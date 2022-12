A téli gumi használatára vonatkozó előírások az egyes európai országokban eltérő kötelezettségeket rónak a gépjármű-tulajdonosokra, Európában a minimális kötelező profilmélység 1,6 és 4 mm között van, hívta fel a figyelmet a Continental társaság.

Míg Szlovákiában akkor kell téli gumit használni, ha az utakat összefüggő hó- vagy jégréteg, illetve jégfoltok borítják, egyes országokban a téli gumi ebben az évszakban az időjárástól függetlenül kötelező. Viszont a legtöbb országban kötelező a téli gumi használata. Több európai országban hasonló szabályok vannak érvényben, mint Szlovákiában, elsősorban ott, ahová a téli sportok itteni kedvelői előszeretettel utaznak, gondolunk itt Ausztriára, Olaszországra, Franciaországra, vagy Svájcra.

A társaság azonban arra is figyelmeztet, hogy egyes országokban akkor is kötelező a téli gumi használata, ha épp nincs összefüggő hó- vagy jégréteg az úttesten.

Ide sorolhatjuk Törökországot, Horvátországot, Szlovéniát, Svédországot, Norvégiát vagy Finnországot. Az északi országokban minden esetben kötelező a téli gumi használata.

Ellenkező a helyzet Nagy-Britanniában, Belgiumban, Hollandiában, Portugáliában, Görögországban és Cipruson, ahol nem írja elő a törvény a téli gumi használatát, ahogy Lengyelországban, Ukrajnában, Magyarországon és Bulgáriában sem.

Szlovákiában, amennyiben az utakat összefüggő hó-, illetve jégréteg, vagy felfagyások borítják, a 3,5 tonnát nem meghaladó gépjárművek esetében minimum 3 mm profilmélységű, a 3,5 tonnát meghaladó járművek esetében pedig legalább 6 mm profilmélységű gumit kell használni.

Más országokban, így Németországban, Olaszországban, Svájcban, Spanyolországban viszont a törvény 1,6 mm-es minimális profilmélységet szab meg, Csehországban viszont ez nem lehet kevesebb 4 mm-nél.

A téli gumik esetében a profilmélység mindennél fontosabb tényező, amire kiemelten nagy gondot kell fordítaniuk az autótulajdonosoknak, hogy minden útszakaszon a legjobbat hozhassák ki gépkocsijukból, illetve természetesen az abroncsokból.

Az abroncs megfelelő profilmélysége a megfelelő tapadás, menetstabilitás és az autó kezelhetősége szempontjából játszik komoly szerepet.

A profilmélység ellenőrzéséhez a legegyszerűbb módszer a mélységmérő, ami ma már bármelyik autósboltban, de benzinkúton is beszerezhető. Létezik egyszerűbb manuális, és drágább – de pontosabb – műszer is. A célnak persze megfelel egy egyszerű pénzérme is, ha a méréshez megfelelően be tudjuk mércézni.

A téli gumik oldalsó részén szerepelnie kellene a három alpesi hegycsúcs és a hópehely szimbólumoknak. Ezt a jelzést megkövetelik például Németországban, Norvégiában, Finnországban és Svájcban.

Az M+S megjelölés, mely a Mud and Snow, vagyis a sár és hó kifejezés rövidítése, megfelel a téli gumikra vonatkozó szlovákiai vagy a csehországi törvényi követelményeknek, valójában azonban nem tekinthető annak.

Ez a jelölés a gyakorlatban azt jelenti, hogy az adott abroncs mintázata úgy van kialakítva, hogy alkalmas legyen a saras és havas útfelületeken történő közlekedésre, a gumimintázat barázdáit és lamelláit úgy tervezték, hogy könnyen kivessék magukból a havat és a sarat. Ezeknek a gumiknak a keveréke azonban nem feltétlenül téligumi-keverék, ugyanakkor alkalmasak lehetnek a téli közlekedésre is.

(NZS/Felvidék.ma/teraz.sk)