Az Oroszország elleni újabb szankciók bevezetése nem lesz téma a kétnapos brüsszeli EU-csúcson, de az intézkedések kétségkívül működnek – jelentette ki csütörtökön Brüsszelben Eduard Heger kormányfő, és arról is beszélt, hogy megrekedt a visegrádi négyek (V4) közti kommunikáció.

Heger hangsúlyozta, egyáltalán nem feleslegesek az Oroszország elleni szankciók, mint azt néhány uniós tagállam vezetői hangoztatják, épp ellenkezőleg, nagyon is hatékonyak.

„Látjuk, hogy a szankciók határozottan segítenek. Azt kell megérteni, hogy az idő előrehaladtával egyre hatékonyabbak és hatékonyabbak lesznek.

És azt is látjuk, hogy Oroszország egyre nagyobb nyomás alá kerül, ezért is fokozza a hibrid hadviselést Európa ellen” – figyelmeztetett a kormányfő. Hozzátette, hogy ezek a hibrid támadások hatással vannak az energia- és élelmiszer-ellátásra is.

Heger szavai szerint ki kell tartani a szankciók mellett, azokhoz precízen ragaszkodni kell és tovább keresni a lehetőségeket a fokozásukra, szem előtt tartva Európa biztonságát és érdekeit is.

Az utóbbi időben elmaradtak a brüsszeli uniós csúcsok előtti hagyományos V4-es kormányfői egyeztetések, az ezzel kapcsolatos kérdésre, hogy hogyan működik most a visegrádi politikai koordináció, Heger azt válaszolta, a jelenleg elnöklő Szlovákia szervezésében novemberben találkozik a négy állam kormányfője.

„A V4-ek közül egyedül Magyarország álláspontja tér el az Ukrajnában dúló háborúról, és igen, megrekedt a párbeszéd, mondhatni fagyos”

– jelentette ki a kormányfő, megjegyezve, hogy tovább kell építeni a jószomszédi kapcsolatokat és ezen keresztül törekedni más közös problémák megoldására is.

Az EU-csúcs egyik témája az uniós kritikus infrastruktúra védelme. A TASR kérdésére, hogy ez mely területeken érinti Szlovákiát, Heger elsősorban a kőolaj- és földgázvezetékeket említette. „Nemrég kötöttük össze a szlovák és a lengyel gázvezetéket. A kőolaj- és gázvezetékeket is meg kell védenünk, nemcsak a saját területünkön, hanem Ukrajnában is, melyen keresztül továbbra is érkezik hozzánk kőolaj és földgáz” – jelentette ki Heger.

(TASR)