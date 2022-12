A harmadik részben Halász Judit a Hungarotonnal való közös munka kezdetéről, s a születésnapjára kiadott Miénk a Világ! című albumról mesélt. A korong érdekessége, hogy a számokat maga az előadó válogatta össze.

Jóllehet, akkor már számos sikeres színházi és filmszerep állt mögöttem, amikor a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat vezetője, Bors Jenő fogadott minket, és előterjeszthettük a lemezkiadási kérésünket. Először majd’ leesett a székről, és csak némi tépelődés után adta be a derekát. 1973-ban készült el a Kép a tükörben című album, amin a Micimackó szám is szerepelt. Egyébként Koncz Zsuzsának is megtetszett a szerzemény, s a saját lemezére is feltette. Így történhetett, hogy – noha én énekeltem először a televízióban – de Koncz Zsuzsa jelentette meg korábban lemezen.

Ez volt a kezdet, s az első zenei kiadványt még huszonhat követte.

A Miénk a Világ! című lemez a születésnapomra jelent meg a Hungaroton gondozásában októberben, a szerkesztését én vállaltam. Igen, az öt évtized alatt figyelemmel kísértem, melyek a kicsik és felnőttek körében a legnépszerűbb dalok. Generációk nőttek fel e számokon, így nem véletlen, hogy a lemez ajánlásában így fogalmaztam: „Köszönöm minden gyereknek, akiknek a közreműködésével, tehetségével és szeretetével ezek a dalok megszülethettek…” Majd folytattam: „…és azoknak a felnőtteknek, akik nem felejtették el, hogy ők is voltak gyerekek, és továbbadják ezeket a verseket, dalokat az új gyerekeknek.” Azért fogalmaztam így, mivel az összeállítás vége már kicsit a felnőttekhez szól. Itt említeném az Ismeretlen ismerőst, vagy a Semmi sem tökéletes című dalokat.

A kiadványon egy vers és huszonhét dal szerepel, az első prózai darab, egy angol népköltés, amit Weöres Sándor felesége, Károlyi Amy fordított magyarra: „Egy szög miatt a patkó elveszett.” Meggyőződésem, hogy mivel nagyon tanulságos intenciókat tartalmaz, ezt minden gyereknek ismernie kell.

A válogatás ment, mint a karikacsapás. Az Ákom-bákomot, az Állatkerti útmutatót általában nagyon szerették, a Micimackóról már beszéltünk, de a Csiribiri és a Helikoffer is nagy népszerűségre tett szert. Van köztük számos olyan dal, amit én szeretek nagyon, de koncerteken nem énekeltem.

A válogatás az első tizenhat év termése, s nagyon kedves volt a Hungarotontól, hogy születésnapomra felajánlotta a kiadvány gondozását: egészen meghatódtam az ötlettől. Először ők éltek javaslattal, amit én alaposan átgondoltam és kijavítottam. Minden számhoz fűződik egy-egy emlékem, de vannak természetesen olyan slágerek – mint az említett Micimackó, vagy a Boldog születésnapot –, amiket minden koncertemen előadok a közönség nagy örömére. Más darabok, mint a Micimackó és Barátai Babits Mihály versét éneklik, a Bóbita, vagy a Sehall Selát Dömötör is közel állnak a szívemhez, s boldog vagyok, mikor a gyereksereg velem énekli azokat.

