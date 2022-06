Radics Gigi, Magyarország egyik legkiemelkedőbb női hangja 2022-ben ünnepli pályafutásának tizedik évfordulóját. Épp ennyi év telt el, hogy az endrefalvai származású, akkor 15 éves énekesnő megnyerte a Megasztár című tehetségkutató műsort és ezzel megismerte egy nemzet.

Az elmúlt évtizedben kiadott arany- és platinalemezei, slágerlistás dalai mellett több kiemelkedő tévés produkcióban (A Dal, X Faktor) szerepelt előadóként és zsűritagként. Fellépett Amerikában, Ausztráliában, Új-Zélandon, de szerte Európában is. Énekelt a New York-i Carnegie Hall-ban, a Bécsi Állami Operaházban, az olasz Auditorium di Milano hangversenytermében is kitűnő zenészek társaságában. Őt kérték fel, hogy a FINA vizes vb megnyitóján énekeljen.

Hangjára és tehetségére Michael Jackson producere, Quincy Jones is felfigyelt, majd a világhírű Montreux-i Jazz Festival-ra meghívta énekelni, olyan neves előadók társaságában, mint Bobby McFerrin, vagy Chick Corea. A világhírű producer a világ 5 legjobb hangja közé sorolta Gigit.

Hétvégén, június 25-én, szombaton erről a Csábon hatodik alkalommal megrendezésre kerülő szederFESZT zenei-kulturális fesztivál közönsége is megbizonyosodhat, ahol Radics Gigi pályafutásának 10. évfordulóját ünnepli egy jubileumi koncerttel.

A község első írásos említésének 750. évfordulója tiszteletére is rendezett esemény keretében, a helyi szabadtéri színpadon hangzanak el az Edda és az Elán legnagyobb slágerei is, a hangulatot a Húros Banda és táncosai alapozzák meg, a napot pedig a Pedrofon élőzenés bulija zárja. Fellépnek a helyi tehetségek is és lesz szederOLIMPIA is a legkisebbeknek.

A fesztivál vasárnap ünnepi szentmisével zárul, melyet Miskei László kanadai plébános mutat be, majd megkoszorúzásra kerül Szeder Fábián író, szerzetes, az első palóckutató szobra.

A koncertekre a belépés ezúttal is ingyenes. A részletes program a fesztivál eseményében (https://www.facebook.com/events/410447977254110), közösségi oldalán (https://www.facebook.com/szederFESZT) és a www.szeder.sk oldalon is megtalálható.

(Sajtóközlemény/Felvidék.ma)