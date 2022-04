A legutóbbi komáromi képviselő-testületi ülésen néhány képviselő számonkérte a városi lap objektivitását és elfogultsággal vádolta meg a TIS (Transparency International Slovensko) elemzésére hivatkozva. A Komáromi Lapok (KL) igazgatója higgadtan válaszolt a kiadványt érintő vádakra, egyben rámutatott az említett szervezet módszertanának abszurditására. Kijelentette, soha nem kapott a polgármestertől olyan utasítást, hogy tilos közölni valamit. Intenzív, néhol egészen személyeskedő reakciókat generált a vita.

A 32. testületi ülés első pontjai között szerepeltek a városi intézmények, járulékos szervezetek gazdasági eredményeinek beszámolói. A városi tévét üzemeltető és a kéthetente megjelenő, ingyenes kiadványt, a Komáromi Lapokat kiadó COM-MÉDIA Kft. igazgatója, Czékus Péter elmondta, a 2021-es évet mínusz 4 ezer euróval zárja a vállalat. A hiányt a járványhelyzet miatti reklámbevételek kiesésével indokolta.

Andruskó Imre (Szövetség Híd-platform) hozzászólásában felhívta a figyelmet a TIS elemzésére, amely 84 nagyobb szlovákiai település önkormányzati lapjait vizsgálva arra jutott, hogy a települések, az adófizetők pénzéből kiadott újságokat a polgármesterek leginkább önmaguk népszerűsítésére, saját szócsövükként használják.

A vizsgált lapok közül a finanszírozás és objektivitás tekintetében a rimaszombati Gömöri Hírlap értékelése lett a legrosszabb, de a magyarul is megjelenő, ingyenes kiadványok közül a Komáromi Lapok (43,27%) sem éri el a TIS hasznossági indexe szerinti középértéket, azaz az 50 százalékot, így a 70. helyen szerepel a szervezet listáján.

Andruskó a kiegyensúlyozottságot hiányolta, és arra kérte a polgármestert, a választások időszakában fokozottan ügyeljenek arra, hogy a közpénzből fenntartott városi lapban mindenki megjelenhessen.

„Senki nem vitatja, hogy a polgármesternek, a város első emberének szerepelnie kell a lapban, de arra vigyázzunk, hogy mindenki, politikai oldaltól függetlenül, megjelenhessen a lapban” – fejtette ki. Andruskó szerint a TIS felmérése objektív, amelynek eredménye nem jó fényben tünteti fel az újságot, mert a polgármester „önfényezésre” használja, jegyezte meg.

Keszegh Béla polgármester (független) erre reagálva úgy fogalmazott, annak örül, hogy már nem azokat az időket éljük, amikor kampányidőszakban a polgármesteren múlott, szerepelhet-e egy hirdetés a lapban, vagy sem. „Az sem volt szerencsés, hogy az egyik frakció tagja volt a főszerkesztő” – tette még hozzá Bastrnák Tibor polgármesterségének idejére utalva. Keszegh kiemelte, a jelenlegi főszerkesztőt a képviselők választották meg, aki nyitott a megkeresésekre. Megjegyezte még, a KL egyfajta krónikája a városnak, nem oknyomozó újság. Egyúttal kritizálta a TIS-t, amely Komárommal kapcsolatban már több alkalommal téves felméréseket végzett. Szerinte azok az önkormányzatok, melyek rendelnek tanulmányokat a szervezettől, rendre jobban teljesítenek, mint amelyek nem.

Andruskó viszontválaszában megerősítette, valóban, mindig lejtett a pálya, de így mint most, még sosem, jelentette ki. Saját bevallása szerint őt is utasította már el a főszerkesztő. Leginkább az elmúlt félévben megjelent lapszámokat kritizálta. „Ha Komáromban születik egy csecsemő az újév napján, akkor nem az anyuka szerepel a címlapon, hanem a polgármester tartja a karjában a csecsemőt. Itt mi a hírérték akkor? – tette fel a kérdést.

