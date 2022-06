A Magyar hitvallás, a Magyar hiszekegy költője a Felvidéken, Rozsnyón született, de a Szepsi és Kassa vonzáskörzetében, Jánokon élt, ahol édesapja, országgyűlési képviselő majd Abaúj kassai főispánja is volt.

121 éve ment férjhez Papp-Váry Elemér tábornokhoz Szádalmáson. Majd Budapestre költöztek. 1920-ban a trianoni gyász idején meghirdetett buzdító ima pályázatát megnyerte a Hitvallás című versének első három sorával:

“Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában.

Hiszek egy isteni örök igazságban!

Hiszek Magyarország feltámadásában!”

Ez tette országosan híressé.

Aztán a kommunizmus idején betiltották emléke ápolását is. A felvidéken pedig felnevelő falujában is alig emlékeztek rá, míg Bankóné Tóth Ibolya, Jánokon a település kultúrájának mindenes ápolója, szervezője el nem határozta, hogy a község jeles személyiségének emlékét nem hagyja feledni. Ennek már 10 éve, és az idén impozáns, kétnapos rendezvény keretében ez újra megvalósult. Tavaly Szádalmás, Szeréna esküvőjének színhelyén, a 120. évfordulón emlékeztek. Az idén Jánok és Péder adott otthont a rendezvénysorozatnak.

Eljött a költőnő unokája Szinyei András (aki Hatvan alpolgármestere), valamint a dédunoka és ükunoka is. Ott volt Begala Gyula, Jánok polgármestere, és Péder polgármestere, Holečko József is. Áldását adta Takács Dénes római katolikus plébános, Molnár Árpád szepsi és Fecsó Ivett péderi református tiszteletes is. A fellépők sokaságában ott volt a jánoki, péderi, abaúji református, makranci, restei, bodolói, tornai és énekesek csoportja, akik Bodnár Attila vezényletére közösen énekelték a Magyar hiszekegyet. Gyermekek és felnőttek is szavalták Sziklay Szeréna verseit. És a mindkét nap végén szeretetvendégség várta a résztvevőket.

A rendezvényt Jánosk, Péder, Szádalmás és Rozsnyó önkormányzata is támogatta, valamint a Csemadok területi választmánya Szepsiben.

(Mihályi Molnár László/Felvidék.ma)