A Mérey Polgári Társulás és Pro Civis Polgári Társulás szervezésében 2022. október 8-án a csallóközcsütörtöki és környékbeli Esterházy János-tisztelők a mártírpolitikusra emlékeztek. A rendezvény fő kezdeményezője, Kiss Ferenc a Mérey Polgári Társulás elnökeként nyitotta meg a megemlékezést.

Ünnepi beszéde kezdetén kiemelte, hogy ez év márciusában ugyan lezárult Esterházy János emlékéve, de az ő emberi nagyságát nem elég egy emlékévben méltatni, nem lehet feledni azt az emberfeletti teljesítményt, amelyet a magyar kisebbség érdekeinek következetes védelmében cselekedett.

A mártírpolitikus áldozatvállalásának szerepét kihangsúlyozva beszéde zárásaként arra hívta fel a hallgatóság figyelmét, hogy ez az emléktábla egyben figyelmeztető jelleggel bír, mivel nekünk, az elszakított területeken élő magyaroknak megmaradásunk érdekében kötelességünk követni azt a szellemi és erkölcsi útmutatást, amely Esterházy János egész életútját jellemezte.

A község központjában lévő egykori alapiskola falát díszítő emléktáblát dr. Molnár Imre leplezte le, ezt követően ft. Masicza Robert helyi esperesplébános áldotta meg. A csallóközcsütörtöki alapiskola pedagógusa, Fodor Éva A nemzethűség mártírja című verset szavalta el Sajgi Rozsnyó Józseftől. A helyi alapiskola igazgatója, Hajtman Béla felolvasta az egykor a községben lakó Kossuth- és József Attila-díjas költő, Tőzsér Árpád ez alkalomra írt levelét Esterházy Jánosról, melyben visszaemlékezett csallóközcsütörtöki kötődésére:

„Életem egy részében csütörtöki feleségemnek és családjának köszönhetően lakhattam tartósabban a községben, s azokra az évekre visszatekintve most kicsit úgy érzem magamat, mint aki régi, értékes sírok fölött lépkedett sokáig úgy, hogy nem tudott róla: töredelmesen bevallom, nem is sejtettem, hogy mikor a csallóközcsütörtöki utcákat jártam, Esterházy János nyomaiban lépkedtem, hogy a nagy előd anno Csallóközcsütörtökben is megfordult, s a csütörtöki régi iskola épületében 1938-ban előadást tartott. Nem szól róla írásos dokumentum, hogy itt milyen alkalomból és miről beszélt, de ismerve az 1938-as több mint jelentős nemzetközi eseményeket, elképzelhetjük, hogy akkor egy felelős és nagy formátumú államférfi miről értekezett csütörtöki hívei előtt….. Elképzelem hát, hogy 1938-ban, az akkor már forrongó, a nagy, földrajzi, tektonikus változásokat érző szlovák főváros közelében ilyen és hasonló, országos és nemzetközi jelentőségű, aktualitású problémákról, eszmékről beszélhetett Esterházy János a csallóközcsütörtöki közönségének.

S most, nyolcvanhét év elteltével mi is ezeknek az eszméknek, ma is aktuális problémáknak a jegyében emlékezünk a község történetének nagy eseményére, gróf Esterházy János, a nem mindennapi ember, a nagy államférfi, a mártírpolitikus és az erkölcsfenomén egykori csütörtöki látogatására. Ma és mindig, ha elhaladunk emléktáblája előtt.”