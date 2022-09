Naponta ömlik ránk az információáradat. Van gáz, nincs gáz. A töltöttségi szint ilyen meg olyan szinten van… Röviden összegezném, hogy egy középméretű településen ez miként volt és van. Csallóközcsütörtökben a község (az iskola nélkül) 2020-ban 198 MWh gázt fogyasztott, ennek a teljes éves költsége 10 800 euró volt.

2021

Az év végén, azaz decemberben lejárt az éves szerződésünk, jelentkezett is a gázszolgáltatónk, hogy lehetőségünk van újra lekötni az éves fogyasztásunkat. Nyilván a költségek tervezése miatt azonnal kértem, hogy dolgozza ki az ajánlatukat. December 22-én meg is jött az ajánlat a 2022-es évre, mégpedig 153,30 euró/MWh áron. Az egyéb költségekkel együtt a tervezett 170 MWh fogyasztás 35 300 eurót jelentett volna. Azaz: a költségeink 327 százalékkal emelkedtek volna. Őszintén megmondom, hogy nem voltam hajlandó ennyivel megterhelni a falut, mert ezt elviselhetetlennek tartottam. Elkezdtem a piaci ingadozásokat figyelni. 2022 január elején úgy tűnt, hogy nem lesz háború, a piaci árak is visszaestek. Gyorsan jelentkeztem, kértem egy újabb ajánlatot, meg is jött 79,80 euró/MWh áron, adók nélkül! Az illetékekkel együtt gyorsan megkötöttem a szerződést egy évre, remélve, hogy jó döntést hoztam, hiszen közpénzt kezelünk! Az összköltség 26 000 euró lett (ebből a gáz adóval 16 279,20 euró, a teljes költség 63 százaléka), ami „már csupán 248 százalékos emelkedést jelent”. Közben kiderült, hogy a döntés jó volt, mert az árak az egekbe szöktek.

2022

Az év tavaszán elkezdtünk készülni a következő időszakokra. Községek és közintézmények fogtak össze, hogy „nagyfogyasztási sávba kerüljenek”. Összesen 116-an indítottunk egy közbeszerzést, remélve, hogy 2023-ra elfogadható árat tudunk kiversenyeztetni. Nem így történt! Sőt, valójában még jelentkező sem nagyon akadt az elején. Több hónapnyi „közbeszerzés” után ma megjött az ajánlat, mely következő:

54,50 euró + a gázbeszerzés cég által a világpiacon kifizetett ára! Jól olvassák: 54,50 euró + mondjuk az augusztusi 300 euró, ja meg még az illetékek, adók stb.! 354,50 euró, azaz több mint tízszeres emelkedés!

Akkor most számoljunk picit: 354,50 x 170 + 20 százalék adó (gázár – éves fogyasztás – áfa), azaz 72 300 euró meg még vagy 30 000 euró különböző egyéb költség. Ez így együttesen 100 000 euró feletti összeg. Nyilván nem kérjük az ajánlatot, várunk, és reménykedünk a csodában. Az összegben az iskola költsége nincs benne! Az újabb súlyos tízezreket jelent. Óhatatlanul eszembe jut a hülyébbnél hülyébb kijelentések sokasága, mint pl. a mindenben szakértő miniszter, akinek a legnagyobb heppje, hogy miként tegye padlóra az önkormányzatokat, mert azoktól elvenni kell! Ide most nyomdafestéket nem tűrő szavakat kellene írni, de köszönjük, mi nem süllyedünk a szlovákiai honatyák meg miniszterek szintjére. Csak tetszik tudni, nagy lesz a baj, mert az emberek a tűréshatáruk szélére sodródnak rövidesen és akkor bizony zűrzavar lesz, abból pedig csak még nagyobb baj keletkezik. Szóval: itt lenne az ideje a cselekvésnek, és tessék végre gondolkodni, elég egy picit reggelente, már az is előrelépés lenne!

(Őry Péter/Felvidék.ma)