A nemzeti ünnepen a hazai előadók legjobb dalai kerülnek a zenei kínálatba, de a budapesti rakparton is a Petőfi Rádió magyar zenéi szórakoztatják majd az ünneplőket.

A Petőfi Rádió augusztus 20-án a történelmi múlt mellett a magyar zenét is ünnepli, ezért az államalapítás napján kizárólag magyar előadók dalai csendülnek fel a kínálatban. A hallgatókat tematikus programajánló is várja: az esemény nagykövete, Borbás Marcsi, a közmédia népszerű főzőműsorának háziasszonya a budapesti főhelyszínről jelentkezik be a Szent István Napok színes programkavalkádját bemutatva.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a Petőfi Rádió zenei szerkesztői által összeállított lejátszási lista szórakoztatja majd az ünneplő közönséget, így a legnagyobb hazai slágereket hallgatva sétálhatnak végig a rakpartokon. Az augusztus 18-tól 21-ig tartó rendezvénysorozaton élőzene is várja a látogatókat: négy különböző helyszínen lépnek fel a magyar zenei élet ismert előadói. Koncertet ad többek között Nagy Feró és a Beatrice, az EDDA Művek, az Ivan & The Parazol és a Csík zenekar is.

A közmédia egész napos tematikus műsorfolyammal készül az államalapítás ünnepére. Augusztus 20-án élőben ünnepelhet együtt az ország a közszolgálati csatornákon, valamint színes, ismeretterjesztő tartalmakat láthatnak. A részletes műsorkínálat elérhető a Médiaklikken, a Műsorújság menüpontban.

Ünnepeljük együtt Magyarország születésnapját a Petőfi Rádióval! Az állami eseményeket élőben közvetíti a Kossuth Rádió, az M1 és a Duna!

(MTVA/Felvidék.ma)