatot.

Sport

Nem volt az igazi, nem volt a legszebb és a legjobb. Pedig olimpia volt ez is, mint a korábbiak, de hiányoztak a nézők, a szurkolás, mindaz, amitől olimpia ez a nagy világesemény. Magyar és szlovák szempontból kétségtelenül sikeres volt, ahogy norvég, német vagy amerikai szempontból is. Mellesleg a kínaiak is bezsebelhettek pár érmet. Mérleget Rajkovics György készített.

Törökmezőn megnyitották a Spartan Race közép-európai versenyidényét, írja Kocur László. A Börzsöny festői lankáin rajtolt el a közép-európai régió első Spartan Race eseménye. A járványügyi korlátozások miatt az elmúlt két évben sorra maradtak el a versenyek, így a tágabb régió sportolói ki voltak éhezve egy jó futásra: az 500 fős keret nem egész egy nap alatt betelt.

A Magyar7 idei nyolcadik számában is megtalálják a részletes műsort és a keresztrejtvényt, hátoldalán pedig a necpáli Szent László-templom templom látható.

Kellemes időtöltést, jó olvasást kívánunk a laphoz. És ne feledjék, ha még nem előfizetői a Magyar7-nek, a Felvidék egyetlen közéleti hetilapjának, meg is vásárolhatják, nem csupán a standokon, már a postahivatalokban is kapható. Ha szeretné előfizetni lapunkat azt IDE KATTINTVA is megteheti.

