Ipolyszalkán a hét végén ünnepelték a Csemadok megalakulásának 70. évfordulóját, mivel az elmúlt két év alatt nem volt rá lehetőség. Az ünnepség előtt két évről szóló évzárót is tartottak beszámolókkal, amely arról is tanúskodott, hogy még az utóbbi években is voltak emlékezetes események.

Az ipolyszalkai az Érsekújvári járásban mindig a legaktívabb szervezet volt a múltban, s napjainkban is. Erről adott számot ünnepi beszédében meghívott vendégként Dániel Erzsébet volt járási elnök. Felidézte a régi időket, s mindazon színvonalas rendezvényeket, népművészeti fesztiválokat, szüreti ünnepeket, táborokat, melyeket az elődök szerveztek nagy szívvel, odaadással, erős nemzettudattal.

Őrizzük a régiek emlékét, értékeiket adjuk tovább – hangzott el az ünnepi beszédben.

Az Ipoly menti hagyományőrzés tárgyi és szokásöröksége pedig az egykori elnök, Dikácz Zsuzsanna és a szorgalmas kézművesek munkájának köszönhetően ma az élő tájházban folytatódik.

Az örökség továbbadásának minden jele megvan, a 220 tagú szervezet élén 30–40-es korosztály áll, akik új szemlélettel, programokkal ápolják a hagyományokat.

Szőcs Fruzsina, a Csemadok elnöke is nagyon fiatalon került a szervezet élére, s ma már kisgyermekes anyukaként szervezi társaival együtt a helyi rendezvényeket. Az általa gyermekekből alapított Rikkancs néptánccsoport már több fesztiválon, rendezvényen szerepelt faluján kívül is, sőt, már az első tagok utódjai is táncolnak, ők a Botorkálók.

Az emlékünnepélyen vendégként jelen volt Zalaba Zsófia, az iskola igazgatója is, akivel szintén jó kapcsolatokat ápol az alapszervezet. E rendezvény is – kultúrház híján – az iskola tágas éttermében zajlott, igen kulturált körülmények között.

Vendégük volt még Cagala Szilvia polgármester, aki köszöntötte az évfordulót, s megköszönte a jó együttműködést a vezetőségnek és a tagságnak is. Ezt a Csemadok helyi elnöke is viszonozta, hiszen jelentős pénztámogatást és egyéb segítséget is kapnak az önkormányzattól.

Izrael Diána, a Csemadok TV járási elnöke is elismeréssel szólt a fiatalok munkájáról, eredményeikről, és sok sikert kívánt további terveik megvalósításához.

Példaértékű volt az elnöknő beszéde is, aki külön méltatta az alapítók önkéntes munkáját. A 70 év élő elnökeinek (mindössze négyen vannak) szintén köszönte a több éves tevékenységet. Valamennyi régi tagnak, elnöknek virágot, ajándékot, s minden résztvevőnek Csemadok-emblémát adott át.

Az ünnepi műsorban nagy sikert aratott a Rikkancsok néptánccsoport, ahol a legkisebbektől a főiskolásokig minden táncos szerepelt, az Alt István vezette népi zenekar kíséretével.

Az iskola szólóénekesei is felléptek. Vendégként pedig a helembai citerazenekar mutatkozott be, szintén nagy sikerrel. A színvonalas rendezvényt táncházzal zárták az ünneplők, a régiek pedig felidézték a sok-sok szép emléket.

(DE/Felvidék.ma)