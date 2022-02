Tabuk nélkül, értékőrző tartalommal, de modern szemléletben szólnak a nézőkhöz a Duna megújult vallási műsorai. A minden felekezetet, korosztályt és élethelyzetet bemutató hír- és magazinműsorok átalakításával nemcsak az edukáció, hanem a közösségépítés is fontos cél – hangsúlyozta Mucsányi János, a Duna Médiaszolgáltató Zrt. főszerkesztője.

Változatlan műsoridővel, de módosult kínálattal várja a vallási tartalmak iránt érdeklődő televíziónézőket a Duna.

A csatorna 2022-es megújulásával a műsorrend is változott, újabb hitélettel foglalkozó tartalmakkal egészült ki,

valamint friss arculatot kapott az Utódok reménysége, a zsidó hitközségek műsora és a Püspökkenyér, amelynek adásai megújult díszletben készülnek.

A műsorváltozással a heti tematika egyúttal könnyebben követhető lesz a nézők számára

– összegezte az átalakulás előnyeit Mucsányi János, a Duna Médiaszolgáltató Zrt. főszerkesztője az Almárium című szolgáltató magazinban.

„Az egyházak ugyanannyi műsorpercet kapnak, de más elosztásban. Az újdonságok között szerepel a Lét-ige című magazinműsor, amely széles keresztmetszetet ad minden protestáns egyházi felekezetről, de kiemelkedő a De őszintén! című műsor is, amely mindössze hat percben ad választ a hétköznapi élet problémáira a valláson keresztül. Ezek a tartalmak könnyen befogadhatók, értelmezhetők, még a gyerekek számára is érthetők. Vallási kerekasztal-beszélgetés is várja a nézőket Agapé címmel, amelyben csütörtök esténként Vágvölgyi Gergely műsorvezető négy vendéggel vitatja meg az aktuális társadalmi kérdéseket keresztény szemszögből. Új műsor még a Mindennapi, ami egyperces üzenetekkel jelentkezik minden hétköznap és a Világ-Vallás, ami a keresztény közösségek friss híreivel és eseményeivel foglalkozik” – hangsúlyozta a televíziós szakember, aki kiemelte, hogy a műsorszolgáltatásban az informálás, ismeretterjesztés és a vallási elmélyülés mellett a közösségépítés célját is zászlójukra tűzték.

Zakar Ádám szerkesztő-műsorvezető hozzátette, ebben a feladatban fontos szerepet tölt be műsora, a Jó embert keresünk!, ami Magyarország első önkénteseket bemutató magazinja, amelyet a Duna 2012 óta közvetít. A korábban Önkéntesek címen ismert magazinműsor a havi rendszerességű adások helyett mostantól hetente jelentkezik, bemutatva azokat a közhasznú csoportokat és egyéneket, akik azért dolgoznak társadalmi munkában, hogy javítsanak a rászorulók életkörülményein és tegyenek környezetükért és a helyi közösségekért. A teljes beszélgetés újranézhető a MédiaKlikken, az Almárium idézett adásában, amely 60 napig elérhető.

A közmédia vallási tartalmai megtalálhatók a legnagyobb videómegosztó portálon, a Bizony, Isten! csatornán, mely a tavalyi Eucharisztikus Világkongresszus óta elérhető.

(MTVA/Felvidék.ma)