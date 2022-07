A szlovák kormány nem kezeli hatékonyan a növekvő inflációt. Erre mutatott rá mai pozsonyi sajtótájékoztatóján Forró Krisztián, a Szövetség elnöke, valamint Farkas Iván elnökségi tag – akik megoldási javaslatokat is megfogalmaztak.

Forró Krisztián emlékeztetett arra, hogy az inflációnak vannak külső okai is, mint például a közelmúlt koronavírus-járványa, ahogy a szomszédságunkban dúló háború is. Ugyanakkor a kormány tétlenkedése is oka annak, hogy ilyen magas az infláció Szlovákiában.

A polgárok a drasztikus árnövekedést láttán joggal várják, hogy a kormány hatékony lépéseket tesz az infláció csökkentése érdekében, de csalódniuk kellett

– elsősorban a nyugdíjasoknak, az önkormányzatoknak, az egyedül élőknek és a gyermektelen családoknak.

A kormány inflációellenes csomagja mindennek nevezhető, csak inflációellenesnek nem – mutatott rá a pártelnök. Az energiaárakra vonatkozó árstopon kívül nem volt olyan lépése, amely hozzájárult volna az árak csökkenéséhez.

A Szövetség már korábban konkrét javaslatokat tett erre, mint például az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentése, a gabona kivitelének ellenőrzése vagy a kompenzációs alap létrehozása. További gondot jelent a hitelek kamatjának emelkedése is.

Ami a nemzetközi helyzetet illeti, a Szövetség szerint is a háborúnak kell befejeződnie ahhoz, hogy az infláció növekedése megálljon. „A békét kell elősegíteni, a tábornokokat fel kell váltaniuk a diplomatáknak” – hangsúlyozta Forró Krisztián.

Farkas Iván gyakorló polgármesterként és megyei képviselőként is értékelte a kialakult helyzetet. Rámutatott arra is, hogy a villamos energia árának maximalizálása csak a háztartások számára jelent könnyítést. A Szövetség egyetért minden olyan lépéssel, amely segíti a családok helyzetét, de a társadalom többi rétegét is támogatni kell!

„A kormány hagyja békén az önkormányzatokat!”

– utalt a politikus a kabinet azon intézkedéseire, amelyek úgy hárítanak többletkiadásokat az önkormányzatokra, hogy az ehhez szükséges forrást nem biztosítják. A Szövetség Nyitra megyei frakcióvezetője rámutatott, hogy a szomszédos országokban ezt jóval hatékonyabban teszik.

Szlovákiában az a helyzet, hogy a kormány intézkedései összesen 261 millió euróval csökkentik a települések részére a visszaosztott adóból befolyó összeget, ami egy kétezer lelket számláló község esetében 50 ezer eurós veszteséget eredményez.

Ugyanakkor a megnövekedett árak miatt az adóbevételből az állam pluszbevételhez jut, tehát volna miből segíteni az önkormányzatokat is, amelyek ma már egyre inkább arra kényszerülnek, hogy szűkítsék a községi szolgáltatásokat, ami a turizmusra nézve is kedvezőtlen következményekkel jár.

O.N./Felvidék.ma