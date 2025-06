Űrcsendterápia, természetcsend-terápia Istennel

Sok millióan láttuk a közvetítések jóvoltából Kapu Tibor és társai indulását, majd dokkolását a nemzetközi űrállomáshoz. Hallottuk-láttuk a magyar asztronauta meghatott első mondatait az indulás után, majd később a Dragon kabinból. És a megérkezés még minket is megható pillanataiban.

Testi és lelki füleim érezték a magyar meghatódottságot második nemzeti űrhajósunk szavaiban. Nem csodálom. Hiszen égig érő meghatottságot kelthet az emberi lélekben, amikor látja egyre távlatosabban, kívülről a kék bolygót, gyönyörű földünket, az élet planétáját. Látja békésnek, gyönyörűnek, vonzónak – a milliárdnyi vércsepp, könnycsepp nélkül, teremtési szépségébe öltözötten. A meggyötörtek, az alant még az űrrepülés ideje alatt is sok helyen dörgő fegyverek ropogása nélkül, az öldöklés feljajduló zokogásai nélkül. Mennyei, teremtési csendben.

De jó lenne, ha Kapu Tibor érzékeny lelke egy életre úgy készítene belső videókat, hogy az űrmisszió után a földi misszióban az újabb generációknak elmondhatná: csodálatos és páratlan alkotás a Földanya, vigyázzunk rá, őrizzük meg békében!

Így lehet Kapu Tibor űrmissziójából igazi békemisszió. Mindkettőre nagyon nagy szükségünk van itt alant!

Az űrállomás – űrtemplom is

Amikor hetekkel ezelőtt elindítottam a Felvidék.ma online oldalon sorozatomat a nyári vakációs spiritualitásról, a lelki relaxról és wellnessről, még nem gondoltam, hogy ebből akár űrspiritualitást, űrhajós spiritualitást inspiráló írás is lehet. És lett. Azt kívánom Kapu Tibornak, akár eljut hozzá ez, akár nem (bár az űrkommunikációban ez könnyedén teljesíthető), érezze át továbbra is az űrutazás páratlan lelki ajándékát, és súlytalansági állapotban vetett ágyában elalvás előtt, ébredés után érezze meg: milyen közel van ott is hozzá, asztronauta társaihoz is a Mindenható.

Láthattuk a vezető lengyel politikusokat a felbocsátáskor imára emelt, összekulcsolt kezekkel. Ők is érzik ezt.

Legyen az űrhajó – űrtemplommá valamennyiük számára, ahogyan az első amerikai űrhajósok űrimáival is megszentelték útjukat és még a Holdra szállást is.

Virtuális űrlelkészként súgom ezt lélektől lélekig.

Ige, ima a földi és űrcsendterápiáért, űrhajós spiritualitásért

Nyári erdő- és vízterápia mellett fogalmaink közé belépett az űrcsendterápia, mindegyikben közös és állandó lelki konstansként Szentlélek-terápiával, hogy teljes valónk, mind testestől, mind lelkestől önmagunk és mások számára is érzékelhetően felüdüljön, megfrissüljön, feltöltekezzék. Földi-égi lelki wellnessünket segíti az a kiadvány is, amit mobiljáról bárki elérhet, ahol a térerő elégséges. Talán még a nemzetközi űrállomáson is, akár a NASA közvetítésével. A spirituális kiadvány 90 oldalon 20 írásban járja körül a legfontosabb spirituális lehetőségeket (elérhető: https://anyflip.com/bookcase/pehbg – elmélkedésfüzet lelki felüdülést keresőknek). Benne 6-7-8 szempontos, különféle csendterápiás modellt találunk. Az űrhajós csendterápia még hiányzik, eddig, de nemsokára ezt is megírom Isten segítségével, űrimákkal, űrhajós imákkal feltöltve.

A közös gyakorlati szempontokat az első írásban olvashatjuk, az 1. pontban: módszertani kínálat az Isten-terápiához. Földi-kozmikus érvényességgel. Minden egyes vakációs spiritualitással foglakozó cikkben kitekintünk az éppen előttünk álló hétre, lelki útravalóért. Lényege: 30 nap a Biblia világa körül, legfontosabb üzenetek napokra bontva, az aktuális hét napjaira. Ez alkalommal az előzőekhez kapcsolódva június 27-július 4-ig, majd a záró körben július 11-ig, azaz

az A4 űrmissziós küldetés minden napjára és a földi kísérők, nyaralók, honfitársaink lelki használatára és hasznára. Állandóan újuló tartalom a bibliai elsősegély, különféle lelkiállapotokra, élethelyzetekre.

