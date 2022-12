A TASR hírügynökségnek nyilatkozott František Mikloško volt politikus, a szlovák kormány egykori elnöke Csehszlovákia szétválásának 30. évfordulója alkalmából. Az interjúban szólt az elmúlt 30 év hazai történéseiről és értékelte a politikusok tevékenységét. Az önálló Szlovákia elmúlt 30 éves történelmét sikeresnek ítélte meg, bár elismeri, hogy voltak a múltnak sötét időszakai, ezek főleg Vladimír Mečiar kormányzása és a Smer-SD évei voltak.

Szlovákia 2023. január 1-jén emlékezik meg a Csehszlovák Föderatív Köztársaság szétválásának, Szlovákia Csehországtól való elszakadásának, illetve az önálló Szlovákia megalakulásának 30. évfordulójáról. A volt politikus véleménye szerint jelenleg az ország a pragmatizmus időszakát éli, amelyben nincs helye a szellemi, a lelki kiteljesedésnek. Hatalomra pedig mindig a hozzá nem értő, alkalmatlan emberek jutnak, ugyanakkor hiányoznak az olyan egyéniségek, akik egy megfelelő jövőképet képviselnének. A politikusoknak nincs türelmük hosszú távú elképzelések megvalósításához.

„A Szlovák Köztársaság megalakulását jó lépésnek tartom. Bár eredetileg a szétválás ellen voltam, hiszen a csehekkel jó barátságban voltunk, a múltat nem tudtam csak úgy magam mögött hagyni, és ellentétbe kerülni a barátaimmal. Egy válás pedig sem a politikában, sem az ember életében nem kellemes” – jelentette ki a volt politikus. Egyben idézte Augustín Marián Húska szavait, aki azt mondta, hogy a 30 évvel ezelőtt történt szétválás alkalmas időben történt, később már ez nem lett volna ennyire egyszerű. A nagyhatalmak abban az időben elismerték új államok kialakulását, ha akkor nem tesszük meg ezt a lépést, később már rendkívül nehéz lett volna.

„Én személy szerint, személyes okokból nem értettem egyet ezzel, de az önálló köztársaság megalakult, és ez helyes volt” – jegyezte meg.

Vladimír Mečiar kormányzásának vége, Mikuláš Dzurinda kormányának megalakulása 1998-ban szerinte a „lenni vagy nem lenni” Szlovákiájáról szólt. A mečiarizmus vége egy fellélegzés volt, ugyanilyen volt aztán a Smer-SD távozása is. Véleménye szerint viszont ma sem a megfelelő emberek kerülnek hatalomra.

„Ez a nemzet mentalitása, mely nem tanulta meg még az uralkodást, a kormányzást, mindig az alattvaló szerepe jutott neki, az alattvalók pedig csak valahogy túlélni akarnak. Csupán magukra és a családjukra gondolnak” – szögezte le.

Kifejtette azt is, hogy azt a nemzedéket, amely a kommunizmus eszméjével küzdött, most a pragmatizmust vallók nemzedéke váltotta fel. A politikában, de minden egyéb téren is hiányoznak azok az egyéniségek, akikben egy megfelelő jövőkép élne. Ők hiányoznak a keresztények körében, a civil életben és a tudományos világban is. Sok nagyszerű szakember van, de kevés az integráló, közösségépítő személyiség. Mikloško szerint azonban az ország népének a történelem folyamán mindig sikerült megvédenie magát. Bízik benne, hogy ez az igyekezet továbbra is megmarad, csak tovább kellene ezt fejleszteni, ez viszont szerinte hosszú folyamat lesz. A politikusoknak azonban nincs türelmük, azonnali győzelmet akarnak, és hogy mi lesz tovább, az nem érdekli őket. Kérdés, hogy akadnak-e nálunk olyan politikusok, olyan államférfiak, akik hosszú távon akarnak építkezni, jövőben gondolkodnak – ezzel fejezte be nyilatkozatát František Mikloško.

(BM/Felvidék.ma/Teraz.sk)