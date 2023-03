Mint ismeretes, április végén Magyarországra látogat Ferenc pápa. A szentatya látogatásáról, az előkészületekről, valamint mindennek a lelki vetületéről kérdezte a Mária Rádió Erdő Péter esztergom-budapesti érseket, bíborost.

Bíboros úr, február 27-én jelentették be a pápalátogatás konkrét időpontját. Arról már régóta szó van, hogy jön a pápa, most már ez így konkretizálódik, viszont nagyon közeli az időpont. Elegendő a megszervezésre, vagy sok előkészületet már eddig is megtettek?

Nagy örömmel fogadtuk a hírt, azt hiszem, hogy az egyházmegye egész közössége, de a teljes magyar egyház is. A Szentatyának mi már régen elküldtük a meghívást, és bíztunk benne, hogy jönni fog, de a pontos programot most ismerhettük meg.

Tehát ennek alapján én azt hiszem, hogy máris készülhetünk rá lélekben és a szervezés ügyében is.

Az első napon először az állami vezetőknél tesz hivatalos látogatást a Szentatya, ez 28-án, pénteken lesz áprilisban, utána délután a Szent István-bazilikában a magyar püspökökkel, papokkal, szerzetesekkel, diakónusokkal találkozik. A következő hivatalos programja másnap, szombaton reggel lesz, amikor elmegy a vakok Batthyány Strattmann László Otthonába, ahol a mozgássérült és vak gyerekeket fogja meglátogatni, hogy kifejezze a szeretetét irántuk. Még a délelőtt folyamán eljön a Rózsák terére és a Szent Erzsébet-plébániatemplomban találkozik szegényekkel, menekültekkel, tehát olyanokkal, akikkel az egyház szervezetten is foglalkozik, persze gondolok itt akár a hajléktalanokra is. Utána délután, inkább késő délután a Papp László Arénában az ifjúsággal találkozik, tehát ott feltehetően előtte és utána is zene és közös imádság nagy lehetősége nyílik meg, viszont körülbelül egy órát azért a fiatalokkal akar tölteni. Talán aznap estefelé még találkozik a jezsuitákkal, akik fölmennek hozzá a nunciatúrára, hogy meglátogassák. És végül vasárnap, mint a zárónapon reggel fél tízkor szentmisét tart a Kossuth téren, amire mindenkit szeretettel várunk, lehet regisztrálni is. A regisztrálás az ülőhelyekre vonatkozik, a többi helyekre szabadon bárkit szívesen várunk. Ezután a szentmise után visszamegy a nunciatúra és a repülőtér felé elindulva délután még a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Informatikai Karán találkozik az egyetemi oktatókkal, a tudomány, a felsőoktatás képviselőivel is. Azt hiszem, hogy ez a programnak az utolsó hivatalos eseménye, utána a reptéren már a búcsúzás következik.

Akkor nagyjából meg is kaptuk a választ, hogy a hívek elsősorban ezen a Kossuth téri szentmisén találkozhatnak a pápával, illetve erre regisztrációs lehetőség is van? Vagy úgy lesz, mint a kongresszuson? Mi várható, mire figyeljen az, aki mindenképpen szeretne ott lenni, lehetőleg minél közelebb az oltárhoz?

A regisztrációra, ami hamarosan megnyílik, mert akkor megfelelő ülőhelyeket is tudunk biztosítani. A Rózsák terén és a bazilikában feltehetőleg nem mindenki fog beférni a templomba. Onnan kezdve pedig valamilyen szintű részvétel lehetősége adott, de kétségtelen, hogy ezeknek a sajátos csoportoknak, akiket említettem, a lehetősége az elsődleges, tehát velük akar a pápa külön is találkozni.

Ezeket a templomban zajló eseményeket, akár a Rózsák terén vagy a bazilikában, gondolom, közvetítik is, vagy kivetítőkön lesznek láthatók. Érdemes oda odamenni, aztán ott gyülekezni a bazilika előtt?

Igen, reményeim szerint megfelelő kivetítéssel azért figyelemmel lehet kísérni majd az eseményeket. Egyébként elég jó lesz a médialefedettség is, mert már a nemzetközi média világából is sokan jelentkeznek. Tehát azt hiszem, hogy a nemzetközi figyelem is pár napra megint Budapest felé fordul.

Ha a kongresszussal állítjuk párhuzamba, esetleg szükség lesz itt is önkéntesekre, akár az állami szervek részéről is, hogyan kell egy ilyet megszervezni, lebonyolítani, vagy ilyesfajta bekapcsolódásra esetleg nincs is szükség?

Az állami szervek részéről biztosan megvan már a terv, hogy miként kezelik ezt a eseménysort. Nyilván lesz még lehetőség arra is, hogy önkéntesek részt vegyenek, várjuk a felhívást. Elsősorban a püspökkari titkárság és az egyházmegye illetékesei vesznek részt a szervezésben. Nagy különbség azért 2021-hez képest, hogy akkor egy világrendezvényre jött a Szentatya, az Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjére, azon nyolcvanhárom országból voltak jelen képviselők, hívek, zarándokok. Most hozzánk jön, kifejezetten hozzánk.

