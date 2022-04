Balga Zoltán plébános portréja (Csehország) április 29-én kerül bemutatásra 18 órai kezdettel a budapesti Uránia Filmszínházban a Magyarság Háza Mi, magyarok – 17 ország, 53 film sorozatában.

Rendező: Kendy Éva / 60 perc / A vetítés utáni beszélgetés vendége: Kendy Éva

A katolikus egyház képes átlépni a politikai, és amellett a kulturális és nyelvi korlátokat is. Egy szlovákiai magyar pap prágai missziója.

„Aki a kezét az eke szarvára teszi, és hátra tekint, nem méltó a Mennyek országára.”

Balga Zoltán plébános életét leginkább a fenti mondás határozza meg.

Már gyermekként arra vágyott, hogy pap legyen, életét a család és szülőfaluja, Csáb katolikus szellemisége egyaránt Isten felé irányította. A magyar határhoz közeli faluban a gyerekek hétköznapokon is jártak szentmisére, és Balga Zoltán ministránsként már az ottani kis templomban a papi hivatásokért imádkozott. Saját hivatása a pozsonyi papi szemináriumban indult, majd néhány év ipolyviski szolgálat után meghívták őt Prágába, hogy újraindítsa az ottani magyar plébánia életét.

2016-ban a nulláról indult a munka, ami egyáltalán nem volt könnyű az egyik leginkább ateista ország fővárosában. Első miséjén mintegy húsz hívő vett részt, de aztán lassanként benépesült a templom.

Hatalmas kaland volt megszervezni a hitéletet, kántort találni, megkeresni a prágai és a környékbeli magyarokat. A diaszpóra sok képviselője fejezi ki örömét és háláját, amiért újra magyar misén és más vallási programokon vehet részt, és ily módon is erősítheti magyar identitását.

Balga plébános úr mellett a filmből képet kapunk az ottani magyar közösségek életéről, történetéről is. Megszólal benne – mások mellett – Kokes János újságíró, akinek riportjait, tudósításait a Kossuth Rádió hallgatói régóta ismerik.

Egy másik felvidéki személy, Mikszáth Kálmán szavai juthatnak eszünkbe:

„Ha elutazom messze, idegen országokba, idegen népek közé, az arcok mások, az állatok is mások, a füvek is mások, az ég is más, minden más, már azt kell hinnem kietlen, megborzasztó magányomban, elhagyatottságomban, hogy nem is ezen a világon vagyok többé, mikor egyszerre valamely emberlakta telep szélén elémbe bukkan egy kereszt, és azon egy sebektől vérző pléhember, az én ismerősöm. Ah, itt van ő! Még itt is itt van. És én nem vagyok többé egyedül, és nem vagyok elhagyatva. Letérdepelek előtte akkor én is, mint itt ez a pap, és elmondom, hogy a szívemet mi nyomja.”

A vetítésen a részvétel ingyenes. Előzetes REGISZTRÁCIÓ javasolt. A regisztráció a Magyarság Háza elfogadó válaszlevelével aktiválódik. Helyfoglalás érkezési sorrendben. A szervezők kérik a regisztrált vendégeket, hogy helyüket legkésőbb a meghirdetett kezdési időpont előtt tíz perccel foglalják el! Nem regisztrált vendégeknek a fennmaradó szabad helyek függvényében tudnak helyet biztosítani.

További információ: info@magyarsaghaza.net

(https://magyarsaghaza.net/Felvidék.ma)