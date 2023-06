A hétvégén másodízben szervezték meg a Mozdulj Ipolyság! elnevezésű futóversenyt az Ipoly menti kisvárosban. A szombat délelőtt az aktív mozgás mellett igazi örömünnep volt a Városligetben.

A három távon, 2,5 kilométeren; 5 kilométeren; 7,5 kilométeren meghirdetett futóversenyre közel 140 sportoló regisztrált. Profi futók, sportegyesületek tagjai mellett szép számmal voltak amatőr sportkedvelő résztvevők is.

A választott távot futva, kocogva, gyalogolva vagy skandináv gyaloglással teljesítették a lelkes sportolók.

A helyiek mellett a tágabb régiókból is érkeztek futók. Anyaországi versenyzők mellett a szlovák régiókban élő sportkedvelők is jelen voltak az eseményen. Még az Ipolyságról elszármazott fiatalok is visszatértek szülővárosukba, ezzel is támogatva a futóversenyt.

A futók a Városliget bejáratánál startoltak el. A Közép lakótelepen át az Észak lakótelep utcáin és a Kutyahegy alsó utcáján át tértek vissza a Városligetbe. A táv érintette a családi házas övezetet és a lakótelepet is, mindeközben megkerülve a református templomot és a parókiát.

A futók között voltak családok, szülők és kisgyermekeik, baráti társaságok, illetve amatőr futókból álló csapatok tagjai is. Az önkormányzat egyes képviselői szintén felhúzták a futócipőt.

Nem hiányozhattak a heti rendszerességgel skandináv gyaloglást végző helyi nyugdíjasklub tagjai sem, akik botjaik segítségével gyalogolták le a távot.

A fogyatékkal élők is csatakoztak a kezdeményezéshez, segítőikkel a kerekesszékben teljesítették a választott távot.

Mindannyian örömmel, fellelkesülve, a saját tempójukban abszolválták a versenyt. Nemek és távok alapján hirdettek győzteseket.

A 2,5 kilométeres távon a nők mezőnyében az alábbi eredmény született: 1. helyen végzett Lucia Lukáčiková Gálová, második lett Lujza Kováčová, míg harmadik Csáki Andrea. A férfiaknál a 2,5 kilométeres távon az alábbi eredmény lett: első helyezett Michal Šebeňa, második Miroslav Straka, harmadik Jan Vaněra.

A 2,5 kilométeres táv összegző eredményei ITT tekinthetőek meg.

Az 5 kilométeres táv női versenyzői között az alábbi eredmény született: első Jana Páleníková, második Kajasz Mária, harmadik Száras Adrienn. A férfiak mezőnyének helyezései a következőképpen alakultak: első lett Trnak András Zoltán, második Tóth Tibor, harmadik helyezést ért el Štefan Páleník.

Az 5 kilométeres táv részletes eredményei ITT olvashatóak.

A 7,5 kilométeres távon következőképpen alakult a verseny a nők között: Nagypál Nóra első lett, Nyéki Katalin második, Csuhaj Anna harmadik. A férfiaknál első lett Takács Balázs, második helyezett Ľuboš Jombík, a harmadik Kristian Gutrai lett.

A 7,5 kilométeres táv részletes eredményei ITT találhatóak.

Ugyanakkor díjazták a verseny legfiatalabb és a legidősebb versenyzőit, külön köszöntötték a nyugdíjasklub sportkedvelő tagjait, valamint a Charitas Saag fogyatékkal élő klienseit.

A hagyományteremtő szándékkal tavaly életre hívott sporteseményről ITT olvashatnak bővebben. A Mozdulj Ipolyság! futóversenyt Ipolyság városa és a Szokolyi Alajos Olimpiai Klub közösen szervezte meg.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)