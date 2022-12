Az év utolsó napjai a számadás, a visszatekintés időszakának számítanak, ekkor összegezzük a hamarosan mögöttünk hagyott év eseményeit, közösségi létünk meghatározó tevékenységeit. Így tett Ipolyság városa és a Szokolyi Alajos Olimpiai Klub, amely egy kisfilmben összegezte az Ipoly menti városban a 2022-es évben szervezett sporteseményeit.

Mint Révész Angelika, a Szokolyi Alajos Olimpiai Klub vezetőségi tagja a Felvidék.ma megkeresésére elmondta:

„Ipolyság idén ünnepelte a szervezett sport megalakulásának 120. évfordulóját. 1902-ben Szokolyi Alajos olimpikon, Hont vármegye levéltárosa indította útjára a szervezett sportéletet a megyeszékhelyen. Így a most záruló évben ennek jegyében számos tömeges sportrendezvényt, előadást, tanulmányutat szerveztünk.”

A kétnyelvű kisfilm ezeket az aktivitásokat összegzi. Mint a videóban látható, januárban indították el a szépkorúak körében a skandináv gyaloglást meghonosító foglalkozásokat.

A helyi szeniorok klubjának tagjai és szimpatizánsai azóta is heti rendszerességgel vesznek részt a nordic walking edzéseken, kisebb-nagyobb túrákat téve a városban és környékén.

Februárban egy tanulmányutat szerveztek a pozsonyi Olimpiai Múzeumba. Ezen a kiránduláson a helyi és a környékbeli tanintézmények sportoló ifjai vettek részt. Az olimpiai sportágakkal, azok képviselőivel találkozhattak, illetve a csoporttal tartott Gáspár László, az athéni nyári játékok paralimpiai bajnok asztaliteniszezője is.

A legkisebbek számára tavasszal Az egészség és mozgás az életemben címmel képzőművészeti pályázatot hirdetett a város és az olimpiai klub. Ugyancsak tavasszal indultak el a tömegrendezvények is, melyek egyes sportágakat, valamint az olimpiai eszmét népszerűsítik. A Pongrácz Lajos Alapiskola tornaterme adott otthont az alapiskolások asztalitenisz-bajnokságának.

Az atlétikai négypróba járási fordulóját szervezték meg a városi stadion atlétikai pályáján. Ezen a Lévai járás iskolái mellett veresegyházi fiatalok is részt vettek, jelentős sikereket érve el felvidéki testvértelepülésükön. Június folyamán hagyományteremtő szándékkal indították útjára a Mozdulj Ipolyság! tömegrendezvényt.

Ennek céljai közt találjuk a sportolási lehetőségek bővítése mellett a közösségépítést és az összefogást. Ez volt a város egyik legjelentősebb sporteseménye. Három meghirdetett távot lehetett teljesíteni futva, skandináv gyaloglással avagy gyalogolva.

Szlovákia és az anyaország számos pontjáról érkeztek sportolók a rendezvényre.

Az olimpiai klub a helyi alapiskolákkal karöltve immár többedik esztendeje szervezi meg a gyermekatlétikai foglalkozásokat, szakköröket az iskolák falai között. Mindehhez a szakmai hátteret és az eszközöket biztosítja a klub, évente szervez bajnokságot a szakköröket látogató ifjak számára. Idén nyáron sem maradt el a gyermekatlétikai verseny.

A hagyományokat követve az iskolaév utolsó napjaiban idén is megszervezték a Mozgásban a főtér – olimpiai napot a városháza előtti területen. Számos sportág mutatkozott be ezúttal is. Az egyes sportágak jeles képviselői kis bemutatókat tartottak a téren. Nem maradhatott el a korosztályos futóverseny sem. Mindez az olimpiai eszme jegyében zajlott. Amatőr röplabdacsapatok részére bajnokságot szerveztek.

Szeptember elején bekapcsolódtak Az ipolysági tenisz napja szervezésébe. A helyi teniszszakosztály rendezvényének keretében a versenyek mellett egykori teniszütőket bemutató tárlatot nyitottak meg a volt zsinagóga emeletén.

Megszervezték az ipolysági és a ferencvárosi öregfiúk labdarúgó-mérkőzését. Nem feledkeztek meg az olimpiai klub névadójának évfordulójáról sem. A klub vezetősége a Magyar Olimpiai Akadémia képviselőivel közösen szeptember elején felkereste Szokolyi Alajos bernecebaráti nyughelyét.

Két év kihagyást követően a 2022/2023-as tanév első hónapjában megszervezésre kerül az Ipoly Kupa – Daučík Ferdinánd Emlékkupa középiskolásoknak szánt sportesemény is.

Az immár fél évszázados múltra visszatekintő sporteseményen a helyi középiskolák mellett csehországi és magyarországi fiatalok is versenyeztek.

Az év utolsó hónapja is számos eseményt tartogatott az évfordulóhoz kapcsolódóan. Hajdú Ferenc Bence, a Szondy György Gimnázium diákja saját kutatásain alapuló előadásában foglalta össze a szervezett ipolysági sportélet 120 évének legfontosabb állomásait. A három előadást a helyi magyar tanintézmények diáksága hallhatta.

Ugyancsak hagyományteremtő szándékkal, bővített kerettel rendezték meg a nyugdíjasok olimpiáját. A klub célközönsége között találjuk a szépkorúakat is. Számukra is számos sporteseményt, foglalkozást szerveznek. Ezek egyike az említett olimpia, melyhez idén először a veresegyházi sportkedvelő nyugdíjasok csoportja is csatlakozott.

(PP/Felvidék.ma)