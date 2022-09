Az elfelejtett aradi vértanú, Kazinczy Lajos dalát az őt hármas szereposztásban alakító Borbély Richárd színésszel vették fel. A musical műfaji kereteit feszegető A tizenötödik című darab zenei és látványvilágának megtervezéséről Szirtes Tamás, a Madách Színház igazgatója, a musical rendezője, valamint Derzsi György, a musical zeneszerzője fejti ki gondolatait sajtóanyagunkban.

A történet

Videoklip készült a Madách Színház októberben újra műsorra tűzött, A tizenötödik c. előadásának nagyáriájából, amely több meghatározó jelenetben is visszatér a darabban. A kiváló hangi adottságokat megkövetelő dal a musical főszereplőjétől, Kazinczy Lajostól hangzik el, amikor börtönben töltött napjai során visszaemlékezik apja temetésére, és hosszasan vívódik, hogyan döntsön: elfogadja-e sorsát, vállalja-e tettét és az ítéletet. Gyermekkorában elhunyt apjához imádkozik és kéri, segítsen hozzá méltóvá válni és adjon erőt számára a felelős döntés meghozatalához. Derzsi György zeneszerző szerint a videoklipben hallható dal a musical esszenciája, mivel bemutatja az újító szellemiségét a műfajok keveredése által. Ez a dal fogta meg a zsűrit és juttatta tovább a darabot a Musical Pályázat döntőjébe.

A tizenötödik aradi vértanú életét feldolgozó musical a Madách Színház pályázatán 52 induló közül nyerte el az első díjat – a szakmai zsűritagok egyöntetűen azt érezték, ezt minden magyar középiskolásnak látnia kellene. A magyar színház- és zenetörténetben a Derzsi György – Meskó Zsolt szerzőpáros műve az első, amely az 1848–49-es forradalom és szabadságharc korát helyezi középpontba, a nagy múltú színházigazgató, Szirtes Tamás rendezésében. Újszerű, modern hangzás- és látványvilága miatt tekinthetjük a musical forradalmának is: a klasszikus zene mellett megjelennek a slampoetry, R’n’Bés a rap formai jegyei, de magyar népdalok is.

Zenei kihívások

Derzsi György 2016 májusában kezdett el foglalkozni a musical témájával, amikor Meskó Zsolt megkereste a Kazinczy-témával. Egy musical esetében általában először szokott elkészülni a zenei alap, és azt követi a zenei megszerkesztése, A tizenötödik esetében azonban fordítva történt: a Meskó Zsolt által megírt forgatókönyvet kezdte el megzenésíteni Derzsi György. Munka közben előfordult, hogy a szöveg egy-egy része nem alkalmazkodott a hozzáírt rímképlethez. Ezekben az esetekben is segítették egymás munkáját, Meskó Zsolttal hozzáigazították a szöveget a zeneanyaghoz. Odafigyeltek egymás ötleteire is, például egy adott ponton Derzsi Györgyben felmerült, hogy az eddig elkészült részek alapján Haynau szerepét is jobban kiemelné egy dalban, hogy megismerhessék a nézők a cselekedetei mögött húzódó belső mozgatórugóit – így kiegészült ezzel a dallal is a produkció.

Derzsi György szerint sikerült új hangot megütnie a darabnak, amely akár a musical forradalmának is tekinthető amiatt, hogy megpróbált szakítani a musical jellemezte sablonokkal, hagyományokkal, a dalok típusaival, sorrendiségével. Például számos recitativót ének helyett rappelnek, a prózai részek helyett is rap, ritmikus prózamondás vagy slampoetry szerepel, időnként szimfonikus zenei aláfestéssel.

„Miután elkészült az első 15-20 perc, megálltam, nem tudtam, hogyan menjünk tovább. Ekkor kezdődött igazából a feladat nehezebb része, jöttek a patikamérlegen mért szótagok. Gondolkoztam, hogy milyen zenei stílusban menjünk tovább, hogy legyen benne valami izgalmas, pl. rap, de megmaradjon az én stílusom is. Elkezdtem amerikai rappereket hallgatni, hogy megtudjam, mi a trendi hangszerelés, milyenek a harmóniák, és lassacskán beemeltem őket a darabba” – fejtette ki Derzsi György, A tizenötödik c. musical zeneszerzője. – „Mivel egy 1848-as történetről van szó, ezért népi elemeket is beleszőttem a musicalbe, amely a Hozd fel Isten ezt a napot és a 13 aradi vértanú kivégzési jelenetének is a vezérdallama lett.”