Lelki ötlettárunk az imaintenzitás növelését serkenti ima- és gondolattárként, ez alkalommal űrhajós-imákkal, a tervezett űrhajós imafüzet részeként.

30 nap a Biblia világa körül – földön és űrben

Gyönyörű földünket a nemzetközi űrállomáson Kapu Tiborék naponta többször is körberepülik. Mi bibliaolvasással tesszük ezt. 30 nap alatt, betekintéssel a Biblia világába. Római katolikus zarándoktársainknak ajánlom a https://evangelium.katolikus.hu elérhetőségen a napi evangéliumot, protestáns testvéreinknek a Bibliaolvasó kalauz online változatát https://www.biblia.reformatus.net/bibliaolvaso-kalauz címen, illetve mind az evangélikus, mind a református közösségekben, családokban közkedvelt igekalauzt, a Losungot https://www.losungen.de/. Most a legfontosabb újszövetségi üzeneteket ismerhetjük meg e hétre, hétnapos felosztással: 1. nap ApCsel 8,26-40. 2. nap ApCsel 9,1-31. 3. nap ApCsel 16,11-40. 4. nap Róma 8,1-39. 5. nap Róma 12,1-21. 6. nap 1Korinthus 13,1-13. 7. nap 1Korinthus 15,1-58.

Bibliai támogató Igék

Stresszes állapotra, ennek oldására. Örömtúltengés, szomorúság-túltengés esetére egyaránt. Világűrben és földi életterünkön belül megbízható lélekpásztorként: „Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja” (Zsolt 145,18). – „A messzeségben is megjelent az Úr. Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen” (Jer 31,3). – „Képesek legyetek felfogni: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét” (Ef 3,18-19). – „Amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek” (Ján 16,13-14) – „Megismerteted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel” (ApCsel 2,28).

Inspiráló gondolatok és imák

Ízlelgessük gondolatban ezeket a talán első olvasásra szokatlan szavakat, találjuk ki értelmüket, gondoljuk tovább, variációként egy-egy szóra saját lelki fantáziánk állapota szerint. Aztán ismételjük el ezt az önkvízt a nap valamely másik órájában, vagy pár nap múlva. Ezek az energiahordozó szavak: létcsend, csendbúra, csendnap, csendszivárvány, imaszivárvány, Isten-szivárvány, csendív, Isten-fürdő, Isten-terápia, Isten-lesen, Isten-derengés, létezéstechnika, létezésmasszírozás, csendteremtés, csendpedagógia, imarelax, szószűrő tréningek, Ige- és szófejtő csönd, csendkultúra. Ha fellapozzuk a vakációs spiritualitás elektronikus kézikönyvét, mindegyiket megtaláljuk benne különböző összefüggésben. Klikk ide a böngészéshez: https://online.anyflip.com/evaan/zjef/mobile/index.html

Isten végtelen bölcsessége végtelennek tűnő, de korlátozott emberi világunkban: „Isten szándékosan tervezett bele a teremtett világba törvényeket, hogy ezzel is segítsen minket a lelki igazságok mélyebb megismeréséhez.” (Daniel Bühne).

„Belső, lelki univerzumunkban is vannak állandók, konstansok. Ezeket Jézusban, Isten Fiában is megtalálhatjuk. Ilyen az abszolút igazság és az, hogy Ő az egyetlen út Istenhez.” (D. Bühne)

Imák űrhajósokért és űrhajósoktól

Ó Atyánk, felemeljük színed elé imáinkban azokat, akik arra vágynak, hogy elérjék a világmindenséget, és felfedezzék teremtésed hatalmasságát. Adj nekik bátorságot, bölcsességet és kitartást küldetésük megvalósításában. Vezesse őket a Te fényed, inspirálják őket a világegyetem csodái, és adj nekik erőt, hogy eredményesen megküzdjenek minden kihívással. Áldd meg űrmissziójukat, és add, hogy szívük szilárd maradjon a hitben. Hallgass meg Fiad, az Úr Jézus érdeméért. Ámen.

Atyánk, a megpróbáltatások és nem várt nehézségek idején adj nekünk bátorságot, hogy szilárdan és rendíthetetlenül álljunk. Erősítsd meg szívünket, hogy jó reménységgel szembenézzünk az előttünk álló kihívásokkal, és tölts el minket az ellenálló képesség lelkével.

Hadd találjunk reményt a Te jelenlétedben, és bízzunk a Te vezetésedben, tudva, hogy Veled minden akadályt le tudunk győzni. Szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen. (Alan Shepard Hold-járó asztronauta imái nyomán).

