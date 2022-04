A szenior örömtánc nem társastánc időseknek, hanem társasági tánc. Kifejezetten az érettebb korosztály számára kifejlesztett kíméletes mozgásforma, mely igazodik a korosodó szervezet sajátosságaihoz. A koreográfiákban nincsenek akrobatikus elemek, ugrások, gyors forgások, bonyolultabb lépéskombinációk. Nem igényel sem előzetes tánctudást, sem állandó partnert. A nemek arányától függetlenül mindig az éppen jelenlévők táncolnak együtt. Nem tánctanfolyam, hanem egy olyan táncklub, ahol egyedi koreográfiákat tanulnak és táncolnak a résztvevők.

A szenior örömtánc alkalmával páros táncokat, körtáncokat, sortáncokat, négy- vagy hatpáros táncokat és kontratáncokat táncolnak. További sajátossága még, hogy a páros táncoknál a koreográfiába beépítetten történnek a partner- és párcserék.

A zenék változatos stílusúak, különböző korokból és kultúrákból származnak. Szerepelnek köztük klasszikus művek és népzenék, régi és mai slágerek, keringők, polkák és tangók, indulók, swing, rock & roll és latin ritmusú számok. Az egyszerűsített lépésekben is fellelhetők a különböző stílusokra jellemző alapok, így a különböző eredetű táncok hangulatát mind átélik.

Megálmodója, Ilse Tutt 1911-ben született Thüringiában. Fiatal korától kezdve lelkesen táncolt, elsősorban néptáncot. Férjét elvesztette a háborúban, négy kisgyermeket nevelt egyedül, amikor tanári diplomát szerzett. A 1961-ben, a berlini fal építésének idején áttelepült az akkori NSZK-ba. Nyugdíjas éveit sem töltötte tétlenül, fiataloknak tartott tánctanfolyamokat a népfőiskolán és néhány elkötelezett hölgytársával fáradhatatlanul és lelkesen táncolt idősekkel.

A táncdélutánoknak hamar híre ment, sokfelé meghívták, és a sajtónak és televíziónak köszönhetően reflektorfénybe került ez a forradalmian új táncstílus, melyet az idősebb korosztály is erőfeszítés nélkül, örömmel tud művelni. Ilse hamarosan megismerkedett a Németországban élő, dán származású táncpedagógussal, Inger-Merete Gerwiggel. Együtt dolgozták ki a szeniortánc módszertanát és képeztek szeniortánc-oktatókat.

A szenior örömtánc amellett, hogy kitűnő szórakoztató, szabadidős tevékenység, komplex egészségvédő program. Jótékonyan hat testre, lélekre és szellemre egyaránt.

Az örömtánc klubok közössége az együttes élmény, a megértés, elfogadás, bizalom, a közös sors átélésével nyújt lelki támogatást, enyhíti a magányosság, a kiszolgáltatottság érzését. A páros táncok koreográfiáiba beépített partnercseréknek köszönhetően növeli az alkalmazkodó és empátiás készséget.

A Komáromi járásban működő szenior örömtánc klubok első járási találkozója került sor az ógyallai Konkoly–Thege Miklós Művelődési központban, ahol Lelovics Margit oktató köszöntötte a város polgármesterét, Peter Zavodkýt és alpolgármesterét, Mária Hamranovát, Nagy Tornóczy Andrea táncoktatót, valamint a megjelent komáromi, gútai, marcelházi, martosi, bátorkeszi, ógyallai klubok tagjait.

Köszöntőjében elmondta: „A szenior örömtánc-találkozó eredetileg egy kis baráti találkozónak indult, mostanára azonban kiderült, hogy ez az 1. járási – sőt tulajdonképpen az első szlovákiai szenior örömtánc-találkozó is. Egyelőre Szlovákiában – sajnos – csak a jelenlévő csoportok működnek, nincs országos szervezetünk és csak 3 képzett oktató van. Pedig világszerte nagy népszerűségnek örvend, világszervezete van 15 tagországgal, akik háromévente konferenciát tartanak. Jelszava: mozgás, öröm, agytorna – és ebben benne van minden, megtapasztaltuk, hogy valójában mit is jelent. Örömmel várjuk a táncórákat és jól szórakozunk, mikor a lábunk nem egészen azt teszi, amit az agyunk diktál, de igazi öröm, amikor sikerül szépen eltáncolni egy koreográfiát. És amint látszik is, közben közösséggé váltunk. Ma több mint nyolcvanan fogunk együtt táncolni, remélem mindenki nagy örömére és megelégedésére.”

