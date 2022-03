Sipos Zsuzsanna, a Dűne díszletberendezője elnyerte az Oscar-díjat a legjobb produkciós tervezés kategóriában Patrice Vermette látványtervezővel együtt a helyi idő szerint vasárnap este Los Angelesben megrendezett 94. Oscar-díjátadó ceremónián.

A produkciós tervezés Oscar-szobrát hét további kategória Oscarjával együtt még a gála előtt osztották ki a Dolby Színházban, hogy az élőben közvetített díjátadó gördülékenyebb legyen.

A Frank Herbert klasszikusából Denis Villeneuve rendezésében született Dűne részben Magyarországon készült. A produkció a velencei filmfesztiválon debütált.

Sipos Zsuzsanna március közepén már a brit filmakadémia BAFTA-díját is elnyerte munkájáért.

Az első győztesek között volt Hans Zimmer zeneszerző is, aki csaknem 30 évvel az első után nyerte el második Oscar-szobrát a Dűne filmzenéjéért.

A Dűne a legjobb vágás, hang és produkciós tervezés Oscar-díját is megkapta.

A rövid dokumentumfilmek kategóriájában a The Queen of Basketball című produkció győzött, a legjobb animációs rövidfilm díját a The Windshield Wiper kapta, a legjobb kisjátékfilmnek járó Oscart pedig a The Long Goodbye. A smink és haj kategóriában a Tammy Faye szemei című film győzött.

A nyolc kategória győzteseinek köszönőbeszédeit az élő adásban szerkesztve adják le a 94. Oscar-díjátadó gálán.

A West Side Story afrolatin színésznője, Ariana DeBose és Troy Kotsur, a CODA siket színésze kapta a legjobb mellékszereplőnek járó elismerést.

A Steven Spielberg rendezésében forgatott musicalben éneklő, táncoló, játszó DeBose az első afrolatin és nyíltan LMBTQ-színész, aki Oscar-díjat nyert a legjobb női mellékszereplő kategóriában. A 31 éves színésznő a díját azoknak ajánlotta, akiknek valaha megkérdőjelezték identitását. „Ígérem, van hely a számotokra” – mondta. Az Oscart Rita Morenónak is megköszönte, aki a West Side Story 1961-es és mostani, új feldolgozásában is szerepelt.

Troy Kotsur jeltolmács segítségével mondott köszönetet az amerikai filmakadémiának a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjért. Az 53 éves Kotsur az első siket férfi színész, aki Oscar-díjat nyert.

A legjobb animációs film Oscarját az Encanto alkotói kapták.

A Dűne operatőre, Greg Fraiser is Oscar-díjas lett, és Denis Villeneuve sci-fije nyerte el a legjobb vizuális effektusokért járó Oscar-díjat is.

A japán Vezess helyettem című háromórás dráma nyerte el a legjobb nemzetközi film Oscar-díját.

A filmet Hamagucsi Rjuszuke rendezte Murakami Haruki novellája alapján. Ez az ötödik alkalom, hogy Japán film kapta meg a kategória díját.

A legjobb nemzetközi film Oscarjáért az olasz Isten keze, A világ legrosszabb embere című norvég alkotás, a Menekülés című dán animációs dokumentumfilm és a butáni Lunana: A Yak in the Classroom versenyzett még.

Az eredeti forgatókönyvek mezőnyében Kenneth Branagh nyerte az Oscart Belfast című filmjével, a legjobb adaptált forgatókönyvért járó szobrot pedig a CODA írója, Sidan Heder vehette át.

A díjátadón egyperces csenddel emlékeztek meg az ukrajnai háborúról, és az Ukrajnában az orosz katonai invázió miatt kialakult humanitárius válságról. A megemlékezés a nézőkhöz intézett kéréssel zárult, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt a háború sújtotta országban élők megsegítésére.

A CODA kapta a legjobb film díját, Jane Campion pedig a rendezői Oscart vehette át A kutya karmai közt című filmjéért.

A CODA a Child of Deaf Adult (siket felnőtt gyermeke) kifejezés rövidítése. A film egy siket családban felnövő halló gyermekről szól, aki énekes szeretne lenni.

A Sian Heder rendezésében forgatott produkcióban siket színészek – Marlee Matlin és Troy Kotsur – alakították a lány szüleit. Kotsur a legjobb férfi mellékszereplő díját is megkapta az estén. Ő az első siket férfi színész, aki Oscar-díjas lett.

Az új-zélandi származású Jane Campion a harmadik nő, aki rendezői Oscart kapott az amerikai filmakadémiától.

A legjobb színész díját Will Smith nyerte el a Richard király című film címszerepéért. Pár perccel korábban az egész közönségben meghűlt a vér, amikor Smith felugrott a színpadra, és behúzott egyet Chris Rocknak, aki felesége, Jada Pinkett Smith kopaszságával viccelődött.

A legjobb színésznő díját Jessica Chastain vehette át a Tammy Faye szemei című filmért a hollywoodi díjátadó gálán.

(MTI/Felvidék.ma)