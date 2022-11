Idén, 2022-ben emlékezünk a nagy író, Gárdonyi Géza halálának 100. évfordulójára. Az évforduló kapcsán Eger városa és azon belül a Bródy Sándor Megyei és Városi könyvtár az egész évben rendkívül sokszínű programokkal készült. Az emlékév megkoronázása volt az október 30-i Gárdonyi ünnep rendezvénysorozat.

Az eseményre meghívást kapott a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete (SZMKE) is, akik a könyvtár helyismereti gyűjteményének gyarapításához járultak hozzá aktívan. Az egyesület vállalta, hogy koordinálja a Csehország és Szlovákia területén kiadott magyar, szlovák és cseh nyelvű kiadványok beszerzését.

Szlovákiából a következő intézmények és magánszemélyek ajánlottak fel Gárdonyi-műveket: Csallóközi Könyvtár (Dunaszerdahely), Magyar Közösségi Ház Mécs László Könyvtára (Nagykapos), Nógrádi Könyvtár (Losonc), Szinnyei József Városi Könyvtár (Komárom), Községi Könyvtár (Jólész), Fórum Kisebbségkutató Intézet Bibliotheca Hungarica (Somorja), Galántai Könyvtár, Községi Könyvtár (Tardoskedd), Bibliotheka Kaláka (Érsekújvár), Fülöp Éva (Kassa), Gabri Kornélia (Nagykapos), Kövesdi Piroska (Ipolybél), Srika Mária (Ipolyság), Községi Könyvtár (Zétény). A gyűjtés koordinálásában és az antikváriumok böngészésében részt vettek még: Egyházi Réka (Prága), Pethő Andrea (Pozsony), Tegdes Egyházi Dóra (Rozsnyó).

Az idegennyelvű kiadások összegyűjtését közel egyéves kutatómunka előzte meg, melynek eredményét Turay Zoltán, az egri könyvtár Helyismereti Gyűjteményének munkatársa mutatta be.

Elsőre talán furcsán hangzik, de lényegében egy világméretű könyvtári hálózatot hoztak létre, ami lefedi majdnem az egész világot. Először a külföldön működő Liszt Intézeteken keresztül a belga, finn, török, szlovén, orosz, bolgár és észt kiadványok nyomait kutatták.

A nagykövetségek és konzulátusok kapcsolatait kihasználva jutottak el a görög, azerbajdzsáni, brazil, holland, vietnámi, portugál, spanyol, lett, izraeli, észak-macedón, albán és litván forrásokig. További egyesületek, szervezetek és intézmények is segítették a munkát, így például az ELTE Távol-keleti Intézetének Könyvtára a japán, kínai, tajvani, koreai, mongol, vietnámi, grúz kiadványok felderítésében segített.

A Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete az ukrán kiadások beszerzését vállalta. A budapesti Koreai Kulturális Központ értelemszerűen a koreai fordításokat szondázta. A lengyel kötetek nyomát a Lengyelországban tanult magyar diákok csoportja vizsgálta. A szerb, szlovén és horvát nyelveken megjelent művek felkutatásában a Matica Srpska Novi Sad (Újvidék) működött közre. Ahogy pedig már korábban írtuk, a szlovák és cseh nyelven megjelent művek beszerzését a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete koordinálta egy országos gyűjtés keretében. A különféle intézményeken kívül magánszemélyek is jócskán kivették a részüket a minél teljesebb gyűjtésben, így segítették a mongol, lengyel, görög, koreai, indiai, olasz, spanyol, horvát, román, dán, litván, francia, japán, portugál és a szlovén kiadások felkutatását.

Nem mindennapi közösségi és országok közötti összefogásnak volt ez a bizonyítéka, amelynek kézzel fogható eredménye most az egri könyvtár Helyismereti Gyűjteményének polcain várja az érdeklődőket. A jelenleg elérhető adatok alapján az Egri csillagok 24, A láthatatlan ember 19, míg az Isten rabjai 8 nyelven jelent meg a magyaron kívül. Közülük a legtöbb már az egri könyvtár birtokában van. A kutatás eredményeképp elmondható, hogy így eddig összesen 33 (a magyart is beleértve 34) nyelven jelentek meg Gárdonyi művei.

A későbbi tervek között szerepel egy külön kiadvány megjelentetése is, ami a fordítók és a fordítások hátterét is bemutatja. Ezekből később hallhattak is ízelítőt a vendégek.

A külföldön megjelent Gárdonyi-kiadványok mellett a magyarul megjelent művekből is sikerült több mint 200 darabbal bővíteni a könyvtár állományát, amiben a szlovákiai, romániai, ukrajnai, szerbiai, de argentínai magyar kötetek is benne vannak.

Október 30-án a hivatalos program Gárdonyi Géza sírhelyének megkoszorúzásával kezdődött az Egri Várban.

A délután folyamán egy egészen exkluzív könyvbemutatón vehettek részt az érdeklődők. Bemutatásra került az a nem mindennapi kiadvány, amely a szerző életében megjelent négy kiadás szövegváltozatait egy kötetben a Bródy Sándor Könyvtár és a Dobó István Vármúzeum közös kiadásában adja közre. Az eseményen bemutatásra kerültek Gárdonyi műveinek különböző nyelveken megjelent példányai is. Az ünnepnap méltó megkoronázása volt a Gárdonyi Géza Színházban megrendezésre került gálaműsor. Megfelelő mértékben, méltó módon találkoztak a klasszikus és a modern Gárdonyi-feldolgozások.

(Tegdes Egyházi Dóra, SZMKE elnök/ Felvidék.ma)