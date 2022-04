A Föld napja alkalmából, a Fenntarthatósági Témahét keretén belül közel egyórás előadást tartott Áder János, Magyarország köztársasági elnöke az észak-komáromi magyar tannyelvű gimnáziumban. A rendezvény fővédnökeként, egyben alapítványán keresztül támogatójaként is, felhívta a diákok figyelmét a fenntarthatóság fontosságára, személyes érintettségükre, hiszen kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a Föld védelméért.

Matolcsy Miklós, a PontVelem Nonprofit Kft. igazgatója a Fenntarthatósági Témahét szervezőjeként röviden ismertette a programot, melyen a Selye János Gimnázium diákjai sikeres pályázatuknak köszönhetően vehettek részt. Mint mondta, a témahét diákoknak szóló egyhetes programsorozat, amit mindig a Föld napja környékén tartanak meg és a fenntarthatóság aktuális témaköreit vizsgálják. Részben iskolai keretek közt a tanórákon, részben rendezvényekkel, pályázatokkal, különböző aktivitásokkal.

Matolcsy Miklós elmondta, amikor hat évvel ezelőtt útjára indult a rendezvény, felkérték a köztársasági elnököt, legyen a program fővédnöke, amit ő szívesen el is vállalt.

„Kezdetektől segíti a munkánkat, sőt az alapítványán, a Kék Bolygó Alapítványon keresztül mind szakmailag, mind anyagilag is támogatja a programot” – fogalmazott. Ezen túlmenően pedig személyesen is részt vesz a rendezvényeiken egy-egy tanóra keretében – így vett részt a komáromi eseményen is.

Áder János rövid bevezetőjében elmondta, 2016 óta minden évben megrendezésre kerül a Fenntarthatósági Témahét. Minden témahéten három témát választanak ki a szervezők, számolt be. Ebben a tanulmányi évben a program kiemelt témái a víz, az egészségvédelem, a felelős fogyasztás és a hulladék voltak. A mai, Komáromban rendezett előadáson a víz kapott hangsúlyos szerepet, ám a többi témához is kapcsolódtak néhány ponton. Áder János előadását – bár a téma miatt megrázó volt – láthatóan nagyon élvezték a gimnazisták és aktívan bekapcsolódtak az interaktív játékokba is.

„A tavalyi esztendőben 1630 iskola vett részt a Fenntarthatósági Témahéten és közel 400 ezer diák” – hívta fel a figyelmet Áder, mely számok, véleménye szerint, igazolják a kezdeményezés helyességét, indokoltságát és „bízni lehet abban, hogy ennek a munkának lesz eredménye” – fogalmazott.

A legfőbb közjogi méltóság A vízválságtól a fenntartható fejlődésig címmel tartotta meg előadását, melyben arra mutatott rá, hol tartunk jelenleg és mit tehetünk a fenntarthatóság érdekében. Mint mondta, rövid időn belül több milliárd embert érintő probléma lesz, hogy sokkal több vizet használunk el a lakosság ellátása, a mezőgazdasági és ipari munkálatok során, mint amennyit a természet pótolni tud.

Arra is rámutatott, hogy a probléma globális jellegű, a világon mindenkit érint és érvényesül az úgynevezett dominóhatás.

Áder közérthetően, sokszor megmosolyogtatóan szórakoztató módon magyarázta el a diákoknak többek között azt, hogy a Föld vízkészletének több mint 97,5 százaléka a tengerek és óceánok sós vize, és csupán a maradék 2,5 százalék édesvíz. Viszont a könnyen hozzáférhető, felszíni édesvízkészlet az összes vízmennyiségnek mindössze 0,007 százaléka, amin tulajdonképpen a bolygó egésze osztozik, beleértve az emberiséget is.

Megemlítette a szennyezett vizek problémáját, az aszályt, ami miatt Afrikában emberek milliói halnak éhen. Rávilágított arra is, milyen problémát jelent élelmezési szempontból Európa mellett Afrikának is az Ukrajnában dúló háború. A kevés és szennyezett víz, a klímaválság azonban mindannyiunk problémája és mindannyian felelősséggel tartozunk bolygónk iránt, mutatott rá Áder János a gimnáziumi rendhagyó tanórán.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)