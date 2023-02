Egy régi hagyomány felelevenítésére fogtak össze Szőgyénben a Csemadok helyi alapszervezete tagjai. Farsangvégi hagyományos disznóvágásra és kóstolóra hívták a falu fiataljait és időseit a falu tájházának udvarába.

„Ólban a göndör szőrű kis malacka,

Születéskor kapott neve Mangal Ica.

Úgy két mázsa körüli lehet a termete,

Nem is sejti, hogy mi lesz a végzete.”

Bemutatták a régi disznóvágások szokását. Amikor a gazda házánál már kora reggel összegyűltek a fogdmeglegények, és a kihörpintett reggeli pálinka után kilehelte a szegény pára lelkét, megtörtént a disznó leölése.

Régen ugyan még szalmát használtak a disznó pörzsöléséhez, most egy modernebb változatát mutatták be, gázzal. Volt aki már eljött a korareggeli disznóvágásra /kapott is a böllértől egy kis melegítő féldecit/, hogy visszaemlékezzen, hogyan is indult valamikor a disznóvágás. Volt szép számban segítség a böllérek oldalán, akik ott szorgoskodtak a disznó feldolgozásában.

A reggeli disznóvágást és pörzsölést az ügyes és gyors feldarabolás követte, amikor minden falatnak megvolt a maga küldetése. Megteltek a katlanüstök a főznivaló katlanhússal, de volt hely, ahol sült hagymásvér volt a reggeli kóstoló. Mikor már minden darab felvágásra került, a délelőtt során a falu plébánosa Farkas Zsolt atya eljött megáldani a disznóvágást.

Gőzölgött a kóstolóra asztalra tett katlanhús, és az ízletes pecsenye illata is betöltötte a tájház udvarát. Igazi hagyományos disznóvágási illatok terjengtek mindenütt.

Sütötték a hagymát, főtt a rizs és lassan összeállt a jó disznótoros káposzta mintegy 150 fős adagja, melyet a farsangi szeretetasztalra készítettek. Sokan szemlélődtek a hurka és kolbász elkészítésénél is, közben kóstolgathatták a készülő disznóságokat.

Délutánra elkészültek a disznótori ízletes fogások. A sült hurka, kolbász, pecsenye felkerültek a farsangi disznótoros kóstoló szeretetasztalára, amelyre még a Mária Légió tagjai rátették a támogatóktól kapott adományokat: 60 drb kerekkenyeret, 15 kg mangalica zsírt, a helyi falusi szorgoskezű asszonyok által készült farsangi sütemény finomságokat. A szeretetasztal adományait szintén Farkas Zsolt atya áldotta meg.

A helyi önkormányzat és a Mária Légió támogatásával megrendezett farsangi disznótor szép példája a régi falusi hagyományok továbbadására, felelevenítésére. Példa arra, közös összefogásban a hagyományok élnek és élni fognak.

(Hinzellér László/Felvidék.ma)