A napokban megrendezendő Bodrogközi Kulturális Fesztivál áll a Királyhelmeci Nézetek új számának középpontjában. De beszámol a lap az elmúlt hónapok eseményeiről, interjút olvashatnak Fedor Sándor önkormányzati képviselővel, s bemutatkozik a város arculattervezője, Lovas Tibor. A Királyhelmeci Nézetek 2500 példányban jelent meg, de elolvasható a város honlapján is.

Megkezdődött a szelektívhulladékgyűjtő-udvar építése, a munkálatok előreláthatóan jövő év májusáig tartanak. Elindult a Kossuth utcai szlovák alapiskola épületének egymillió eurót meghaladó felújítása, de anyaghiány és az építőanyagok drágulása miatt a tervezettnél később kezdhettek. Épületenergetikai fejlesztésre is pályázik a város, sikeres elbírálás esetén a magyar alapiskolában kerül sor korszerűsítésre. Megtudjuk a lapból azt is, hogy a múzeum épülete is rácsatlakozott a szennyvízhálózatra, nem hallgatják el viszont, hogy eddig így is kevesen vették igénybe a szolgáltatást.

Mivel október 29-én helyhatósági és megyei választásokat is tartanak Szlovákiában, a lap tájékoztat a szavazás módjáról is. Négy egész oldalon részletesen közlik a mától vasárnapig tartó Bodrogközi Kulturális Fesztivál programját is. Ma a Valmar együttes koncertjére kerül sor a kecskefarmon. Interjút olvashatnak a lapban Fedor Sándor önkormányzati képviselővel, a Királyhelmeci Önkormányzat mellett működő környezetvédelmi és területfejlesztési bizottság elnökével, aki nem titkolja, elsődleges célja, hogy megteremtsék a feltételeket ahhoz, hogy Királyhelmec élhetőbb város legyen. Egyre több érdekességgel, újítással várja látogatóit a királyhelmeci Mailáth József Regionális Múzeum, ahol nemrégiben fejeződött be a harmadik alkalommal megszervezett Tri Di Art nevű ötnapos művészeti tábor. Negyvenegyedik alkalommal rendezték meg nagy sikerrel a Ticce Alkotótábort, ahol 65 alkotás született. Lovas Tibort, a város arculattervezőjét arról kérdezték, miért szereti leginkább Királyhelmecet, hogy milyen volt itt újrakezdeni az életet, szó esett településpropagációról, a zenekarról, melyet hosszú ideje vezet sikeresen, s arról is, hogy miként telnek a mindennapjai. A sportrovatból megtudhatjuk, hogy sikeres sportszezont zártak a királyhelmeci asztaliteniszezők, a tollaslabdázók első alkalommal rendezték meg a Királysas tornát, s a város focicsapata az új évadot is a negyedik ligában folytatja.

