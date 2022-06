Végre! Mindjárt itt a vakáció! A Kabóca júniusi száma már a nyári programokról, nyaralásról, táborozásról szól.

A nagy sikerű Vámpírtündér könyvsorozat főhőse, Holdas Hanna is sátorozni készül családjával a tengerhez a meseoldalon bemutatott kötet részletében, s mivel nem akármilyen családról van szó, már az indulásuk tele van sok furcsasággal.

A tengert szerette volna látni a két merész nyúl, Sanyi kalóz és Béni kapitány is, amikor ősszel útnak indultak kis hajójukkal Balla Margit folyatásos meséjében, hogy a sok kaland és megpróbáltatás után az utolsó meserészben végre el is jussanak álmaik színhelyére. A kíváncsi olvasók aztán egy s mást megtudhatnak a sátrakról, pl. az indiánok sátráról, arról, hogy miért is laktak ilyen könnyen összeszerelhető otthonokban egyes indián törzsek, s az is kiderül a lapból, hogy ma hol áll a legnagyobb sátor a világon.

A Kabócával barangolók a Csallóközben, a Mátyusföldön, az Ipoly mentén járva most néhány tájházban nézhetnek körül, hogy a régi falusi életmód sok értékes emlékével ismerkedjenek.

A folyók, tavak mellé kirándulók, táborozni készülők figyelmét a szép szitakötőkre, a törékeny, ám mint kiderül, falánk, ragadozó rovarokra hívja fel a Kabóca.

S mindenféle nyári programtól függetlenül belelapozhatnak olvasói Csehy Zoltánnak a Kabóca-könyvek sorozatban ősszel megjelent Kimaradsz egy körből! című kötetébe, amelyről az elmúlt hónapban kiderült, hogy a HUBBY, a Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsának magyarországi szekciója a 2021-es év hat legjobb gyerekkönyve közé sorolta.

S végül, de nem utolsósorban híreket olvashatnak és sok képet is nézegethetnek a kabócások a szavalók, a bábozók és színjátszók májusban és júniusban végre újra megrendezett országos seregszemléjéről, a Petőfi‒Tompa Országos Versenyről és a Duna Menti Tavaszról kedvenc lapjuk júniusi számában.

