Az UDVart fesztivál rajongói egy rendhagyó, extra előrendezvénynek örülhetnek Füleken. Április 23-án a magyarországi Kiscsillag zenekar és a hazai Jóvilágvan formáció lép az UDVart színpadára a nyári fesztiválnak is helyet adó Városi Honismereti Múzeum udvarán. A koncertekkel, melyek az UDVart tavaszi előrendezvényei, elindul a júliusi fesztivál bérleteinek árusítása is.

A Kiscsillag alternatív rockzenekar, melynek egyik alapítója Lovasi András, aki a Kispál és a Borz eredeti alapítója is volt. A Fonogram-díjas Kiscsillag hatodik albuma a járvány kitörése előtt készült el, így a lemezbemutató koncertekkel most turnézik a banda. Lovasi András szólólemezekkel is jelentkezett, önálló estjével a júliusi UDVart fesztiválon is szerepel majd.

A hazai fesztiválozók számára ismerősen cseng a Jóvilágvan zenekar neve is, hiszen 2017-ben már felléptek az UDVart fesztiválon. A 2007-ben alakult párkányi formáció tíz évvel ezelőtt készítette első albumát, idén pedig már a negyediket adta ki, A folyó balladái címmel.

Idén július 1-je és 3-a között rendezi meg a Füleki Városi Művelődési Központ a már hagyományosnak számító UDVart fesztivált, melynek nemcsak összművészeti, hanem multikulturális jellege is van.

A három napra szóló elővételes bérletek árusítása már most, áprilisban indul, mely akár a tavaszi UDVart előrendezvényén, a Kiscsillag-koncerten is beszerezhető.

Aki jegyet vált a Kiscsillag-koncertre, április végéig féláron veheti meg a júliusi UDVart fesztivál három napra szóló bérletét. A Kiscsillag-koncertjegy felmutatásával a májustól árusítandó bérleteket is kedvezménnyel lehet majd megvásárolni, így érdemes április 23-án részt venni az UDVart előrendezvényén a füleki múzeumudvarban. Kapunyitás 18 órakor.

Kedvezőtlen időjárás esetén a koncertek a Városi Művelődési Központban valósulnak meg.

Bővebb információkat az áprilisi Kiscsillag- és Jóvilágvan-koncertről, valamint a júliusi UDVArt fesztiválról ITT olvashatnak. Jegyek az áprilisi Kiscsillag-koncertre ITT vásárolhatóak. Bérletek a júliusi UDVartra ITT érhetők el.

(Sajtóközlemény/Felvidék.ma)