A füge egyike a legősibb kultúrnövényünknek. Termése 5–8 cm átmérőjű, zöld, barnás vagy lila, belül pirosas gyümölccsé érik. Igazi különlegesség, hogy a féltrópusi növény még Rimaszombatban megterem.

Rimaszombatban a Tormás városrészben a kiskertészek szövetségének tagjai részére 4 áras kerteket mértek ki, amelyeken fákat, gyümölcsöket, zöldségeket termelhetnek.

„Ezt a kertet 1972-ben kaptuk, és azóta gondozom. Jelenleg itt 98 fajta gyümölcsöm van, köztük egzotikusak is, mint a füge, a gránátalma, a datolyaszilva, vagy az amúri galagonya, de most tervezem a kiwi ültetését is” – avatott be a részletekbe Farsang István kertész, aki egyben a a Szlovákiai Kertészszövetség Rimaszombati Járási Szervezetének megbízott titkára is.

Mint megtudtuk, a kiskertéjében minden bokor, minden fa más-más fajta. A gyümölcssövények pontos tervezés eredményei. A szilvafánál, a baracknál úgy válogatta a fajtákat, hogy júliustól szeptember végéig teremjenek. A fajták 12 faiskolából származnak.

A kiskert különlegessége a füge. Farsang István elmondta, hogy nyolc fajtát ültetett belőle, melyeket különböző vásárokon, kiállításokon gyűjtött össze.

„Az idei termést nagyon befolyásolta a szárazság. Igyekeztem a nagy hőségekben minden fára hetente tíz liter vizet juttatni, de ez annyira volt elég, hogy életben tartottam őket. Ennek ellenére az őszibarack nagyon szépen bejött, s megtermett az alma is. Ebben az évben a legnagyobb gondot az atkák és levéltetvek okozták, ami ellen védekezni kellett” – nyilatkozta Farsang István, s ugyanakkor büszkén mutatja a még mindig termő fügét, melynek beéréséhez a vénasszonyok nyara is kedvez.

Rimaszombat talán a legészakibb pont, ahol még a füge megteremhet. Nagyon nagy odafigyelést igényel, mint ahogyan Farsang István megjegyzi, sok türelem és kitartás kell hozzá, s nem árt a hozzáértés is.

Elmondta, itt cserjeként nő, fának nem lehetne nevelni, mert akkor minden évben elpusztulna. Tavalyelőtt nagyon szép termést hozott. Tavaly a februári fagyok tönkretették, teljesen vissza kellett metszeni, de szerencsére újra kihajtott.

Ősszel lombhullás után lemeszeli a gallyakat, összeköti, s télre 80 cm magasságig betakarja szalmával, s vászonnal-fóliával körbetekeri. Idén sem hozott minden fajta termést, de azért megkóstolhatták.

A fügét sokan csak aszalt formában ismerik, pedig frissen is igazán élvezetes, édes gyümölcs. Gyógyhatása igen sokrétű, nemcsak szívünk jobb működését segíti, de emésztési, gyomorégési panaszok esetén is kiválóan alkalmazható.

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)