A város polgármestere is köszöntötte a találkozó résztvevőit: „Csak gratulálni tudok önöknek, mivel mozgás, öröm, de agytorna is, állítják a szeniortánc szerelmesei, akik hetente egyszer, kétszer járnak próbára, s ez jót tesz a testnek és léleknek. Az állóképesség növelése mellett a stressz oldására, a hangulat javítására is alkalmas ez a mozgásforma. Idegrendszerünk fájdalomcsillapító, örömélményt segítő és energetizáló biokémiai anyagokat termel (endorfin, szerotonin, dopamin). Az immunstimuláló interferonnak köszönhetően fokozza a védekezőképességet, beindítja az öngyógyító folyamatokat, elősegíti a fertőzések elkerülését. A lépések memorizálása, mint tanulási folyamat, segít a szellemet frissen tartani, javítja az emlékezőképességet, a gondolkodási készségeket. Az összetett mozgáskoordinációt, egyensúlyozást, koncentrációt igénylő aktivitás hatására javulhatnak az idegsejtek közti kapcsolatok, megtörténhet az idegpályák „újrahuzalozása”. A memória romlásával a preverbális (beszéd előtti), a zenei memória marad a legtovább érintetlen. Ismert és kedvelt zenék hallgatásával előhívhatók a régi emlékek, működésbe lépnek és gyakoroltathatók egyes még meglévő, de szunnyadó készségek, képességek. Nemzetközi, tudományos kutatásokkal igazolták, hogy a rendszeres tánctanulás hatékony védelmet nyújt az időskori szellemi hanyatlás ellen.

Ezt követte a táncbemutató, a különböző táncrendek bemutatásával. Az idő szűkössége miatt az oktatók nem tudtak több táncot betenni a repertoárba, de így is látni lehetett az arcokon, hogy a tánc mennyi boldogsághormont szabadított fel.

A találkozó a Radetzky-induló táncával ért véget.

„A tánc az emberiség egyik legfontosabb találmánya. Amellett, hogy ellazulást, boldogságot, szabadságot, azaz lelki feltöltődést nyújt, az egészséget is jótékonyan befolyásolja. A táncóra nagyszerű lehetőséget nyújt arra is, hogy új emberekkel ismerkedhess meg, beszélgethess velük és megtapasztald, hogy egy csapatként mozogtok együtt tanulás közben. Ezt ismerte fel egy táncpedagógus Németországban, és elhatározta, koreográfiákat alkot kifejezetten az idősebb korosztály tagjai részére, hogy ők is élvezhessék a tánc pozitív hatásait. Ráadásul a legújabb kutatások azt is kimutatták, hogy a tánc az egyetlen mozgásforma, ami nagymértékben segít megelőzni az időskori butulást és az Alzheimer-kórt. A tánc segítségével nemcsak megküzdeni tudnának mindezzel, de megelőzhetnék az ezekkel kapcsolatos későbbi problémákat is. Az ógyallai szenior örömtánc klub szervezésének köszönhetően felejthetetlen élményben volt részünk. Örök emlék marad, óriási energiák szabadulnak fel ilyenkor. Ha rajtam múlna, receptre írnám fel a táncot mindenkinek. Boldogabb és egészségesebb lenne a világ! Remélem ez a találkozó inspirálóan hat a jövőben és egyre több helyütt alakulnak társaságok az örömtánc elsajátítására, hogy az élet mégis szép legyen” –nyilatkozta a találkozóról Nagy Tornóczy Andrea táncoktató.

Az ógyallai találkozón részvevő csoportok április 29-én a tánc világnapja alkalmából Budapesten a Hősök terén fognak majd együtt táncolni.

(Miriák Ferenc/Felvidék.ma)