Drágas(z)ág van Szlovákiában, állapíthatná meg A Gyűrűk Urának jellegzetesen selypítő Gollam alias Szméagol nevű szereplője és vele együtt az ország lakossága is, valahányszor bevásárolni, számlát fizetni indul. Listavezetők is lettünk ezen a téren, megelőztük Csehországot, Lengyelországot és Magyarországot is, anélkül, hogy a legkevésbé is örülnénk neki.

Élelmiszerárak és lakhatási költségek tekintetében Szlovákia az Európai Unión belül a régió egyik legdrágább országai sorába „küzdötte fel magát”. Ebből a szempontból Dánia és Írország vezet 140 százalékkal az uniós átlaghoz képest, majd Luxemburg, Svédország és Finnország következik. Ellenkezőleg, a legolcsóbb az élet Lengyelországban, Romániában és Bulgáriában.

Szlovákia az Eurostat adatai szerint az uniós átlag 90 százalékával büszkélkedhet, ami Közép- és Kelet-Európa legdrágább országai közé sorolja, drágaság tekintetében megelőzve Lengyelországot, Magyarországot és Csehországot.

A legszembetűnőbbek ebből a szempontból a lakhatási költségek, ezen a téren Szlovákia eléri az Európai Unió átlagát, míg Csehország a 73 százalékát, Magyarország az 54 százalékát, Lengyelország pedig nem egész 39 százalékát.

Az élelmiszerárak tekintetében az uniós átlag 93 százalékánál tartunk, Csehország a 86 százaléknál, Magyarország 85,5, Lengyelország pedig az uniós átlag 71,5 százalékánál, ami nyilvánvalóan annyit jelent, hogy a környező országokban olcsóbb az élelmiszer.

Érdekes módon a szlovák szakemberek szerint ezek az adatok nem felelnek meg a valóságnak, túlértékeltek, állítják. Nos, állítsanak bármit is a közgazdászok, a háztartások túlnyomó többsége a saját bőrén érzi, tapasztalja, hogy hétről hétre drágábbá válik az élet Szlovákiában.