A vitába bejelentkezett Bauer Ildikó (Szövetség Összefogás-platform) is, aki azt nehezményezte, hogy a képviselő-testület egyik tagjának írását nem közölte a városi lap. Ezt már cenzúrának minősítette, és kérte a polgármestert, ne állítson olyat, ami nem igaz. Erre Keszegh közbevágott, hogy kérdezzék meg a főszerkesztőt, utasította-e valaki arra, hogy egyes vélemények, írások ne jelenjenek meg. Andruskó figyelmeztette a polgármestert, ne fojtsa belé a képviselő asszonyba a szót. Ekkor Bauer még hozzátette, nem azt állítja, hogy a főszerkesztőt utasították, csupán azt, hogy tud olyan konkrét esetről, amikor az egyik képviselőtársa reakcióját nem hozta le a lap. Ezen felül kérte, a főszerkesztő reagáljon a TIS elemzésére.

A tárgyi megjegyzéseknél szót kért még Keszegh Margit (független) képviselő is, aki civil szervezet elnökeként sem tapasztalta még, hogy a városi lapban ne jelenhetett volna meg bármilyen eseményük, mondta ezt a városban működő 13 további civil szervezet nevében is. Ezt erősítette meg Less Károly (volt MKP) képviselő is, aki előkeresve a lap legutóbbi számát, megkérdezte képviselőtársát, Bauer Ildikót, tud-e róla, hogy ebben a lapszámban is szerepel. A TIS elemzéséhez annyit fűzött még, hogy számára az sem világos, milyen finanszírozással működik a szervezet és megemlítette Soros György nevét.

„A TIS értékelése szerint az is a polgármester önfényezése, ha leírjuk, hogy mikor és honnan szállítjuk el az osztályozott hulladékot” – jegyezte meg hozzászólásában Czékus Péter, a KL igazgatója. Reagálva az elmarasztaló értékelésre, elmondta, a TIS három lapszámot, egy augusztusit, szeptemberit és októberit vizsgált meg 2021-ben. A szervezet által végzett elemzés módszertanát kritizálva elmondta, gyakorlatilag bármi megjelent a lapban, azt „politikai felületnek” minősítették. Ilyen abszurd módon például a Komáromi Nyár rendezvénysorozat teljes oldalterjedelemben közölt programját, vagy épp a hulladékszelektálásról szóló lakossági tájékoztatást is politikailag motivált cikknek értékelték, így növelve a százalékarányt a vélelmezett objektivitás kárára (értelemszerűen, minél magasabb arányban jelenik meg „politikai felület” a lapban, annál kevésbé számít kiegyensúlyozottnak, és nem éri el az ötven százalékos középértéket). Hozzátette, az ilyen módszertannal végzett elemzésekkel nem tud mit kezdeni. Kijelentette, soha nem kapott a polgármestertől utasítást arra, hogy valamit ne közöljenek.

Bauer az igazgató válaszára reagálva aláhúzta, a TIS elemzése arra mutat rá, hogy hiányzik a kritikus vélemény, a kiegyensúlyozottság a lapból. Nem kap terez az ellenvélemény, és Tárnok Magda képviselő írása valóban nem jelenhetett meg a városi lapban, fűzte még hozzá.

A COM-MÉDIA 2021-es évi gazdasági eredményeinek értékeléséről szóló jelentés szerint a Komáromi Lapokat 135 ezer eurós városi támogatásból 16 500 példányban nyomtatják ki, 8 oldal terjedelemben, melyből 5 oldal magyar nyelvű, 3 pedig szlovák. A Szlovák Posta közreműködésével juttatják el az ingyenes kiadványt a komáromi háztartásokba. A polgárokat a közelgő és befejezett, a városban megvalósuló beruházásokról, valamint a kulturális, társadalmi és sporteseményekről tájékoztatják elsősorban.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)