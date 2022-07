Szánthó Regő góllal járult hozzá a Dunaszerdahely 2-1-es hazai sikeréhez az északír Cliftonville FC ellen a labdarúgó Konferencia Liga selejtezőjének első fordulójában, a párharc csütörtöki első mérkőzésén.

Az FC DAC honlapja szerint az U21-es válogatott jobbszélső a 25. percben bevezette a labdát a tizenhatoson belülre, majd egy remek lövőcsel után a kapu hosszú sarkába lőtt.

A Ferencvárostól februárban kölcsönvett Szánthó a hetedik mérkőzésén a második gólját szerezte a szlovákiai együttesben.

A csütörtöki meccsen a 61. percben cserélték le, a helyére Hahn János érkezett, és ugyanakkor állt be Balogh Norbert is. Veszelinov Dániel végigvédte a mérkőzést.

Edzői értékelés:

Adrian Guľa (DAC): „Számunkra mindenekelőtt a győzelem a fontos. Köszönettel tartozom a csapatnak. Voltak negatív elemei is a meccsnek, mint a szerencsétlen gól, amit kaptunk vagy a piros lap. Éreztünk némi feszültséget, de a lényeg, hogy nyertünk. Megvan a lehetőségünk, hogy tovább fejlődjünk. Nyílt volt a mérkőzés. Örülök, hogy az egyenlítő találat után jól reagáltunk, és a gól nem fogta vissza a teljesítményünket. A piros lap viszont megzavart bennünket. Értékeljük a győzelmet, de ennél jobban is tudunk játszani. Aktív futballt szeretnénk bemutatni a szurkolóinknak, akik ma az egész mérkőzésen végig kiálltak mellettünk, és buzdítottak minket, amiért nagyon hálásak vagyunk. Megvan a csapatban a minőség, hogy a visszavágón is a győzelemért hajtsunk, és ne kelljen kalkulálnunk. Figyelnünk kell az ellenfél hosszú labdáira, és gyorsan kell megteremtenünk az átmenetet a védekezésből a támadásba. A célunk egyértelmű, kint is győzelemre fogunk játszani, és tudjuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk, de mindenképp szeretnénk kivívni a továbbjutást. Ez volt az első meccsem, nem csoda, hogy nagyok voltak az elvárások, de a lényeg, hogy jól indítottunk.”

Patrick McLaughlin (Cliftonville): „Nehéz mérkőzés volt. Játékosaink a futball mellett dolgoznak is. Három-négy hete kezdtük a felkészülést. Tudjuk, hogy a DAC már jövő héten a ligában is elrajtol, mi csak később játsszuk az első bajnokinkat. Büszke vagyok a csapatra, kemény meccsen vagyunk túl egy nagyon jó és technikailag képzett ellenféllel szemben. Volt pár lehetőségünk, melyekből egyet sikerült gólra váltanunk. Ennél rosszabbul is végződhetett volna számunkra a találkozó. Most felkészülünk a jövő heti visszavágóra.”

DAC 1904 – CLIFTONVILLE FC 2:1 (1:1)

Európa Konferencia Liga, 1. selejtezőkör, 1. mérkőzés, MOL Aréna, Dunaszerdahely, 2022.07.07., 20:30

Játékvezetők: Juan Martínez Munuera – Diego Barbero Sevilla, Miguel Martínez Munuera

Nézőszám: 5030

Gólszerzők: 25. Szánthó, 65. Krstović, ill. 28. Ronan Hale

Sárga lap: 82. Dimun, ill. 79. Ronan Hale, Rory Hale

Piros lap: 82. Moumou

DAC 1904: Veszelinov – Blackman, Kružliak (K), Brunetti, Davis – Káčer, Dimun, Veselovský (71. Moumou) – Szánthó (61. Hahn), Krstović (87. Ciganiks), Andzouana (61. Balogh)

Cliftonville: Talley – Lowe, Addis, Turner – Ives (K), Mallon (71. Ror. Hale), Doherty, Gallagher, Ron. Hale – R. Curran (86. Gormley), McDonagh (71. Ch. Curran)

A mérkőzés statisztikája:

Labdatartás: 59% : 41%

Lövések: kapura: 7:3, mellé: 6:3

Szabadrúgás: 10:9

Szöglet: 9:2

Les: 4:2

A párharcok visszavágóit a jövő héten rendezik.

(MTI/dac1904.sk/Felvidék.ma)