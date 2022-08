Ha augusztus, akkor Palóc és Városnapok Füleken. Már a közelgő ünnepnapok jegyében készült a Füleki Hírlap legújabb száma is, amely 3 500 példányban jelent meg ezúttal is, s ingyenesen jut el a napokban minden füleki háztartásba Aki viszont nem jutott hozzá, az megtalálhatja város internetes oldalán is.

A lap természetesen beszámol az eltelt hetek eseményeiről, hiszen a nyár első fele is bővelkedett rendezvényekben. De nem ültek a babérjaikon a helyi önkormányzat munkatársai sem, a címlapon számolnak be arról, hogy már nekiláttak az utak aszfaltozásának, s elkezdődött a felújítás a százlakásos bérház mögött is. A város másfél milliós értékben nyújt be projekteket, amellyel a legelhanyagoltabb városrészeket célozzák meg. A projektek a Catching up regions 2 kezdeményezés eredményei, ebben az önkormányzat a megyével és a Világbankkal működik együtt. Veszélybe került viszont az új füleki iparcsarnok projektje. A város és a megye most az állam segítségét kéri.

Kedvezőtlenül alakult a 2021-es népszámlálás a város számára, mivel a lakosság létszáma a kritikus 10 ezres lélekszám alá csökkent, így a következő választási időszakban tizenötről tizenháromra csökken majd a városi képviselők száma.

Sajnos, jelentősen csökken a részadó is, 2023-tól mintegy 200 ezer euróval kevesebb részadóhoz jut majd a város. Veliká Mária, a Nefelejcs nyugdíjasotthon igazgatónője sikeres projektjeikről számol be, de olvashatunk a füleki harmonikások, Jakab Géza tanítványainak sikereiről is.

A negyedik oldalon a lap színes képriportban számol be az UDVart és a Muzsikál az erdő idei évfolyamáról, ahogy előzetest olvashatnak a hétvégén esedékes Palóc és Városnapokról, de a szeptemberben esedékes történelmi várjátékokról is.

Két év elteltével ismét megrendezték a Városi Sportnapot. Június utolsó hétvégéjén mintegy kétszáz nézővel, valamint több korosztályt és sportágat képviselő játékossal telt meg az FTC stadionja. A hétvégén útjára indult a futball-labda is a III. liga 2022/23-as idényében, az FTC terveiről szintén olvashatnak, ahogy közli a lap a futballcsapat teljes őszi menetrendjét is.

(giv/Felvidék.ma)