Az alkotók

Borbély Richárddal, a darab egyik címszereplőjével zenés lovasprodukciókban találkozott Derzsi György, ahol több szerzeményét is énekelte. Fogékonynak, tehetségesnek találta a színészt, a hangja is megfogta, ezért őt kérte meg a demó feléneklésére 2016 nyarán, és a hangjára írta meg a főszereplő dalait, akinek elnyerte tetszését a dal és felajánlotta, hogy szívesen segít további dalok feléneklésében is. Később, amikor döntőbe jutott a darab, szintén őt hívták meg a musical főbb dalainak bemutatására. „A tizenötödik című mű a musicalpályázat döntője és a nagyszínpadi bemutató között hatalmas fejlődésen ment keresztül, majdnem egy évnyi alkotói munka eredménye az előadás. Ezen az úton, új zenés előadás születésénél rendkívül fontos döntés, hogy ki alakítja a főszerepet. Borbély Richárdot sok éve ismerem, több előadásban is rendeztem és jól tudtam: megérett Kazinczy Lajos szerepének megformálására” – emelte ki Szirtes Tamás, a Madách Színház igazgatója, A tizenötödik c. musical rendezője.

„Nagyon megtisztelve érzem magam, hogy Szirtes Tamás, a színház igazgatója és főrendezője – akinek az osztályában végeztem a Színművészetin – elvállalta, hogy megrendezi ezt a musicalt. Már a zene szerkesztésekor is ide terveztem az előadást, itt játszó színészekkel, máshol nem is tudtam volna elképzelni, hiszen mondhatjuk, hogy a Madách Színház a musical műfaj otthona” – tette hozzá Derzsi György, a musical zeneszerzője. „Csodálatos érzés látni, amikor hat évig egy kis szobában írsz valamit, és a hosszú és kihívásokkal teli munka után láthatod a színpadon is megvalósulni a musicalt.”

Szirtes Tamás rendező a hagyományos és a modern harmonikus összhatásában álmodta színpadra A tizenötödik c. musicalt. Így a látványvilág sem a szokásos: az aradi várbörtön folyamatosan mozgó rácsai hangsúlyos szerepet kapnak a történetben: jelenettől függően többször visszatérnek, emelkednek, tágulnak, emellett többszintes, mozgatott dobogó is segíti a helyszínváltásokat. Emellett LED falak is szerepelnek a helyszínek háttereiként. „A musical XIX. századi történetet mesél el korabeli és modern eszközökkel, úgy a zenéjében, ahogy a látványvilágában is, és a két évszázaddal ezelőtt élt hősies fiatalok mai ifjú nézői rendkívül fogékonyak a XXI. századi színházi formákra. Éppen ezért döntöttem úgy, hogy a látványban a hagyományos színházi díszleteket LED-falakkal, és az azokon megjelenő animációkkal egészítjük ki, Vízvárdi András díszlet- és animációtervező nagyszerűen oldotta ezt meg, az előadás sikere is ezt igazolja” – magyarázta Szirtes Tamás, a Madách Színház igazgatója, A tizenötödik c. musical rendezője.

Több nagyszabású, emlékezetes jelenet is látható a darabban, a különböző stílusú koreográfiák lendületesek, a harcok bemutatása is a táncon keresztül történik. Szirtes Tamás rendező és Tihanyi Ákos koreográfus együtt dolgoztak a modernebb táncos elemeken, hogy hogyan illeszthetőek be a szabadságharc korában játszódó musicalbe. Rományi Nóra jelmeztervező is többféle stílust használt fel: a korabeli, élénk színű kosztümökön a klasszikus katonai egyenruhák és báli öltözetek stíluselemeit ötvözi – korra, előadóra és táncnemre szabva.

A Kazinczy Lajos meghatározó dalából készült videoklipet a Madách Színház You Tube-csatornáján lehet megtekinteni.

(Sajtóközlemény)