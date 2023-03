Andruskó Imre és Orosz Örs, a Szövetség párt komáromi szervezetének tagjai sajtótájékoztatót tartottak pénteken a helyi és a megyei testületi ülések eddigi eseményeiről. Mint mondták, a gazdasági recesszió és a kormány tehetetlensége miatt az önkormányzatok rendkívül nehéz helyzetben vannak. Nyitra megyében a kultúrára és a sportra szánt támogatások összege negyedével csökkent, ám a megyei intézmények működése egyelőre biztosított.

Andruskó Imre bevezetőjében elmondta, ezentúl rendszeresen szeretnék a komáromi lakosokat tájékoztatni a helyi közügyekről, illetve – mivel mindketten Nyitra megyei képviselők is –, így a megyei ügyekről is.

Aláhúzta, a testületi üléseken minden olyan kérést, észrevételt, pályázatot, amely elősegíti a város fejlődését, támogatni fog a Szövetség helyi szervezete (a párt színeiben Andruskó és Orosz mellett Tárnok Magda is önkormányzati képviselő).

A sajtótájékoztató hangsúlyos témája viszont egy egészen hat évvel ezelőtti ügyhöz kapcsolódott.

„Nem volt törvénytelen, ám erkölcsileg erősen megkérdőjelezhető”

„Nagy hibának tartom, hogy Kóňa Bohumír mérnök úr még mindig a városi hivatal pénzügyi főosztályának vezetője” – kezdte Andruskó Imre, aki a főellenőr anyagára hivatkozva rámutatott, óriási hiba történt 2017 március 30-án és 31-én (Kóňa Bohumír abban az időben is osztályvezető volt). „Azért fontos ez a dátum, mert április elsejei hatállyal változott a végrehajtásokról szóló törvény. Ezekben a napokban még meg lehetett választani a végrehajtókat, ám később már csak egy rendszeren keresztül” – magyarázta. Mint mondta, a főellenőr anyagát átnézve derült ki számára,

hogy nem a notórius nemfizetőket adták a végrehajtók kezére, de olyan lakosokat, akik 10-20 euróval, de legfeljebb 100 euróval tartoztak a városnak.

Ráadásul épp azokban az években változott a város informatikai rendszere, amelyből kifolyólag sokan nem kapták meg a felszólításokat. „Ahelyett, hogy ezeket a lakosokat értesítették volna, Kóňa úr mintegy 5000 megbízást adott át a végrehajtóknak, hogy szedjék be ezeket a tartozásokat.

Aki tartozott 27 euróval, annak be kellett fizetnie a végrehajtónak 200 euró körüli összeget, amely összegből a város 27 eurót megkapott, a többi maradt a végrehajtónál – ez több tízezer eurót jelent.

A végrehajtási amnesztia révén pedig több ezer eset „ragadt be”, így még Komárom városának kellett fizetnie több tízezer eurót a végrehajtóknak költségeik megtérítésére. „Ezek mind olyan esetek voltak, amikor egy átlagos kisember nem fizetett be egy kisebb összeget időben” – jegyezte meg.

Andruskó Imre elmondta, az elmúlt években képviselőként többször interpellálta a polgármestert ez ügyben, míg végül a polgármester úgy döntött, hogy a kisebb összegű tartozásokat nem végrehajtók által hajtja be a város, hanem a hivatalon belül létrehoztak egy osztályt, amely ezekkel a végrehajtásokkal foglalkozik.

Hangsúlyozta, abban a két napban kiadott több ezer megbízás nem volt törvénytelen, ám erkölcsileg erősen megkérdőjelezhetőnek minősítette.

Beszámolt arról is, hogy a polgármester által beterjesztett 800 ezer eurós értékű városfejlesztési csomagot a legutóbbi testületi ülésen ők is támogatták, illetve arról is, hogy az általa javasolt, a városi kamerarendszer 30 ezer eurós támogatását a testület jóváhagyta. A képviselő beszélt még az építési törvény módosításával kapcsolatban a helyi területrendezési terv fontosságáról, hangsúlyozva, a lakosságot be kell vonni a folyamatba.

Nyitra megyében a 12 szakbizottságból négynek a Szövetség párt adja az elnökét

Orosz Örs, a komáromi Szövetség Összefogás platformjának elnöke a megyei testület első rendes üléséről beszámolva elmondta, a Szövetség frakciója az egyik legerősebb a megyén a 18 taggal – négyen a Komáromi járásból kerültek be: Andruskó Imre, Bauer Ildikó, Becse Norbert és Orosz Örs. Ennek köszönhetően a 12 szakbizottságból négynek a Szövetség párt adja az elnökét. Az egészségügyi bizottság élére Viola Miklós került, az újonnan létrejött kisebbségi bizottság elnöke Csenger Tibor lett, míg a pénzügyi bizottságot Köpöncei Péter vezeti, az összevont kulturális, idegenforgalmi és külügyi bizottság élére Orosz Örs került. A következő márciusi ülésen döntenek a megyei kulturális és sport támogatások sorsáról.

Ennek kapcsán Orosz Örs elmondta,

míg korábban csak a Komáromi járásra 100-100 ezer eurót oszthattak szét, ezt jelentősen csökkentette az előző megyeelnök. Így idén a negyedével kevesebb támogatás jut a pályázatokra, sport és kultúra területén,mindössze 25-25 ezer.

Orosz tájékoztatása szerint a kulturális támogatásokra 97 érvényes pályázat érkezett, melynek összigénye 156 ezer euró, míg sportra 87 érvényes pályázatot kell elbírálniuk, melynek összigénye 177 ezer euró. „Ha mindenkit támogatni szeretnénk, akkor a támogatás összege nem érné el még a pályázható 300 eurós minimumot sem. Sőt, ha figyelembe vesszük a pályázatok során keletkező adminisztratív költségeket, akkor a szervezeteknek egyáltalán nem éri meg pályázni a megyénél” – vonta le a következtetést Orosz Örs.

A képviselő arra is kitért, hogy a jelenlegi politikai káosz teljesen ellehetetleníti a megyei és a helyi önkormányzatok működését, ezért elsősorban arra törekednek, hogy az intézmények működését fenntartsák, ugyanakkor a jó és fontos projektek is megvalósulhassanak.

A Szövetség politikusai hangsúlyozták, rendkívül fontos, hogy a magyaroknak legyen képviselete a parlamentben, hiszen ahogy az elmúlt évek is bizonyítják, képviselet nélkül senki nem támogatja a déli régiók fejlődését.

„Hiába mondja el minden politikus, hogy szeretik az itt élő magyarokat, amikor osztják a támogatásokat, mindig az utolsók vagyunk” – fogalmazott Andruskó Imre.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)