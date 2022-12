Gímesen tartották meg a 7. Ág Tibor Napokat 2022. december 3-án, majd 4-én délután a hegymegi falvakba, Menyhére és Bédre tesznek látogatást az érdeklődők, ahol Fehér Sándor helytörténész lesz az idegenvezető. A rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel a közismert népzenekutató, karnagy gyermekei, Zsóka és Zoltán is.

A rendezvény elején Katona István néprajzos, az Ág Tibor Napok szakmai szervezője beszélgetett Ág Zsókával és Ág Zoltánnal arról, ők hogy emlékeznek édesapjuk munkásságára. Elmondták, Ág Tibor minden hívásnak eleget tett, ha gyűjteni hívták, ment, ha népdalcsokrot összeállítani hívták, abban is segített. Elhangzott: Ág Tibor első gyűjtőútja is a Zoboraljára vezetett, innen vezetett útja Martosra.

A hetedik alkalommal megtartott Ág Tibor Napokat jelenlétével megtisztelte Orosz Örs megyei képviselő, valamint a Csemadok elnökségi tagja, Neszméri Tünde is, aki a rendezvényen bejelentette, hogy a Csemadok Országos Elnöksége 2023-tól országos rendezvénnyé nyilvánította az Ág Tibor Napokat.

Mint mondta: az elnökség érzi, hogy fontos megemlékezni a népzenekutatóról, hiszen hiánypótló feladatot látott el a gyűjtések területén, a Zoboraljára előszeretettel eljárt, a Csemadok és a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet munkatársa is volt.

A programban felléptek a régió gyermekcsoportjai, a Koloni Papatyka Folklórcsoport, a Berencsi Pimpimpápa és az Alsóbodoki Nefelejcs Népdalcsoport, akik közösen előadták az Összetartozás táncát is. Szerepelt a komáromi Bagla Banda, a Tiszta Forrás Zenekar, amelynek Havasréti Pál, Juhász Katalin és Szabó Zoltán a tagjai. A gímesi Csámpai Boglárka ismét elbűvölte a hazai közönséget, a Ghymesi Igricek is hozták kiváló formájukat. Az Ág Tibor Napokon fellépett a népzenekutatóról elnevezett zenetanoda is. Ág Tibor többször gyűjtött Nyitragesztén és Gímesen is, ezért szerepelt a Nyitragesztei Téliződ Hagyományőrző Női Éneklőcsoport és a Gímesi Villő Hagyományőrző Csoport is. A gálaműsort a Gaudium régizenei együttes koncertje zárta.

Kísérőprogramként az érdeklődők megtekintették a Tárgyalkotó népi iparművész címmel rendelkező Zoboralji Örökség Őrzői Hímző- és Viseletkészítő Műhely kiállítását.

A rendezvény a Magyar Kormány Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásából, amit a Bethlen Gábor Alapon keresztül biztosítottak, valamint a Nyitra megyei önkormányzat támogatásából valósult meg.

(Neszméri Tünde)

A szerző felvételei.