Útjára indult a Digitális Agrárakadémia bemutatóüzemi hálózatára alapozott rendezvénysorozat Szlovákiában, a Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem, a Gazda Polgári Társulás, valamint a karvai Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola szervezésében.

A bemutató egy délelőtti és egy délutáni alkalommal került megrendezésre. A megjelenteket az iskola előadótermében Varga Péter, a szakközépiskola igazgatója, a Gazda Polgári Társulás elnöke, valamint a Digitális Agrárakadémia képzések és tananyagfejlesztés szlovákiai koordinátora, tananyagszerkesztője köszöntötte, majd bemutatta a felvidéki Digitális Agrárakadémiát.

Előadásában elmondta: „Felgyorsult világunkban egyre nagyobb teret hódít a digitalizáció, a különböző informatikai megoldások alkalmazása. A rendelkezésre álló lehetőségek kihasználásához elengedhetetlen ismernünk, hogy melyek azok a megoldások, amelyek elérhetőek, illetve azokat mire és hogyan alkalmazhatjuk a tevékenységünk során. A tananyag célja, hogy bevezesse az érdeklődőket, az ágazatban tevékenykedőket a digitális világ előszobájába, ismertetve az alapvető kérdésköröket, mint például a várható piaci tendenciák, vagy, hogy miben más a precíziós, mint a hagyományos gazdálkodás, valamint szó esik a digitalizáció előnyeiről is. Mindezek megismerése, alkalmazása hozzájárulhat az ágazati versenyképesség javításához, mikroszinten pedig komoly piaci versenyelőny megszerzéséhez. A Digitális Agrárakadémia célja a mezőgazdaságot érintő digitális kompetencia növelése, a precíziós gépek minél széleskörűbb megismertetése és a digitális megol­dások alkalmazásának is­me­retterjesztése az agráriumban. A Magyar Kormány 2019-ben fogadta el Magyarország Digitális Agrárstratégiáját, ennek kiemelt projektje a Digitális Agrárakadémia, amelynek célja a Kárpát-medencei magyar termelők felkészítése a digitális megoldások alkalmazására.

A Digitális Agrárakadémiában 9 modulban (farm menedzsment, szántóföld, állattenyésztés, kertészet, szőlészet és borászat, erdészet, precíziós gépek, távérzékelés, digitális termelői piac) 31 online ismereterjesztő anyag érhető el. A Kárpát-medence környező országainak igényei alapján elkészültek a helyi tananyag-kiegészítések is, bízva abban, egyre több gazda ismeri fel a digitalizáció előnyeit” – zárta beszédét a Digitális Agrárakadémia szlovákiai koordinátora.

Czíria Kornél geoinformatikus, a Digitális Agrárakadémia szlovákiai munkatársa szakmai előadásának témája: „Drónos monitoring az agrárgazdálkodásban”.

„A precíziós gazdálkodás lelkes hívei számára nem újdonság, hogy a drónok mezőgazdasági felhasználásában hatalmas potenciál van. Ma a drónokat már nemcsak felvételezésre használják, hanem akár tényleges munkába is fogják őket. Sorra vettük, miért is éri meg átgondolni nemcsak a nagy területtel rendelkezdő földbirtokosoknak, hanem már a szerényebb méretű földterülettel rendelkező gazdáknak is egy megfelelő tudású drón beszerzését, vagy akár profi kezelők segítségével drónt, mint szolgáltatást bérelni. Pontos, specifikus légifelvétel-térképek készítése drónok segítségével ma már sokkal költséghatékonyabb, gyorsabb, precízebb és egyszerűbben megoldható. A nagy pontosságú GPS-szel felszerelt drónokkal, ugyanazon koordinátákon végighaladva pontosan ugyanazt a területet fotózhatjuk le időszakonként (akár óránként, naponta, hetente, havonta). A drónok ezt az útvonalat akár önállóan is képesek lerepülni, nem szükséges manuálisan irányítanunk őket.

A mezőgazdasági drónok által készített felvételek segítségével precíziós gazdaságunkat egy új szintre emelhetjük. Összességében elmondhatjuk, hogy a drónokkal időt, trágyát, permetezőszert, emberi munkaerőt és üzemanyagot spórolhatunk meg, ami mellett növelhetjük gazdaságunk terméshozamát, bevételét.”

Brigán Dezső informatikus, a Digitális Agrárakadémia szlovákiai munkatársa ismertette a drónok reptetésének törvényi hátterét Szlovákiában.

A pilóta nélküli légi járművek – más néven drónok – az Európai Unió légi közlekedési iparának gyorsan fejlődő ágazatát képezik, amely komoly potenciállal bír a munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés szempontjából. Az EU ezért olyan rendeletet fogadott el, amely lehetővé teszi, hogy a távirányítású drónok biztonságos módon váljanak az európai légtér részévé. 2019. március 12-én az Európai Bizottság a drónokra vonatkozó technikai követelményeket meghatározó uniós szintű szabályokat fogadott el.

A kamerával felszerelt pilóta nélküli repülőgépek – drónok – üzemeltetését a 2019/2. sz. rendelkezés szabályozza Szlovákiában. Ez részletesen szól arról, milyen körülmények között, és milyen feltételek mellett lehet repülni ezekkel a gépekkel a Szlovák Köztársaság légterében. A szóban forgó törvényben említett pilóta nélküli repülőgépek üzemeltetőinek minden engedélyt és jóváhagyást meg kell szerezniük, amit a törvény előír, olvasható a Közlekedésügyi Hivatal rendeletében. A rendezvény gyakorlati bemutatóval – drónos monitoring a kijelölt parcellákon – ért véget.

A rendezvénysorozat Vágfarkasdon, Gömörben és Bodrogközben folytatódik a közeljövőben.

(Miriák Ferenc/Felvidék.ma)