Tehát a lelkipásztori szeretetnek a gesztusa ez, mert ő a szívében hordozta azt, hogy járt Szlovákiában, járt Romániában, de Magyarországon még lelkipásztori látogatáson így nem volt,

és úgy érezte, ezt meg kell tennie, s mi nagyon örülünk annak, hogy a figyelme felénk fordult.

A kongresszus záró szentmiséje alkalmával Ferenc pápa itt volt Magyarországon, külön is kiemelte jó ökumenikus benyomásait. Lesz-e ennek a látogatásnak valamilyen ökumenikus vonatkozása?

Azt gondolom, hogy a záró szentmisére vendégként fogjuk hívni a testvéregyházak képviselőit, azonban külön ökumenikus rendezvény egyszerre nem fér bele a programba. Ezt nem mi döntöttük el, hanem megvoltak a Szentatya környezetének azok a felelősei, akik már hetekkel ezelőtt itt jártak és részben a helyszíneket végigjárták, másrészt pedig az időpontokat igyekeztek ennek megfelelően rögzíteni.

Hogyan készüljünk a pápa látogatására? Olvassuk az írásait, vagy hallgassuk a beszédeit? Mit tesznek általában máshol, ahova elmegy a Szentatya? Mit tesznek az emberek, a katolikus sajtó, média, vagy akár maga az egyház, hogy erre a látogatásra felkészüljön?

Elsősorban is imádkozni kell. Ennek az imádságnak lesz egy szövege is, amit a püspöki konferencia már megfogalmazott, és amit kérni fogunk, hogy minden szentmise végén mondjunk el közösen. Azt hiszem, hogy abban üzenet is rejlik, de mindenképpen belekapcsolja az egész eseményt a természetfeletti erőtérbe.

Nagyon át szoktuk érezni a pápák látogatása során, hogy valami olyasmivel teremt kapcsolatot egy ilyen látogatás, ami nagyobb, mint mi.

Én azt hiszem, hogy a pápa személyében valahogy különösen is látják, érzik az emberek Krisztus helytartóját. Tehát Krisztus az, akire tulajdonképpen az embernek, az emberiségnek a lelke szomjazik, és ha a pápa személyében ezt valamiképpen fölfedezik, akkor ez egy nagyon nagy öröm. Egy olyan hatás, amit egyszerűen nem lehet máshoz mérni. Tehát mi imádkozunk természetesen, és azt kérjük, hogy a pápával való találkozás egyben Krisztussal való szorosabb találkozás is legyen. Sajátos témája az idei évnek a béke kérdése is, hiszen egy éve zajlik már a háború Ukrajnában. Tudjuk, hogy különböző katolikus közösségek rendszeresen, nap mint nap imádkoznak a békéért. A pápa is rendszeresen imádkozik a békéért, Ukrajnában és az egész világon. Azt hiszem, hogy ez is egy olyan készület, ami segít bennünket, hogy tényleg egy eredményekben gazdag találkozás lehessen ez. Egyébként éppen ezért érdemes a Szentatyának a nagyböjti gondolatait vagy a korábbi húsvéti beszédeit is tanulmányozni, hiszen közben lesz még a nagyböjt és a húsvét, tehát az egyháznak egy nagyon intenzív szent ideje után érkezik hozzánk.

1991-ben járt itt II. János Pál pápa úgy, hogy több napot is itt töltött, aztán utána 1996-ban került sor egy igazán rövid látogatására még, illetve Ferenc pápának másfél évvel ezelőtt egy pár órát kitevő rövid megérkezésére Budapestre, tehát ezzel az eseménnyel az 1991-es pápalátogatás állítható párhuzamba, amikor nem sokkal a rendszerváltozás után végül is II. János Pál pápa egy ilyen komplett tanítást adott egy olyan országnak, mely éppen szabadult a kommunizmus rémségei alól. Várható-e, hogy Ferenc pápa is valami hasonló üzenettel jön hozzánk, vagy egyáltalán az, hogy egy háborús ország szomszédságába jön, hogy akár egy kicsit hozzájuk is közelebb akar ezáltal kerülni – tehát, hogy van-e akár a háborúval kapcsolatos jelentősége a látogatásának?

Jelentősége biztos van, de hogy ő mit fog mondani nekünk, miről fog szólni a beszéd, ezt én nem tudom. Nyilván jobb is, ha meglepetés lesz a hallgatók számára. Az biztos, hogy nyilván előre le kell majd fordítani, mert ilyenkor nagyon fontos, hogy ha nem is szimultán fordításban, hanem szakaszonként vagy egymás után, de mégiscsak magyarul is hallja mindenki, amit a Szentatya tanít nekünk.

Az interjú a Mária Rádióban hangzott el.

(Mária Rádió/Felvidék.ma)