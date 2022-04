Ezt olvassa a drága (túlfizetett) emberünk, ott valahol a messzi Meta-központban:

Gáz van. Vagyis, amíg van gáz, addig nincs nagy gáz. De ha nem lesz gáz, akkor nagy gáz lesz.

Szép ez a magyar nyelv. Mert szellemesen kifejező, és sok esetben fordíthatatlan. Ez esetben is. De az emberünk nem adja fel, és segítségül hívja a konkurens guglit. Az ezt dobja ki neki fordításként: There is gas. That is, as long as there is gas, there is no big gas. But if there is no gas, there will be great gas.

Ennyi. Ezt olvasgatja, ízlelgeti a féknyúz-biztonsági fürkészünk, és nem érti, mit olvas. A fordítás egyébként jó, szabatos. Minden szónak van értelme. Külön-külön. Csak épp együtt semmi. Hiába keresi elő az ügyeletes admin az akadémiai nagyszótárt meg a legvaskosabb idiómaszótárt, ez bizony anyanyelvi tudás és szocializációs alap nélkül bukta. Még az AI-botoknak is.

Sajnálom is kicsit a fészbúk gondolatrendőrét valahol, aki ott a „cukibirodalom” központjában, a messzi Kaliforniában vakarja a fejét, és próbálja megfejteni az egyszerű, mégis kódoltnak tűnő kétsoros értelmét.

Tiltsam vagy ne tiltsam, morfondírozik. Mert, ugye gázról van szó, sőt, orosz gázról – vélhetően –, ami úkjori cocomlistás kommoditás, azaz rossz. Tiltandó. Ezt írja a féknyúz-kisokos. De így, hogy nem jön át az értelmes üzenet, nehéz tiltani. Legalább az orosz jelző ott lenne a gáz szó előtt, de még ennyi kapaszkodó sincs. Mi legyen? Mit tegyek? Tépelődik.

Segítek. Tiltsd le nyugodtan! Az a lényege e számodra zavaros mondatoknak, hogy a kormányod proxi-háborúja miatt – hosszú távon – mi, európaiak isszuk meg az oroszellenesség levét. A kormányod meg majd kisegít minket méregdrága palagázzal meg IMF-hitellel, ha minden suskánk elfogy a matrac alól.

Mert tegnap bizony leállt az orosz gázszállítás Lengyelország és Bulgária felé. Felkészül Szlovákia…

Amint korábban írtam: a nyugati szankciók működnek. Csak visszafelé!

Végül megint egy olyan mondat, amit – nem magyarként – újabb fejtörés lesz a Menlo Parkban dekódolni: Az orosz szívós fajta, ezért a végén mi, európaiak fogunk szívni!

(Králik Róbert/Felvidék.ma)