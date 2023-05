Ma tartott sajtótájékoztatójukon Andruskó Imre és Orosz Örs bejelentették, továbbra is maradnak a Szövetség pártban. A (volt?) Híd- és az Összefogás-platform képviselői a Szövetséget képviselik a komáromi városi testületben, illetve mindketten erősítik a párt Nyitra megyei frakcióját. Aktuálpolitikai kérdések mellett beszámoltak a megyei testületi ülés döntéseiről, illetve a várost érintő eseményekről is.

Ahogy Orosz Örs felvezette, Andruskó Imrével közös vállalásuk, hogy havi rendszerességgel, sajtótájékoztató keretén belül tájékoztatják a komáromi lakosokat a Nyitra Megyei Önkormányzat üléseinek eredményeiről. A hétfőn tartott megyei képviselő-testületi ülés fontosabb döntéseiről szólva Andruskó elmondta, módosult a megye idei költségvetése.

Rámutatott, a megye fenntartása alá tartozó több mint 100 intézmény esetében közös közbeszerzéssel fogják kiválasztani az energiaszolgáltatót (villany és gáz). Ettől a lépéstől a képviselők azt várják, hogy mivel nagy mennyiségben vásárolja meg a megye az energiát, meg tudják tartani az idei árszintet.

A hétfői ülésen elfogadták az „Okos megye” koncepcióját is, amelynek kidolgozására a közbeszerzést követően kerülhet sor. A lényege, hogy e-governmenthez hasonlóan digitálisan is elérhetőek legyenek idővel a megye szolgáltatásai. A 2020 óta folyamatosan kidolgozás alatt álló megyei területrendezési terv is közeledik a végső fázisához, mondta el Andruskó, kiemelve, az elmúlt években közel 500 észrevétel érkezett több mint 350 önkormányzat részéről.

Hozzátette, igazi „kívánságkosár” jött létre, benne van az R8-as, a komáromi elkerülő út, a Pozsony-Komárom vasúti szakasz egyes részein dupla nyomtáv kialakítása a párhuzamos közlekedést lehetővé téve. „Ha összeadom, ez több százmilliárd eurós elképzelés” – jegyezte meg, hozzáfűzve, ami ebben nem szerepel, az sosem valósulhat meg.

Orosz Örs beszámolt róla, hogy szeretnék megreformálni a megyei támogatási rendszert is. „Eddig egy elaprózott rendszer működött, ennek a reformja az általam vezetett idegenforgalmi bizottsághoz fűződik” – jelentette ki. A centralizált támogatási rendszertől azt várják, hogy kiszűrik azokat a pályázókat, akik eddig kihasználva a különböző támogatási sémákat ugyanazzal a projekttel több dotációs pillérben is pályáztak – sikerrel.

Elmondta, a Szövetség frakciójának javaslatára a megyei testület megválasztotta Nyitra megye képviselőit az államközi Interreg HUSK Program szerveibe, valamint azon szervezetekbe, amelyek társalapítója vagy tagja Nyitra megye. Az Interreg HUSK Felügyelő Tanácsába Gyarmati Tihamért és póttagnak Csenger Tibort, a Rába-Duna-Vág ETT Szakmai Bizottságába Csenger Tibort, a Rába-Duna-Vág ETT Felügyelőbizottságába Farkas Attilát, míg a Pontibus ETT Felügyelőbizottságába Jobbágy Józsefet választották. Orosz hangsúlyozta, ezek a támogatási sémák fontos és értékes kezdeményezéseket megvalósító uniós forrásokat jelentenek, ezért alapvető érdek, hogy magyar képviselet is legyen ezekben az államközi szervezetekben.

Andruskó beszámolt arról is, hogy tudomásul vették a megyei hivatal által készített elemzést, amely a körzeti orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, gyermekorvosok és fogorvosok, valamint nővérek számát és korfáját vette górcső alá a megye egyes járásaiban. „Ahogy országosan, úgy nagyon nagy a probléma Nyitra megyében is” – húzta alá.

Megjegyezte, a megyében 287 általános orvosból 146 orvos töltötte be a hatvanat, nyolcvan felett hatan vannak, 69 és 79 év között 23 általános orvos dolgozik, azaz, a 60 százaléka már nyugdíjas a praktizáló orvosoknak.

Elmondta, a gyermekgyógyászoknál az arány hasonló: a 146 orvosból közel százan már elérték a nyugdíjkorhatárt. Kiemelte, még az előző választási ciklusban frakciójukból Farkas Iván és Viola Miklós kezdeményezésére több tízezer eurós támogatást igényelhetnek az új rendelőket nyitó orvosok, egyelőre ezzel próbálják a megyébe csábítani az orvosokat.

Orosz megemlítette azt is, hogy a Duna Menti Múzeum igazgatója, Csütörtöky József mandátumát nem kitöltve kérte nyugdíjaztatását, ezért még ebben az évben ideiglenesen megbízott igazgatót kell kinevezni a megyei fenntartású intézmény élére. Ehhez kapcsolódóan megjegyezte, a Pozsonyi úti Műszaki Szakközépiskola iskolatanácsa is új igazgatót választott, de még nem nyilvános az eredmény. Mint mondta, mindkét intézmény több millió eurós beruházás, fejlesztés előtt áll, így az új igazgatókra ennek a menedzselése is vár majd.

Andruskó a sajtótájékoztatón Komárommal kapcsolatban megjegyezte, tegnap Keszegh Béla polgármester szervezésében találkoztak a Szlovák Parkolási Társaság képviselőivel, akik felvázolták, hol és hogyan működnek a parkolási rendszerek. „Ez lesz a közeljövő nagy kérdése a városban. Nemcsak szakmai, de politikai kérdés is” – húzta alá a képviselő, hozzátéve, a polgármesternek alkotmányos többsége van a helyi testületben. Mint mondta, nem vita, hogy égető a kérdés, a helyzet tarthatatlan, de mindenképp olyan megoldást kell találni, ami a nagy többség számára elfogadható lesz.

A komáromi parkolási rendszer megreformálásának szándékáról ebben a cikkben írtunk bővebben.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)