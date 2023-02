Pénteken zajlott az Országos IT Megmérettetés – Magyarország legnagyobb online informatikai versenyének eredményhirdetője. A részletekről Oriskó Pétert kérdeztük, aki szintén ott volt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem épületében tartott eseményen, ahol egy harmadik helyezéssel dobogóra is állt.

2022-ben több mint 2500-an indultak a megmérettetésen, ők 29 kategória közül választhattak. Hogy kerültél ide, és mik voltak ennek az előzményei?

Ez már a hatodik versenysorozat volt, a korábbiakban is részt vettem. Most nyolc kategóriában indultam. A verseny fordulói még ősszel voltak. Az egyes feladatoknál kategóriánként különböző meghatározott idő áll a rendelkezésünkre, van, amikor amikor 5–10 perc, de olyan is, hogy 1–2 óra. Amikor kialakul a végeredmény, a kategóriák első 25 helyezettjét hívják meg erre a záróeseményre, az első három díjat is kap. Az informatika ma már annyira szerteágazó, hogy érdeklődés esetén akár 200 kategória is lehetne, de mindegyik mögött van egy-egy komoly szakmai háttércsapat.

Téged a Java Spring Multiservice kategóriában szólítottak dobogóra. Ez alatt mit kell érteni, és hogy szerepeltél a többi kategóriában?

A Java egy programozási nyelv, és ez esetben egy olyan keretrendszertől, technológiáról van szó, hogy a feladat megoldása során sok kis alkalmazást készítünk egy nagy helyett (ebben a kategóriában 290-en álltak rajthoz – szerk. megj.). A Hatékony Java programozásban 5. lettem (409 indulóból), a Webfejlesztés hagyományos eszközöknél 8. (688 induló, ez volt a legnépesebb tábor), a DevOps kategóriában 10. (468 induló), a Nyelvfüggetlen programozásban 23. (663 indulóból).

Miért indul valaki ezen a megmérettetésen?

– Ez egyéni, változó dolog. Az egyes kategóriák mögött különböző elismert szakmai cégek, szponzorok, úgynevezett hitelesítők állnak, akiknek nem titkolt szándékuk, hogy esetleg itt munkatársakra is találnak, bizonyára akadnak olyanok is, akik emiatt indulnak. Én ezt szórakozásból teszem, nem a versenyzés miatt. Szeretek feladatokat megoldani, és ebben a megmérettetésen érdekes dolgokat találok itt, de örömmel vagyok részese más programozással összefüggő rejtvényeknek, fejtőröknek is.

Oriskó Péter hírportálunk 2006-ban történt indulása idején a Felvidék.ma műszaki csapatának is tagja volt. Azóta a győri Széchenyi István Egyetemen szerzett informatikus-mérnöki diplomát, ma programozóként dolgozik. Az eredményhirdetést egyébként megelőzték a szakmai nap eseményei is, amelyre a szervezők azokat is szeretettel várták, akik a jövőben szeretnének sikeres informatikussá válni. Ha valaki esetleg kedvet kapott hozzá, a megmerettetes.hu honlapon minden erre vonatkozó tájékoztatást megtalál.

(O.N./Felvidék.ma)